Wallet Vastu: घर में पसर जाएगी कंगाली, पाई-पाई को हो जाएंगे मोहताज, इस दिशा में भूलकर भी ना रखें तिजोरी
Wallet Vastu Direction: वास्तु शास्त्र में तिजोरी या पर्स को रखने के लिए भी खास दिशा का जिक्र किया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस दिशा में पर्स तिजोरी रखने से घर में कंगाली छा सकती है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 13, 2025, 03:41 PM IST
Wallet Vastu Tips: हर इंसान चाहता है कि उसके घर में पैसा कभी कम न पड़े और जीवन सुख-समृद्धि से भरा रहे. लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद धन लंबे समय तक टिक नहीं पाता. वास्तु शास्त्र के अनुसार इसका एक बड़ा कारण तिजोरी या धन रखने की गलत दिशा हो सकती है. जिस स्थान पर आप तिजोरी रखते हैं, वह सीधा आपके आर्थिक भाग्य को प्रभावित करता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में तिजोरी किस दिशा में नहीं रखनी चाहिए और पैसा रखने के लिए कौन सी जगह सबसे शुभ मानी जाती है.

तिजोरी रखने के लिए सबसे शुभ दिशाएं

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में तिजोरी या पर्स रखने के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर है. इस दिशा में कुबेर देवता का वास माना जाता है. इसलिए इस दिशा में तिजोरी रखना अत्यंत लाभकारी होता है. ऐसा करने से कंगाली नहीं आती है और अगर धन से जुड़ी कोई दिक्कत है तो दूर हो जाती है. ध्यान रहे कि तिजोरी का मुख उत्तर की ओर खुलना चाहिए. इससे घर में धन की आवक बढ़ती है और संचित धन सुरक्षित रहता है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तिजोरी या पर्स रखने के लिए उत्तर के अलावा पूर्व दिशा भी शुभ मानी जाती है. पूर्व दिशा सूर्य देव की दिशा है, जो उन्नति और सम्मान का प्रतीक है. ऐसे में इस ओर तिजोरी रखने से परिवार में यश, कीर्ति और सुख-समृद्धि बढ़ती है. अगर संभव हो तो तिजोरी का दरवाजा भी पूर्व की ओर रखने की कोशिश करनी चाहिए. 

घर में तिजोरी या वॉलेट रखने के लिए दक्षिण दिशा भी शुभ मानी गई है. वास्तु के अनुसार, यह दिशा स्थिरता का प्रतीक है. ऐसे में अगर तिजोरी दक्षिण में रखी जाए और उसका दरवाजा उत्तर की ओर खुले तो धन स्थायी रूप से बढ़ता है. यह स्थान धन को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है.

किन दिशाओं में तिजोरी रखना है अशुभ

पश्चिम दिशा- वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिशा में तिजोरी रखने से धन रुक जाता है और लगातार खर्च बढ़ते हैं.

दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण)- यहां तिजोरी रखने से आर्थिक अस्थिरता आती है और परिवार में कलह बढ़ सकता है.

दक्षिण-पूर्व (अग्निकोन)- यह स्थान अग्नि तत्व का है. यहां रखी तिजोरी में धन टिकता नहीं, बल्कि अचानक हानि का सामना करना पड़ सकता है.

उत्तर-पूर्व (ईशान कोण)- यहां तिजोरी रखने से मानसिक तनाव, पितृ दोष और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं.

यह भी पढ़ें: श्राद्ध पक्ष में पितृ दोष से मुक्ति का सुनहरा मौका, कर लें ये उपाय, रहेंगे खुशहाल

तिजोरी रखने के विशेष नियम

तिजोरी हमेशा दीवार से सटी हुई और सुरक्षित जगह पर रखें, ताकि उसका कंपन धन प्रवाह को प्रभावित न करे. तिजोरी को कभी भी खाली न रखें. उसमें कम से कम एक सिक्का, चांदी का टुकड़ा या लाल कपड़े में बंधा अक्षत (चावल) जरूर रखें. तिजोरी पर रोजाना दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी की आरती करें. तिजोरी के भीतर श्री यंत्र, कुबेर यंत्र या लक्ष्मी-गणेश की तस्वीर रखने से धन वृद्धि होती है. तिजोरी के दरवाजे या ताले में कभी खराबी न हो. टूटा-फूटा ताला धन हानि का संकेत देता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

