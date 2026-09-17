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यहां आज भी सुरक्षित है गणेश जी का असली मानव मस्तक, जानिए पाताल भुवनेश्वर गुफा का अलौकिक रहस्य

इस खबर में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित रहस्यमयी पाताल भुवनेश्वर गुफा का सच, जहां भगवान गणेश का कटा हुआ असली मानव मस्तक शिला रूप में पूजा जाता है जिसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं.

Written Byharsh singh
Published: Sep 17, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:23 PM IST
यहां आज भी सुरक्षित है गणेश जी का असली मानव मस्तक, जानिए पाताल भुवनेश्वर गुफा का अलौकिक रहस्य

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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