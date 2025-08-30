Belha Mai Temple: बेल्हा देवी का मंदिर कैसे बना दिव्यधाम! देवी सती से जुड़े शक्तिपीठ को भव्य बनाएंगे CM योगी

Connection of Belha Mai Temple with Goddess Sati: बरसात का मौसम है और मॉनसून पूरे उफान पर है. नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. लेकिन बेल्हा माई देवी के प्रति श्रद्धा कुछ ऐसी है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए बेल्हा माई के दरबार में. दर्शन के बाद अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि नेताओं को इन दिनों मंदिरों मे दर्शन के लिए चुनावी मौसम का इंतजार होता है. खैर, इस बात के सियासी मायने अलग हो सकते हैं. आज की स्पेशल रिपोर्ट में रहस्यगाथा उस बेल्हा माई की, जो युगों युगों से बेलापुर राज की कुलदेवी रही हैं. आज का प्रतापगढ़ जिला उसी बेलापुर का हिस्सा है, जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे कुलदेवी के दर्शन करने. तो चलिए, समझते हैं, आखिर क्या है बेल्हा देवी धाम की चमत्कारी शक्तियां, जो हर भक्त की मुराद पूरी करती हैं. मन्नतों के लिये जहां पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है.

2 साल पहले तैयार हो गई थी मंदिर के कायाकल्प की योजना

मुख्यमंत्री का दस्ता है, साथ-साथ चलता है. लेकिन दिल में तो अब भी वही योगी मचलता है, जो मंदिरों के कायाकल्प के लिए अकेले ही प्रण लेता है. प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी धाम में जब सीएम योगी पहुंचे, तो मंदिर के पुजारियों से लेकर आम श्रद्धालुओं तक सबके जेहन में पहला ख्याल यही आया.

योगी जी मंदिर में पहली बार आए हैं, लेकिन मंदिर के कायाकल्प की भूमिका दो साल पहले ही तैयार कर चुके हैं. ये मंदिर में अभी साक्षात दिखने लगा है. बेल्हा धाम में जो दृश्य सबको अभिभूत कर देने वाला था. पुजारियों की मानें, तो सीएम योगी को इतनी श्रद्धा से बेल्हा माई की आरती उतारते देखना अपने आप में अभूतपूर्व था.

बेल्हाधाम में पूजा अर्चना के साथ सीएम योगी ने पूरे प्रतापगढ़ और आस पास के गांवों की कुलदेवी को नमन किया. प्रतापगढ़ पर पर दैवी शक्ति की खास कृपा का जिक्र किया. मंदिर में पूजा अर्चना और कुछ देर बिताने के बाद सीएम योगी अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए, मंदिर को मिलने वाली सौगातों की सुगबुगाहट.

प्रतापगढ़ इलाके की कुलदेवी हैं बेल्हा माई देवी

ये सुगबुगाहट इसलिए, क्योंकि मंदिर प्रबंधन ने जब दो साल पहले, सीएम योगी को बेल्हा धाम के कायाकल्प का रोडमैप बताया था, तो उस पर फौरन एक्शन शुरु हो गया था. सई नदी के किनारे स्थिति इस प्राचीन सिद्धपीठ को संवारने का काम रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के साथ शुरु हुआ था. ये काम 2023 में शुरु हुआ था.

बेल्हाधाम रिवर फ्रंट का प्रण जिस तरह से सीएम योगी ने लिया था, वो उनकी देवी भक्ति का प्रतीक है. दर्शकों में से बहुत कम लोगों को पता होगा, कि जैसे बेल्हा देवी पूरे प्रतापगढ़ इलाके की कुलदेवी हैं, वैसे ही सीएम योगी के नाथ संप्रदाय की कुलदेवी के नाम सनातन का 51वां शक्तिपीठ हैं हिंगलाज माता. वे नाथ संप्रदाय की कुलदेवी हैं और सीएम योगी उनकी नियमित साधना करते रहते हैं.

जी हां, भगवान शिव को अपना ईष्ट मानने वाले नाथ संप्रदाय की कुलदेवी हिंगलाज माता हैं. ये शक्ति पीठ आज पाकिस्तान के बलुचिस्तान इलाके में है. हिंगलाज माता का मंदिर एक शक्ति पीठ है, जबकि बेल्हा देवी धाम देश के सिद्ध पीठो में से एक माना जाता है.

देवी सती के कमर का हिस्सा गिरने से बना शक्तिपीठ

मंदिर के पुजारी के मुताबिक, इस जगह पर देवी सती का बेला, यानी कमर का हिस्सा गिरा था. इसलिए इसे बेला धाम कहा जाता है. इस वजह से इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं और पौराणिक गाथाएं बेहद ही खास हैं.

बेल्हा देवी धाम की ये गाथा जब शिव और सती से जुड़ी हुई है, तो समझिए, ये बात सतयुग की है. इस युग की कथा के मुताबिक भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में गई थी. यहां अपने पति का अपमान सुनकर यज्ञकुंड में कूद गईं. जब सती की मौत की खबर भगवान शिव तक पहुंची, तो उन्होंने सती का शव यज्ञकुंड से उठाया और क्रोध में तांडव करने लगे. भगवान शिव के तांडव से जब तीनों लोक थर्राने लगे, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से गुहार लगाई. कहा, कि जब तक देवी सती का शव के हाथों में होगा, ये तांडव नहीं रुकेगा.

तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती का शव काटना शुरु किया. देवी के यही अंग जहां गिरे, वहां आज शक्ति और सिद्धपीठ है. बेल्हा देवी के बारे में यही मान्यता है, कि यहां देवी सती की कमर के हिस्से गिरे थे. इस सिद्धपीठ का जिक्र रामचरितमानस में भी मिलता है.

देवी के दरबार से कोई नहीं जाता खाली हाथ

सनातन की परंपरा में सिद्ध पीठ देवी की उस स्थली को कहा जाता है, जहां वो सशरीर विराजमान होती हैं. यानी यहां किसी अंग की नहीं, बल्कि शक्ति की देवी की पूजा संपूर्ण रूप में होती है. यहां देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती है. लेकिन बेल्हा धाम की खास बात ये है, कि यहां माता की पिंडी, यानी कमर वाले हिस्से के साथ पूरी प्रतिमा भी स्थापित है.

इसी वजह से बेलाधाम के सिद्ध धाम को मनोकामना पीठ भी कहा जाता है. ये बात बेल्हा देवी धाम के बारे में पूरे इलाके में मशहूर है. देवी के दरबार मे जो आता है, वो कभी खाली नहीं जाता.

बेल्हा धाम में सीएम योगी के आने के बाद इसकी सुर्खियां और भी बढ़ गईं. इसे समझना मुश्किल नहीं. बल्कि जिस धाम में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ गोरक्ष पीठ के मठाधीश ने शीश नवाया, उसमें कुछ तो खास बात होगी.

श्रीराम के छोटे भाई भरत ने भी किए थे दर्शन

योगी की इस यात्रा को कवर करते हुए जी मीडिया को एक और दिलचस्प बात बेल्हा धाम के बारे में पता चली. वो है इसका त्रेतायुग से कनेक्शन. ये कथा है भगवान श्रीराम के बनवास की. जब वो अयोध्या का सिंहासन छोड़ अपने पिता के आदेश पालन करने वनवास के लिए निकले, तब सबसे बड़ा संकट अयोध्या के राजकाज के सामने खड़ा हो गया.

छोटे भाई भरत ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और भाई की तलाश में वन वन भटकने लगे.रामचरित मानस की कथा के मुताबिक, बड़े भाई श्रीराम से मुलाकात के बाद भरत ने ये प्रण कर लिया, कि वो उनके आने तक कभी अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे. हालांकि वो उनका राजकाज तो चलाएंगे, लेकिन उनकी चरणपादुका का के साथ.

पौराणिक कथा के मुताबिक अयोध्या वापसी के दौरान भरत इस मंदिर में आए थे और इसकी दिव्य गाथा सुनकर यहां शीश नवाया था. तब बेला साम्राज्य की नगरदेवी के रूप में मशहूर थी बेल्हा देवी.

राजा प्रताप बहादुर सिंह ने करवाया था निर्माण

आज भी बेल्हा देवी को प्रतापगढ़ शहर का संरक्षक माना जाता है। लाखों श्रद्धालुओं मां के दरबार में मनोकामना पूर्ति के लिए शीशे नवाने पहुंचते हैं. बेल्हा धाम के पौराणिक महत्व के बाद अब आपको मौजूदा मंदिर निर्माण की डिटेल बताते हैं.

इस मंदिर का निर्माण अवध के राजा प्रताप बहादुर सिंह ने साल 1811 से 1815 के दौरान कराया था. मंदिर के गर्भगृह में बेल्हा देवी की पूजा पिंडी के रूप में की जाती है. मंदिर में माता रानी की संगमरमर की मूर्ति स्थापित है. प्रतापगढ़ और आस पास के इलाके में इन्हें कुलदेवी का दर्जा प्राप्त है.

इस मंदिर में योगी ने जो आस्था दिखाई, उसके जुड़ी एक गाथा नाथ संप्रदाय से भी जुड़ी हुई है. वो संप्रदाय जिसने शिव के साथ शक्ति के रूप को भी सनातन की परंपरा में दोबारा स्थापित किया.

नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा धाम है गोरखपुर

परंपरा चाहे धार्मिक हो, या सांस्कृतिक, वो पालन करने से ही बची रहती है, सदियों तक जिंदा रहती है. इनमें कुछ परंपराएं ऐसी हैं, जो हमें चौंकाती भी है. ये सोचने पर मजबूर करती है, कि आखिर इस परंपरा में ऐसा क्या है, जो लोग तमाम आधुनिकता के बीच भी जिंदा रखे हुए हैं. ऐसी ही एक परंपरा है 1800 साल पुराने नाथ संप्रदाय की. इसके बारे में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा, कि मध्ययुग में जब हमारे देश पर बाहरी आक्रांताओं के हमले बढ़े, तब हिंदू धर्म में एक नया पंथ- नाथ संप्रदाय कैसे और किस मकसद से बना.

आज की तारीख में नाथ संप्रदाय की इससे लोकप्रिय तस्वीर कोई और नहीं. संप्रदाय के सबसे मशहूर गुरु गोरखनाथ के नाम पर ये शहर बना. इसी गोरखपुर में बना गोरक्षधाम मंदिर पूरे नाथ संप्रदाय का सबसे दिव्य धाम है और इसके सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ.

योगी आदित्यनाथ उसी नाथ योगी संप्रदाय के सबसे बड़े मठ के मुखिया है. राजनीति में आने के बाद भी वस्त्र से लेकर भोजन और पूजा पाठ तक योगी का पूरा संस्कार नाथ संप्रदाय के संस्कारों पर आधारित है. वो जिस परंपरा के वाहक है उसकी जड़े जाती हैं 5वीं छठी शताब्दी में...

नाथ संप्रदाय के 3 मशहूर गुरु

1. आदि शंकराचार्य (5वीं शताब्दी)

2. मत्स्येन्द्र नाथ (8वीं शताब्दी)

3 गोरखनाथ (11वीं शताब्दी)

हिंदू धर्म में शैव परंपरा की आदि शंकराचार्य के उदय के साथ मजबूत हुई, तो 8वीं शताब्दी में गुरु मत्स्येन्द्र नाथ ने शैव परंपर में भगवान शिव के हठयोग की धर्म रक्षा के लिए संतों का एक अलग समुदाय बनाया. उसी समुदाय को 11वीं शताब्दी में गुरु गोरख नाथ ने नाथ संप्रदाय के रूप में मशहूर किया.

गुरु गोरखनाथ के साथ एक पंथ के रूप में मशहूर हुआ नाथ समुदाय आज कई उप-पंथों में विभाजित है. शिव की अराधना का सबका अपना अपना तरीका है. लेकिन लक्ष्य एक है- भगवान शिव के मूल्यों पर पूरे जीव जगत का कल्याण. यानी एक शिव, सबके नाथ.

