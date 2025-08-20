Twelve Jyotirling: जब छोटे भाई गणेश की शादी से रूठ गए कार्तिकेय, फिर बड़े बेटे को मनाने के लिए शिव-पार्वती ने कहां डाला डेरा
Advertisement
trendingNow12889983
Hindi Newsधर्म

Twelve Jyotirling: जब छोटे भाई गणेश की शादी से रूठ गए कार्तिकेय, फिर बड़े बेटे को मनाने के लिए शिव-पार्वती ने कहां डाला डेरा

Mallikarjuna Jyotirlinga Story in Hindi: भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की शादी के लिए शर्त रखी थी कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा, उसकी पहले शादी होगी. लेकिन अपनी बुद्धिमता से भोलेनाथ यह शर्त जीत गए.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Twelve Jyotirling: जब छोटे भाई गणेश की शादी से रूठ गए कार्तिकेय, फिर बड़े बेटे को मनाने के लिए शिव-पार्वती ने कहां डाला डेरा

What is the story of Mallikarjuna Jyotirlinga: द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे नंबर पर मल्लिकार्जुन पीठ को माना जाता है. यह नामकरण दो नामों से हुआ है. इनमें से एक हैं मल्लिका, जो देवी पार्वती के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि अर्जुन भगवान शिव के लिए. ये सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे अनूठा इसलिए माना जाता है, क्योंकि यहां भगवान शिव के साथ देवी पार्वती भी विराजमान है. मान्यता है, कि जो भी श्रद्धालु यहां यहां भगवान शिव की पूजा करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य मिलता है. 

मल्लिकार्जुन पीठ कहां पर है?

आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम महाक्षेत्र में 14 पहाड़ों की चोटियों पर बसा ये पीठ भगवान शिव की महिमा से आज भव्य नगर के रूप में विकसित है. शिव पुराण में जो मान्यता है इस दूसरे ज्योतिर्लिंग को लेकर उसके मुताबिक भगवान शिव देवी पार्वती के साथ यहां जागृत अवस्था में निवास करते हैं. जैसे हमारे शरीर में नाभि जागृत रहती है, उसी तरह श्रीशैलम को पृथ्वी का ‘नाभि मंडल’कहते हैं. 

ज्योतिर्लिंगों के बारे में जो पौराणिक मान्यता बताती है, उसके मुताबिक भगवान शिव का प्रतीक वो ब्रह्मांड शिला जब धरती पर गिरी, तब उसके 12 हिस्से हुए थे. वो शिला जहां जहां गिरी, वहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई. इस मान्यता के पीछे है हमारे वैदिक ग्रंथ. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का जिक्र सनातन के पहले वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर कलियुग के धर्मग्रंथों में मिलता है.

ज्योतिर्लिंग के पास है इस देवी का शक्तिपीठ

भगवान राम, श्रीकृष्ण और आदि शंकराचार्य से जुड़े तमाम ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग का जिक्र मिलता है, खासतौर पर एक उत्तम तपोस्थली के रूप में. दरअसल, ज्योतिर्लिंग के पास में ही देवी भ्रमराम्बा का शक्तिपीठ है, जो देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. इस तरह द्वादश ज्योतिर्लिंगों में दूसरा मंदिर और 51 शक्तिपीठों में से चौथा पीठ श्रीशैलम को तपस्या का महान क्षेत्र बनाता है. 

इस आस्था के पीछे है भगवान शिव और शक्ति की साझी उपस्थिति की मान्यता. धरती पर शक्तिपीठों की स्थापना की अपनी कथा है, जिसे हम अपनी पिछली सीरीज में आपको बता चुके हैं. जहा तक धरती पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की मान्यता है, तो ये भगवान शिव के गृहस्थ जीवन से शुरू होती है. 

जब पिता राजा दक्ष के अग्निकुंड में कूद कर देवी सती ने अपने प्राण त्यागे, तो उनकी जगह देवी पार्वती का अवतार हुआ. देवी पार्वती और भगवान शिव ने विवाद के बाद गृहस्थ जीवन शुरु किया, तो उनके दो पुत्र हुए. श्रीगणेश और कार्तिकेय. लेकिन दोनों के बीच विवाह को लेकर कुछ ऐसा घटित हुआ, कि भगवान शिव को यहां हमेशा के लिए विराजमान होना पड़ा.

मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग  की कथा क्या है?

भगवान शिव के दोनों पुत्रों की शादी को लेकर जो पौराणिक कथा है उसके मुताबिक, गणेश और कार्तिकेय अभी बाल्य अवस्था में ही थे. दोनों ने इसी बाल मन से अपनी शादी पहले कराने की की बात शिव और पार्वती से की. तब भगवान शिव ने कहा, कि जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा, उसी का विवाह पहले होगा. इस पर दोनों भाइयों ने अपने अपने तरीके अपनाए. कार्किकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तुरंत ही पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल आए. लेकिन श्रीगणेश का वाहन तो मूषक था. वो कैसे कार्तिकेय से होड़ लगाते? 

मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में ये श्रद्धालु और यहां तपस्या में लीन शिवभक्त का निजी अनुभव है. एक ऐसा एहसास, जो पूरे परिसर में साक्षात दिखाई देता है. श्री का अर्थ ही देवी, यानी देवी पार्वती और शैलम पहाड़ की उन 14 चोटियों का नाम है, जहां ये ज्योतिर्लिंग विराजमान है. अब तक इसकी जो महिमा आपने सुनी, उसमें स्वर्ग जैसी दृश्यावली और भगवान शिव-पार्वती के निवास की चर्चा हर बयान, हर एहसास में उभर कर सामने आई. 

गणेश की शादी से गुस्सा हो गए कार्तिकेय

अब आपके जेहन मे सवाल होगा कि उत्तर में कैलाश के वासी शिव दक्षिण के श्रीशैलम में कैसे विराजे? श्रीशैलम कैसे बना दक्षिण का कैलाश..? इसके पीछे कथा वही है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताई. उस पौराणिक कखा के मुताबिक भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय जब अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लौट आए, तो देखा, अब तक तो छोटे भाई श्रीगणेश का विवाह हो चुका है.

कार्तिकेय ये देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उनका वाहन मयूर था, जो श्रीगणेश के वाहन मूषक के कई गुना तेज चलता था. तो उन्होंने धरती की परिक्रमा पहले कैसे पूरी कर ली. तब भगवान शिव ने बताया, कि उन्होंने ये शर्त लगाकर तुम दोनों की बुद्धि की परीक्षा ली थी, कि जो धरती का चक्कर पहले लगाएगा, उसका विवाह ही पहले होगा.

कार्तिकेय ने वाहन मयूर से पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की, जबकि श्रीगणेश ने पृथ्वी के चक्कर की जगह शिव-पार्वती की परिक्रमा कर ली. इस तरह श्रीगणेश ने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी बुद्धिमता का परिचय दिया, इसलिए उनका विवाह पहले हो गया. शिवपुराण के मुताबिक, श्रीगणेश ने जिस तरह अपने माता पिता की परिक्रमा को पृथ्वी के चक्कर के बराबर माना, उससे कार्तिकेय नाराज हो गए. भगवान शिव और पार्वती दोनों ने इसका मंतव्य समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने और परिवार से अलग श्रीशैल पर्वत की चोटियों पर रहने लगे.

शिव-पार्वती ने वहीं बना लिया धाम

नाराज कार्तिकेय को मनाने के लिए ‘मल्लिकार्जुन’ बने शिव ‘पुत्र प्रेम’ में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए. भगवान शिव के इस फैसले के साथ देवी पार्वती भी थीं. उन्होंने भी श्रीशैलम पर्वत को अपना स्थाई निवास बना लिया. इसी मान्यता की वजह से श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग को प्रथम जागृत शिवधाम भी कहा जाता है, क्योंकि यहां शिव-पार्वती की साक्षात शक्तियों को महसूस किया जा सकता है. 

श्रीशैलम का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और देवी पार्वती के परिवारिक प्रेम का प्रतीक माना जाता है. इसलिए इसे रहस्ययमी सिद्धियों का पीठ भी कहा जाता है. यहां शक्तिपीठ मंदिर होने के साथ देवी सती से उपजी भगवान शिव की योगिनियों का भी मंदिर है. ऐसी मान्यता है, कि यहां आने मात्र से नवग्रहों के सारे दोष अपने आप दूर हो जाते हैं.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

Twelve JyotirlingasMallikarjuna jyotirlinga

Trending news

PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
bangladesh
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
Khelo India Water Sports Festival 2025
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समाया शख्स, वीडियो हुआ वायरल
Maharashtra news
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समाया शख्स, वीडियो हुआ वायरल
इमरजेंसी के दौरान हुई अंधाधुंध नसबंदी; सरकार ने दिखाए आंकड़े, टारगेट से 60% ज्यादा
Emergency
इमरजेंसी के दौरान हुई अंधाधुंध नसबंदी; सरकार ने दिखाए आंकड़े, टारगेट से 60% ज्यादा
;