जब नारद जी ने दिया था भगवान विष्णु को श्राप, क्या इस वजह से अलग हुए थे प्रभु श्रीराम और माता सीता?

Narad ji cursed Lord Vishnu: देवर्षि नारद, भले ही परंपरागत रूप से अधिक पूजनीय न हों, लेकिन पौराणिक कथाओं में उनकी लोकप्रियता सबसे अलग है. इसका प्रमुख कारण है उनका ब्रह्माजी का मानस पुत्र होना. वे परमपिता ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों में से एक हैं. श्रीमद्भागवत में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है, जिनमें से एक अवतार देवर्षि नारद भी माने जाते हैं. उनके जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं धार्मिक ग्रंथों में हैं, जिनमें से एक अनोखी घटना है- भगवान विष्णु को दिया गया श्राप. आइए जानते हैं कि आखिर देवर्षि नारद ने माता सीता और श्रीराम को एक दूसरे से अलग होने का श्राप क्यों दिया था और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

भगवान विष्णु को श्राप देने की कथा

पुराणों के अनुसार, एक समय नारद मुनि को अपनी भक्ति और तपस्या पर अत्यधिक गर्व हो गया. भगवान विष्णु ने यह देखकर उनका अहंकार दूर करने का निश्चय किया. उन्होंने एक भव्य नगर बसाया और वहां एक सुंदर राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया.

नारद मुनि वहां पहुंचे और राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए. भगवान विष्णु की लीला से उन्होंने अत्यंत आकर्षक रूप का अनुभव किया, लेकिन स्वयंवर में पहुंचते ही उनका चेहरा बंदर जैसा हो गया. राजकुमारी ने यह रूप देखकर नारद मुनि को अस्वीकार कर दिया और भगवान विष्णु, राजा के वेश में, राजकुमारी को अपने साथ ले गए.

सच्चाई सामने आने पर नारद मुनि को गहरा अपमान महसूस हुआ. क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया- "जिस तरह मैं आज स्त्री के लिए व्याकुल हूं, वैसे ही मनुष्य जन्म में आपको भी स्त्री-वियोग सहना पड़ेगा." इसी क्षण उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का भी संकल्प लिया.

श्राप का परिणाम

बाद में नारद मुनि को ज्ञात हुआ कि यह सब भगवान विष्णु ने उनके अहंकार को दूर करने के लिए किया था. हालांकि, श्राप का फल भगवान विष्णु को श्रीराम अवतार में भोगना पड़ा. इस अवतार में उन्हें माता सीता से बार-बार वियोग सहना पड़ा और अंत में वनवास देकर भी उनसे अलग होना पड़ा.

