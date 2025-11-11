पीरियड्स के कौनसे दिन पूजा-पाठ कर सकती हैं लड़कियां और महिलाएं? पाप से बचना है तो जरूर जान लें

Puja Path in Periods : हिंदू धर्म में पूजा-पाठ को लेकर कई नियम बताए गए हैं. इसमें शुद्धता और पवित्रता का विशेष रूप से ध्‍यान रखा जाता है. साथ ही सच्‍चे मन और तन से भगवान की पूजा करना सारे पाप खत्‍म कर देता है. सुख-समृद्धि आती है. भगवान प्रसन्‍न होते हैं. महिलाओं को पीरियड्स के कितने दिन पूजा-पाठ करना चाहिए, इसे लेकर भी धर्म-शास्‍त्रों में नियम बताए गए हैं. जानिए महिलाओं को मासिक धर्म के कितने दिनों बाद से पूजा-पाठ करना चाहिए या मंदिर जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: कंपकंपा देंगी भारत के लिए साल 2026 की ये भविष्‍यवाणियां, 1 नहीं 7 तरीकों से आएगी कयामत!

मासिक धर्म के किस दिन करना चाहिए पूजा?

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए कुछ नियम बताए गए हैं. इसके अनुसार मासिक धर्म के दौरान मंदिर नहीं जाना चाहिए और ना ही पूजा-पाठ करना चाहिए. क्‍योंकि इस दौरान बहने वाले अशुद्ध रक्त के कारण महिलाओं का शरीर अशुद्ध हो जाता है. साथ ही इस समय में महिलाओं को काफी दर्द रहता है, ऐसे में उनके लिए आराम करना बेहतर होता है और उन्‍हें घर के कामों-पूजा आदि से रियायत दी जाती है.

यह भी पढ़ें: आखिर दिखा दिया बुध-गुरु की वक्री चाल ने अपना असर, लहुलुहान हो गया देश का दिल, भविष्‍य के ये संकेत भी दहलाने वाले

धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार महिलाओं को मासिक धर्म के 7वें दिन पूजा-पाठ करना चाहिए. क्‍योंकि कुछ महिलाओं को 6 से 7 दिन तक मासिक धर्म रहता है. वहीं जिन महिलाओं को 5 दिन तक मासिक धर्म आता है. वे पांचवे दिन स्‍नान करके, बाल धोकर पूजा-पाठ कर सकती है. लेकिन चौथे दिन पूजा-पाठ करना या मंदिर जाना उचित नहीं माना जाता है.

इसके साथ ध्‍यान रखें कि सभी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए. साथ ही मन शांत और सकारात्‍मक रखना चाहिए. तन-मन से अशुद्ध रहकर पूजा करने से पाप लगता है.

यह भी पढ़ें : 23 नवंबर को क्रूर ग्रह का महागोचर, अपने ही नक्षत्र में आएंगे राहु, इन राशियों पर होगा सबसे ज्‍यादा असर

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)