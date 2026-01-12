Garuda Purana: कंगाली को न्योता देती हैं आपकी ये छोटी गलतियां, गरुड़ पुराण के अनुसार तुरंत करें इनका त्याग

Garuda Purana: सनातन धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है. यह ग्रंथ न सिर्फ मृत्यु के बाद की स्थितियों का वर्णन करता है, बल्कि जीवन को अनुशासित और समृद्ध बनाने के व्यावहारिक नियम भी सिखाता है. गरुड़ पुराण के आचारकांड में दैनिक जीवन के कार्यों के लिए कुछ विशेष नियम और समय निर्धारित किए गए हैं. शास्त्रों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे आर्थिक तंगी और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं वे कौन से काम हैं जिन्हें गलत समय पर करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं.

गुरुवार को भूल से भी ना करें ये काम

शास्त्रों के अनुसार, गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित है. यह दिन सौभाग्य और बुद्धि का कारक माना जाता है. गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन कुछ विशेष कार्यों से बचना चाहिए. ऐसे में गुरुवार को बाल कटवाना, शेविंग (दाढ़ी बनाना) और नाखूनों को काटना वर्जित है. इसके अलावा, विवाहित महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए. इस दिन घर में पोछा लगाना और भारी साफ-सफाई करना शुभ नहीं माना जाता. साथ ही, सात्विकता बनाए रखने के लिए मांसाहार से दूर रहना चाहिए. इन नियमों की अनदेखी करने से मान-सम्मान और धन की हानि हो सकती है.

सूर्यास्त के बाद नाखून काटना

अक्सर लोग समय की कमी के कारण किसी भी समय नाखून काट लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसके लिए सख्त मनाही है. सूर्यास्त के बाद या रात के समय नाखून काटना अपशकुन माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है और लक्ष्मी जी घर छोड़कर चली जाती हैं. इसके अलावा, मंगलवार और शनिवार को भी नाखून काटना अशुभ फल देता है.

तुलसी के पूजन में समय का ध्यान

तुलसी को साक्षात् लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन उनकी सेवा के भी कड़े नियम हैं. मान्याताओं के अनुसार, सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना या उसके पत्ते तोड़ना भारी दोष का कारण बनता है. शाम के समय तुलसी की सिर्फ दीप जलाकर उपासना करनी चाहिए. जो लोग शाम के समय में तुलसी को स्पर्श करते हैं या जल देते हैं, वे अनजाने में दुर्भाग्य को बुलावा देते हैं.

शाम में झाड़ू लगाना

झाड़ू को धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. घर की सफाई का सीधा संबंध आपकी सुख-समृद्धि से है. शास्त्रों के अनुसार, सूर्यास्त के समय या उसके बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए. मान्यता है कि गोधूलि वेला (शाम) में झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा और संचित लक्ष्मी बाहर चली जाती है, जिससे परिवार में दरिद्रता और क्लेश बढ़ता है. सफाई का सारा कार्य सूर्यास्त से पहले ही संपन्न कर लेना चाहिए.

