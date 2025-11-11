Advertisement
पीरियड्स के कौनसे दिन पूजा-पाठ कर सकती हैं लड़कियां और महिलाएं? पाप से बचना है तो जरूर जान लें

Menstruation and Puja Rules : महिलाओं के पीरियड्स या मासिक धर्म में होने के दौरान पूजा-पाठ करने की मनाही की गई है. पीरियड्स के कितने दिन के बाद पूजा-पाठ करना उचित होता है, इसे लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन है. आइए आज जवाब जानते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 11, 2025, 01:49 PM IST
Puja Path in Periods : हिंदू धर्म में पूजा-पाठ को लेकर कई नियम बताए गए हैं. इसमें शुद्धता और पवित्रता का विशेष रूप से ध्‍यान रखा जाता है. साथ ही सच्‍चे मन और तन से भगवान की पूजा करना सारे पाप खत्‍म कर देता है. सुख-समृद्धि आती है. भगवान प्रसन्‍न होते हैं. महिलाओं को पीरियड्स के कितने दिन पूजा-पाठ करना चाहिए, इसे लेकर भी धर्म-शास्‍त्रों में नियम बताए गए हैं. जानिए महिलाओं को मासिक धर्म के कितने दिनों बाद से पूजा-पाठ करना चाहिए या मंदिर जाना चाहिए. 

मासिक धर्म के किस दिन करना चाहिए पूजा?  

हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए कुछ नियम बताए गए हैं. इसके अनुसार मासिक धर्म के दौरान मंदिर नहीं जाना चाहिए और ना ही पूजा-पाठ करना चाहिए. क्‍योंकि इस दौरान बहने वाले अशुद्ध रक्त के कारण महिलाओं का शरीर अशुद्ध हो जाता है. साथ ही इस समय में महिलाओं को काफी दर्द रहता है, ऐसे में उनके लिए आराम करना बेहतर होता है और उन्‍हें घर के कामों-पूजा आदि से रियायत दी जाती है. 

धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार महिलाओं को मासिक धर्म के 7वें दिन पूजा-पाठ करना चाहिए. क्‍योंकि कुछ महिलाओं को 6 से 7 दिन तक मासिक धर्म रहता है. वहीं जिन महिलाओं को 5 दिन तक मासिक धर्म आता है. वे पांचवे दिन स्‍नान करके, बाल धोकर पूजा-पाठ कर सकती है. लेकिन चौथे दिन पूजा-पाठ करना या मंदिर जाना उचित नहीं माना जाता है. 

इसके साथ ध्‍यान रखें कि सभी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए. साथ ही मन शांत और सकारात्‍मक रखना चाहिए. तन-मन से अशुद्ध रहकर पूजा करने से पाप लगता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

