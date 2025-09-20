Moti Gemstone: सिर्फ इन 4 राशि वालों को ही धारण करना चाहिए चंद्रमा का रत्न मोती, जानें इसे पहनने के फायदे और नियम
Moti Gemstone: सिर्फ इन 4 राशि वालों को ही धारण करना चाहिए चंद्रमा का रत्न मोती, जानें इसे पहनने के फायदे और नियम

Benefits of wearing pearl Gemstone: ज्योतिष शास्त्र में मोती (Pearl) का सीधा संबंध चंद्रमा से बताया गया है. चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक ग्रह माना जाता है. जानें इसे पहनेन के नियम और फायदे.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 20, 2025, 05:42 PM IST
Moti Gemstone: सिर्फ इन 4 राशि वालों को ही धारण करना चाहिए चंद्रमा का रत्न मोती, जानें इसे पहनने के फायदे और नियम

Which Zodiac Signs Should Wear Moti Gemstone: रत्न शास्त्र में नवरत्नों का विशेष उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक है मोती. प्रत्येक रत्न का संबंध किसी ग्रह से जुड़ा होता है और मोती का सीधा संबंध चंद्रमा से माना गया है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, मोती धारण करने से जीवन में शांति, समृद्धि और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है. हालांकि, इसे धारण करने से पहले कुछ नियम और सावधानियां अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सिर्फ चार राशियों के जातक ही चंद्रमा का रत्न पहन सकते हैं, क्योंकि इनके लिए यह रत्न बेहद फायदेमंद साबित होता है. आइए जानते हैं कि चंद्रमा का रत्न मोती किन चार राशि वालों को पहनना चाहिए और इसे धारण करने के नियम क्या हैं.

किन राशियों के लिए लाभकारी है मोती?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए मोती धारण करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है. इन राशियों के लोगों को मोती पहनने से मानसिक शांति और आत्मबल की प्राप्ति होती है. 

किन राशियों को मोती पहनने से बचना चाहिए?

ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि सिंह, तुला और धनु राशि के लोगों को मोती धारण करने से पहले किसी जानकार से सलाह जरूर लेना चाहिए. ऐसा ना करने पर इस रत्न का उल्टा असर देखने को मिल सकता है. इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें. अन्य राशियों के लिए भी मोती उपयुक्त नहीं माना गया है.

मोती धारण करने की सही विधि

मोती को हमेशा चांदी की अंगूठी में जड़वाकर कनिष्ठा अंगुली (छोटी उंगली) में पहनना चाहिए. धारण करने का सबसे शुभ समय है- शुक्ल पक्ष का सोमवार रात्रि. कुछ विद्वान इसे पूर्णिमा तिथि पर धारण करने के लिए भी बताते हैं. पहनने से पूर्व मोती को गंगाजल से शुद्ध कर भगवान शिव को अर्पित करके ही धारण करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: रूबी और पन्ना से भी अधिक शक्तिशाली है ये रत्न, पहनते ही बदल जाएगी किस्मत

मोती पहनने के फायदे

मोती धारण करने से मानसिक तनाव और अवसाद से राहत मिलती है. यह गुस्से को नियंत्रित करने और मन को शांत करने में सहायक होता है. कहा जाता है कि मोती पहनने से विचारों में सकारात्मकता आती है और जीवन में सुख-समृद्धि की राह आसान होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

