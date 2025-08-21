पूजा-पाठ करते या खाते वक्त आप भी करते हैं ये काम तो हो जाएंगे कंगाल! मां लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज
Advertisement
trendingNow12890828
Hindi Newsधर्म

पूजा-पाठ करते या खाते वक्त आप भी करते हैं ये काम तो हो जाएंगे कंगाल! मां लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज

Maa Laxmi Hates These Habits: अक्सर देखा जाता है कि लोग पूजा-पाठ करते या खाते वक्त भी चैन नहीं रहते. ज्योतिष शास्त्र में इसको लेकर विशेष बातें बताई गई हैं. आइए जानते हैं कि खाते या पूजा-पाठ करते वक्त कौन सा काम करने पर मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 21, 2025, 03:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पूजा-पाठ करते या खाते वक्त आप भी करते हैं ये काम तो हो जाएंगे कंगाल! मां लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज

Maa Laxmi Hates These Habits: अक्सर बड़े-बुजुर्ग हमें बैठे-बैठे पैर हिलाने से रोकते हैं. पहली नजर में यह साधारण सी आदत लग सकती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना गया है. मान्यता है कि यह आदत न केवल मानसिक अशांति लाती है बल्कि जीवन में कई तरह की परेशानियों का कारण भी बनती है. आम जीवन में देखा जाता है कि लोग पूजा-पाठ करते और खाते वक्त भी चैन से नहीं रहते. कुछ लोग पूजा-पाठ करते और भोजन करते वक्त मोबाइल चलाते हैं, तो कुछ टेलीविजन इत्यादि पर व्यस्त रहते हैं. दरअसल, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में इन आदतों को अच्छा नहीं माना गया है. आइए जानते हैं कि पूजा-पाठ या खाते वक्त कौन-कौन से काम करने चाहिए, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा बनी रही. 

चंद्रमा की स्थिति पर नकारात्मक असर

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, बैठे या लेटे हुए पैर हिलाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो सकती है. कमजोर चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में तनाव, चिंता, रोग और मानसिक अशांति लेकर आता है. इसके प्रभाव से जातक को अज्ञात भय सताता है, धन खर्च बढ़ता है और वह भावुक स्वभाव का हो जाता है. इसलिए इस आदत से बचना जरूरी माना गया है.

पूजा-पाठ पर पड़ता है असर

कुछ लोग इतनी आदत डाल लेते हैं कि पूजा या किसी शुभ कार्य के समय भी पैर हिलाते रहते हैं. यह बेहद अशुभ माना गया है. मान्यता है कि पूजा के दौरान पैर हिलाने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और भगवान प्रसन्न नहीं होते. इसके साथ ही ध्यान भंग होता है और मन में शांति की जगह अशांति पैदा हो जाती है.

यह भी पढ़ें: क्या वाकई चांदी का कड़ा चमका देता है Gen-Z वालों की किस्मत, जानें सिल्वर किन राशि वालों के लिए मंगलकारी

मां लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज

बैठे-बैठे पैर हिलाने को मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है. ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट बढ़ सकते हैं. उसके बनते काम बिगड़ने लगते हैं और भाग्य का साथ भी कम होने लगता है. परिणामस्वरूप व्यक्ति को धन-संपत्ति और सुख-सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है.

भोजन के समय पैर हिलाने का परिणाम

खाना खाते समय पैर हिलाना भी शुभ नहीं माना गया है. इसे अन्न देव का अनादर समझा जाता है. कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में अन्न की कमी हो सकती है. इसके अलावा, भोजन करते समय पैर हिलाने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

maa laxmi

Trending news

News Brief: क्या SC हाथ बांधे खड़ी रहे और कहे हम कमजोर हैं? सरकार के अधिवक्ता से CJI गवई का सवाल
breaking news
News Brief: क्या SC हाथ बांधे खड़ी रहे और कहे हम कमजोर हैं? सरकार के अधिवक्ता से CJI गवई का सवाल
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
Maharashtra
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
;