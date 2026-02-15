Advertisement
trendingNow13110805
Hindi Newsधर्मSawan 2026: श्रावण का महीना कब से हो रहा है शुरू, नोट कर लें सावन सोमवार की तारीख और मुहूर्त

Sawan 2026: श्रावण का महीना कब से हो रहा है शुरू, नोट कर लें सावन सोमवार की तारीख और मुहूर्त

Sawan Somwar 2026 Dates: सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है. महादेव के भक्त इस दौरान उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इस साल सावन का पवित्र महीना कब से शुरू हो रहा है, इस बार सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे और इस दौरान क्या करना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 15, 2026, 08:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sawan 2026: श्रावण का महीना कब से हो रहा है शुरू, नोट कर लें सावन सोमवार की तारीख और मुहूर्त

Sawan Somwar 2026: हिंदू धर्म में श्रावण मास यानी सावन को देवाधिदेव महादेव की कृपा पाने के लिए विशेष माना गया है. सावन मास की पूरी अवधि भगवान शिव की उपासना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करने से जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है और घर में सुख-शांति का आगमन होता है. इसके अलावा सावन मास में पड़ने वाले सोमवार का भी विशेष धार्मिक महत्व है. कहते हैं कि सावन सोमवार के दिन शिवजी की उपासना से तमाम प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल सावन का पवित्र महीना कब से शुरू होगा, सावन में सोमवार कब-कब पड़ेंगे और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं.

सावन 2026 कब से होगा शुरू

पंचांग की गणना के अनुसार, साल 2026 में आषाढ़ पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा) 29 जुलाई को मनाई जाएगी. इसके अगले दिन, यानी 30 जुलाई 2026 से श्रावण मास का शुभारंभ होगा और इसका समापन 28 अगस्त 2026 सावन पूर्णिमा के दिन होगा. सावन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 30 जुलाई 2026 को रात 9 बजकर 30 मिनट तक रहेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

सावन सोमवार व्रत की तिथियां

  • पहला सावन सोमवार- 3 अगस्त 2026
  • दूसरा सावन सोमवार- 10 अगस्त 2026
  • तीसरा सावन सोमवार- 17 अगस्त 2026
  • चौथा सावन सोमवार- 24 अगस्त 2026

सावन सोमवार का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. कहा जाता है कि सावन सोमवार का व्रत न सिर्फ हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, बल्कि शारीरिक और मानसिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है. मान्यता है कि जो भक्त पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और शुद्ध जल, गंगाजल और बेलपत्र से शिवजी का अभिषेक करते हैं, महादेव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. कुंवारी कन्याओं के लिए सावन सोमवार का व्रत मनचाहा वर दिलाने वाला माना जाता है. वहीं, विवाहित जोड़ों के लिए यह दांपत्य जीवन में मधुरता और खुशहाली लाता है.

यह भी पढ़ें: कुंभ राशि में मंगल-बुध और राहु की युति, इन 5 राशि वालों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

सावन में क्या करें? 

भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए सावन में रोज स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही पूरी निष्ठा के साथ सोमवार का रखें और सिर्फ सात्विक आहार ही ग्रहण करें. इसके अलावा इस दौरान शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या शिव पुराण का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है. सावन के महीने में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या जल का दान करना अक्षय पुण्य प्रदान करता है. ध्यान रहे- इस पूरे महीने तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन, मांस-मदिरा) से परहेज करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Sawan 2026

Trending news

भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
Indian AI
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
West bengal elections
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
Budget 2025-26
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
Superstar vijay
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
bangladesh
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
Ansar Interim Terror Group
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली