गुड फ्राइडे: जब चांदी के 30 सिक्कों के लिए जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ था विश्वासघात, शिष्य ने दिया धोखा

What is the story of Good Friday: आज दुनियाभर में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग गुड फ्राइडे मनाएंगे. यह एक महत्वपूर्ण शोक जताने वाला त्योहार माना जाता है. हर साल ईस्टर संडे से ठीक पहले आने वाले शुक्रवार को यह दिन मनाया जाता है. इस साल 3 अप्रैल 2026 को यह दिन मनाया जाता है. इस दिन ईसाई समुदाय के लोग जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ाए जाने और उनकी मृत्यु को याद करके दुखी होते हैं. बाइबिल के अनुसार यह दिन मानव जाति के उद्धार का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे 'गुड' (अच्छा) कहा जाता है. यही वजह है कि इस दिन को 'गुड फ्राइडे', 'होली फ्राइडे', 'ग्रेट फ्राइडे' या 'ब्लैक फ्राइडे' भी कहा जाता है.

चांदी के 30 सिक्कों के लिए विश्वासघात

इस त्योहार को मनाने के पीछे की कहानी बाइबिल के न्यू टेस्टामेंट में बताई गई है. किवदंतियों के मुताबिक, यीशु मसीह के शिष्य यहूदा इस्करियोती ने चांदी के 30 सिक्कों के बदले विश्वासघात कर गिरफ्तार करवा था. इसके बाद रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस और दूसरे लोगों ने उन पर ईशनिंदा और राजद्रोह के आरोप लगाए. सजा के रूप में उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया और कोड़े मारे गए.

इसके बाद उन्हें भारी क्रॉस ढोने को मजबूर किया गया. उन्हें कैलवरी (गोलगोथा) पहाड़ी पर ले जाकर सूली पर चढ़ाया गया. लगभग 6 घंटे तक क्रूस पर लटके रहने के बाद दोपहर 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली.

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मौत के तीसरे दिन फिर हो गए जिंदा

बाइबिल में लिखा है कि यीशु ने यह बलिदान मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए दिया. उनकी मौत के बाद शव उतारकर कब्र में रखा गया. अनुयायियों का मानना है कि मौत के तीसरे दिन वे फिर से जिंदा हो गए. उस दिन को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है.

ईसाई मान्यता के अनुसार जीसस क्राइस्ट की मौत ने मानवता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए और ईश्वर के साथ अनन्त जीवन का द्वार खोलाा था. प्राचीन काल से ही 'गुड फ्राइडे' पवित्र सप्ताह (होली वीक) का हिस्सा रहा है, जो पासोवर के साथ जुड़ा हुआ है.

चर्चों में जाकर क्रॉस की पूजा करते हैं ईसाई

इस दिन ईसाई उपवास रखते हैं और प्रार्थना सभाएं आयोजित करते हैं. वे चर्चों में जाकर क्रॉस की पूजा करते हैं और यीशु के अंतिम शब्दों का पाठ होता है. इस दिन ईसाई लोग काले कपड़े पहनकर शोक जताते हैं और बेल नहीं बजाते. भारत में गोवा, केरल और नॉर्थ-ईस्ट में बड़े पैमाने पर इस दिन जुलूस निकाले जाते हैं. लोग अपने सिर पर क्रॉस उठाकर चलते हैं और प्रार्थना करते हैं.