Garuda Purana: कंगाली को न्योता देती हैं आपकी ये छोटी गलतियां, गरुड़ पुराण के अनुसार तुरंत करें इनका त्याग

Garuda Purana: हिंदू धर्म की जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं, जिसमें सदियों से चली आ रही परंपराओं और मान्यताओं का विशेष स्थान है. ऐसे में आइए गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं कि किन गलतियों की वजह से धन दी देवी नाराज होकर घर छोड़ देती हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 12, 2026, 05:06 PM IST
Garuda Purana: सनातन धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है. यह ग्रंथ न सिर्फ मृत्यु के बाद की स्थितियों का वर्णन करता है, बल्कि जीवन को अनुशासित और समृद्ध बनाने के व्यावहारिक नियम भी सिखाता है. गरुड़ पुराण के आचारकांड में दैनिक जीवन के कार्यों के लिए कुछ विशेष नियम और समय निर्धारित किए गए हैं. शास्त्रों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे आर्थिक तंगी और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं वे कौन से काम हैं जिन्हें गलत समय पर करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं.

गुरुवार को भूल से भी ना करें ये काम

शास्त्रों के अनुसार, गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित है. यह दिन सौभाग्य और बुद्धि का कारक माना जाता है. गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन कुछ विशेष कार्यों से बचना चाहिए. ऐसे में गुरुवार को बाल कटवाना, शेविंग (दाढ़ी बनाना) और नाखूनों को काटना वर्जित है. इसके अलावा, विवाहित महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए. इस दिन घर में पोछा लगाना और भारी साफ-सफाई करना शुभ नहीं माना जाता. साथ ही, सात्विकता बनाए रखने के लिए मांसाहार से दूर रहना चाहिए. इन नियमों की अनदेखी करने से मान-सम्मान और धन की हानि हो सकती है.

सूर्यास्त के बाद नाखून काटना

अक्सर लोग समय की कमी के कारण किसी भी समय नाखून काट लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसके लिए सख्त मनाही है. सूर्यास्त के बाद या रात के समय नाखून काटना अपशकुन माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है और लक्ष्मी जी घर छोड़कर चली जाती हैं. इसके अलावा, मंगलवार और शनिवार को भी नाखून काटना अशुभ फल देता है.

तुलसी के पूजन में समय का ध्यान

तुलसी को साक्षात् लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन उनकी सेवा के भी कड़े नियम हैं. मान्याताओं के अनुसार, सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना या उसके पत्ते तोड़ना भारी दोष का कारण बनता है. शाम के समय तुलसी की सिर्फ दीप जलाकर उपासना करनी चाहिए. जो लोग शाम के समय में तुलसी को स्पर्श करते हैं या जल देते हैं, वे अनजाने में दुर्भाग्य को बुलावा देते हैं.

क्या आपकी पत्नी में भी हैं ये खूबियां? गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी स्त्रियां संवार देती हैं सात पीढ़ियां

शाम में झाड़ू लगाना

झाड़ू को धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. घर की सफाई का सीधा संबंध आपकी सुख-समृद्धि से है. शास्त्रों के अनुसार, सूर्यास्त के समय या उसके बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए. मान्यता है कि गोधूलि वेला (शाम) में झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा और संचित लक्ष्मी बाहर चली जाती है, जिससे परिवार में दरिद्रता और क्लेश बढ़ता है. सफाई का सारा कार्य सूर्यास्त से पहले ही संपन्न कर लेना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

