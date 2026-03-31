हनुमान जी आज भी धरती पर यहां रहते हैं, पुराणों में बताया गया है ये गुप्त स्थान

हनुमान जी को कलियुग का जागृत देवता कहा जाता है क्‍योंकि वे आज भी जीवित हैं. धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला था और वे आज भी धरती पर निवास करते हैं. भगवान शिव के अवतार हनुमान को चिरंजीवी कहा जाता है. वे हर युग में धरती पर रहते हैं. कलियुग में तो हनुमान जी की पूजा सर्वश्रेष्‍ठ मानी गई है क्‍योंकि उनकी आराधना करने से शीघ्र फल मिलता है. माना जाता है कि बजरंगली की पूजा-अर्चना करने वाले भक्‍त की मदद करने के लिए वे दौड़े चले आते हैं और सारे संकट दूर करते हैं. जानिए आखिर धरती का वो गुप्‍त स्‍थान कौन-सा है और कहां हैं, जहां हनुमान जी वास करते हैं.

गंधमादन पर्वत पर वास करते हैं हनुमान जी

पुराणों के अनुसार कलयुग में सभी संकटों को हरने वाले हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं. यह स्‍थान कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में सुमेरू पर्वत के पास स्थित है. माना जाता है कि गंधमादन पर्वत कैलाश मानसरोवर और बद्रीनाथ धाम के बीच में स्थित है. धर्म के जानकार मानते हैं कि यह दिव्य पर्वत सिद्ध ऋषि-मुनियों की तपस्थली है, जहां पर आम आदमी का पहुंचना मुश्किल है. गंधमादन पर्वत बेहद पवित्र और दिव्‍य स्‍थान है. हिंदू धर्म शास्‍त्रों के अलावा बौद्ध साहित्‍य में भी गंधमादन पर्वत का उल्‍लेख मिलता है.

इतना ही नहीं शास्‍त्रों के अनुसार गंधमादन पर्वत पर यक्ष, यक्षिणी, किन्नर, अप्सराएं आदि भी निवास करती हैं. तैत्तिरेय आरण्यक में कुबेर देवता को भी उत्तर दिशा का अधिपति मानते हुए उनका निवास गंधमादन पर्वत पर बताया गया है.

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भगवान राम ने दी थी धरती पर वास करने की आज्ञा

भागवत पुराण की कथा के अनुसार जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम पृथ्वी से बैकुंठलोक को प्रस्थान कर रहे थे तो उन्‍होंने हनुमान जी को बुलाकर उन्हें पृथ्वी पर ही वास करने के लिए कहा था. महाभारत में भी गंधमादन पर्वत का जिक्र मिलता है. इसके अनुसार गंधमादन पर्वत पर ही हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था. जब द्रौपदी के कहने पर भीम सहस्त्रदल कमल को ढूंढ़ते हुए गंधमादन पर्वत पर पहुंचे तो वहां रास्‍ते में बूढ़े वानर की पूंछ इस तरह फैली थी कि पूरा रास्‍ता रुका हुआ था. तब भीम ने वानर से पूंछ हटाने के लिए कहा. इस पर वानर ने कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूं, आप स्‍वयं मेरी पूंछ हटाकर निकल जाएं. तब महाबली भीम भारी कोशिश के बाद भी वानर की पूंछ नहीं हटा पाए तो उन्हें अपनी गलती का अहसास हो गया. फिर उन्‍होंने प्रार्थना की कि हे वानर देवता आप अपने प्रत्‍यक्ष रूप में आएं. इसके बाद हनुमान जी ने दर्शन दिए और भीम का शक्ति का अहंकार दूर किया.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)