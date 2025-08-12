जब भगवान शिव ने एक असुर को ज्योतिर्लिंग में बदल दिया, पढ़ें वो दिलचस्प कथा
जब भगवान शिव ने एक असुर को ज्योतिर्लिंग में बदल दिया, पढ़ें वो दिलचस्प कथा

Gajasura Mythological Story: आइए जानते हैं कि आखिर भगवान शिव ने गजासुर को ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों बदल दिया और इसके जुड़ी पौराणिक कथा क्या है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 12, 2025, 02:57 PM IST
Gajasura Mythological Story: गजासुर वध की कथा का वर्णन कूर्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है. यह कथा काशी स्थित कृत्तिवासेश्वर मंदिर से जुड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी. गजासुर, महिषासुर का पुत्र था और उसका जीवन यह संदेश देता है कि अहंकार का अंत निश्चित है. साथ ही, यह कथा भगवान शिव की करुणा और मृत्यु के बाद भी अपने भक्तों को सम्मान देने की भावना को दर्शाती है. आइए जानते हैं कि आखिर भगवान शिव ने गजासुर को ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों बदल दिया और इसके जुड़ी पौराणिक कथा क्या है. 

गजासुर का वरदान और अत्याचार

गजासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका स्वरूप हाथी जैसा था. उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्माजी से यह वरदान प्राप्त किया कि न कोई देवता, न मानव और न ही कोई राक्षस उसे मार सके, और उसका शरीर इतना अभेद्य हो कि कोई हथियार उसे भेद न पाए. वरदान मिलने के बाद गजासुर अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी बन गया.

उसके कदमों से धरती कांप उठती थी, नदी में उतरते ही बाढ़ आ जाती थी, और पर्वतों से टकराकर वे चूर-चूर हो जाते थे. तीनों लोकों में उसका आतंक फैलने लगा. शक्ति के अहंकार में उसने शिव भक्तों को सताना शुरू कर दिया और शिव मंदिरों का अपमान करने लगा.

भगवान शिव द्वारा गजासुर का वध

जब गजासुर का अत्याचार असहनीय हो गया, तो देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी. शिवजी ने गजासुर को युद्ध के लिए ललकारा. युद्ध के दौरान गजासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का पूरा प्रयोग किया, लेकिन भगवान शिव ने अंततः उसे परास्त कर दिया.

मृत्यु से पहले गजासुर ने एक अंतिम इच्छा प्रकट की- वह चाहता था कि उसका सिर सदैव भगवान शिव के साथ रहे. शिवजी ने उसकी इच्छा स्वीकार की, उसका सिर काटकर अपने गले में धारण कर लिया. तभी से वे गजाधर के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है “गज का आभूषण पहनने वाले.”

कृत्तिवासेश्वर मंदिर की स्थापना

गजासुर के चर्म को शिवजी ने अपने शरीर पर धारण किया और उसके पवित्र शरीर से एक शिवलिंग का निर्माण किया. यही शिवलिंग काशी के प्रसिद्ध कृत्तिवासेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया. इस मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है और इसे शिव भक्त विशेष श्रद्धा से पूजते हैं.

गजासुर-संहार की मूर्ति

गजासुर वध की घटना को शिल्पकला में भी जीवंत रूप दिया गया है. कई मंदिरों में गजासुर-संहार या गजान्तक के नाम से मूर्तियां और नक्काशी देखने को मिलती हैं, जो भगवान शिव की वीरता और भक्तों के प्रति उनके प्रेम की याद दिलाती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

