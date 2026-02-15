Sawan 2026: श्रावण का महीना कब से हो रहा है शुरू, नोट कर लें सावन सोमवार की तारीख और मुहूर्त

Sawan Somwar 2026: हिंदू धर्म में श्रावण मास यानी सावन को देवाधिदेव महादेव की कृपा पाने के लिए विशेष माना गया है. सावन मास की पूरी अवधि भगवान शिव की उपासना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करने से जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है और घर में सुख-शांति का आगमन होता है. इसके अलावा सावन मास में पड़ने वाले सोमवार का भी विशेष धार्मिक महत्व है. कहते हैं कि सावन सोमवार के दिन शिवजी की उपासना से तमाम प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल सावन का पवित्र महीना कब से शुरू होगा, सावन में सोमवार कब-कब पड़ेंगे और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं.

सावन 2026 कब से होगा शुरू

पंचांग की गणना के अनुसार, साल 2026 में आषाढ़ पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा) 29 जुलाई को मनाई जाएगी. इसके अगले दिन, यानी 30 जुलाई 2026 से श्रावण मास का शुभारंभ होगा और इसका समापन 28 अगस्त 2026 सावन पूर्णिमा के दिन होगा. सावन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 30 जुलाई 2026 को रात 9 बजकर 30 मिनट तक रहेगी.

सावन सोमवार व्रत की तिथियां

पहला सावन सोमवार- 3 अगस्त 2026

दूसरा सावन सोमवार- 10 अगस्त 2026

तीसरा सावन सोमवार- 17 अगस्त 2026

चौथा सावन सोमवार- 24 अगस्त 2026

सावन सोमवार का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. कहा जाता है कि सावन सोमवार का व्रत न सिर्फ हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, बल्कि शारीरिक और मानसिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है. मान्यता है कि जो भक्त पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और शुद्ध जल, गंगाजल और बेलपत्र से शिवजी का अभिषेक करते हैं, महादेव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. कुंवारी कन्याओं के लिए सावन सोमवार का व्रत मनचाहा वर दिलाने वाला माना जाता है. वहीं, विवाहित जोड़ों के लिए यह दांपत्य जीवन में मधुरता और खुशहाली लाता है.

सावन में क्या करें?

भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए सावन में रोज स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही पूरी निष्ठा के साथ सोमवार का रखें और सिर्फ सात्विक आहार ही ग्रहण करें. इसके अलावा इस दौरान शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या शिव पुराण का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है. सावन के महीने में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या जल का दान करना अक्षय पुण्य प्रदान करता है. ध्यान रहे- इस पूरे महीने तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन, मांस-मदिरा) से परहेज करना चाहिए.

