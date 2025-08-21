पूजा-पाठ करते या खाते वक्त आप भी करते हैं ये काम तो हो जाएंगे कंगाल! मां लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज

Maa Laxmi Hates These Habits: अक्सर बड़े-बुजुर्ग हमें बैठे-बैठे पैर हिलाने से रोकते हैं. पहली नजर में यह साधारण सी आदत लग सकती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना गया है. मान्यता है कि यह आदत न केवल मानसिक अशांति लाती है बल्कि जीवन में कई तरह की परेशानियों का कारण भी बनती है. आम जीवन में देखा जाता है कि लोग पूजा-पाठ करते और खाते वक्त भी चैन से नहीं रहते. कुछ लोग पूजा-पाठ करते और भोजन करते वक्त मोबाइल चलाते हैं, तो कुछ टेलीविजन इत्यादि पर व्यस्त रहते हैं. दरअसल, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में इन आदतों को अच्छा नहीं माना गया है. आइए जानते हैं कि पूजा-पाठ या खाते वक्त कौन-कौन से काम करने चाहिए, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा बनी रही.

चंद्रमा की स्थिति पर नकारात्मक असर

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, बैठे या लेटे हुए पैर हिलाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो सकती है. कमजोर चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में तनाव, चिंता, रोग और मानसिक अशांति लेकर आता है. इसके प्रभाव से जातक को अज्ञात भय सताता है, धन खर्च बढ़ता है और वह भावुक स्वभाव का हो जाता है. इसलिए इस आदत से बचना जरूरी माना गया है.

पूजा-पाठ पर पड़ता है असर

कुछ लोग इतनी आदत डाल लेते हैं कि पूजा या किसी शुभ कार्य के समय भी पैर हिलाते रहते हैं. यह बेहद अशुभ माना गया है. मान्यता है कि पूजा के दौरान पैर हिलाने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और भगवान प्रसन्न नहीं होते. इसके साथ ही ध्यान भंग होता है और मन में शांति की जगह अशांति पैदा हो जाती है.

मां लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज

बैठे-बैठे पैर हिलाने को मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है. ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट बढ़ सकते हैं. उसके बनते काम बिगड़ने लगते हैं और भाग्य का साथ भी कम होने लगता है. परिणामस्वरूप व्यक्ति को धन-संपत्ति और सुख-सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है.

भोजन के समय पैर हिलाने का परिणाम

खाना खाते समय पैर हिलाना भी शुभ नहीं माना गया है. इसे अन्न देव का अनादर समझा जाता है. कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में अन्न की कमी हो सकती है. इसके अलावा, भोजन करते समय पैर हिलाने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है.

