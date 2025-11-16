Advertisement
trendingNow13006195
Hindi Newsधर्म

Pitra Dosh: पितृदोष का संकेत देती हैं ये घटनाएं, जानें कैसे पहचानें और क्या करें उपाय

Pitra Dosh ke Sanket: शास्त्रों के मुताबिक जब पितृ देव नाराज होते हैं, तो कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं. आइए जानते हैं पितरों की नाराजगी से जुड़े उन खास संकेतों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 16, 2025, 04:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pitra Dosh: पितृदोष का संकेत देती हैं ये घटनाएं, जानें कैसे पहचानें और क्या करें उपाय

Pitra Dosh: हिन्दू धर्म में पितरों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी पूर्वजों की आत्माएं सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती हैं और अपने वंशजों के आचरण, जीवनशैली और कर्मों पर दृष्टि रखती हैं. जब इन आत्माओं को तर्पण, श्राद्ध या स्मरण के माध्यम से उचित संतुष्टि नहीं मिलती, या उनकी कुछ अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं, तब वे अप्रसन्न हो सकती हैं. यही स्थिति पितरों की नाराजगी कहलाती है. इसका प्रभाव व्यक्ति और परिवार दोनों पर देखा जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं पितरों की नाराजगी के खास संकेत.

वंश वृद्धि में रुकावट

पितरों के नाराज होने का प्रमुख संकेत वंश में वृद्धि का रुक जाना माना जाता है. परिवार में संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, संतानहीनता की समस्या उत्पन्न होती है या अगली पीढ़ी का क्रम धीमा पड़ने लगता है. यह पितृ दोष का प्रत्यक्ष संकेत माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

घर में पीपल का अचानक उग आना

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि घर के आंगन, दीवार या किसी कोने में बिना कारण पीपल का पौधा उग आए, तो इसे पितरों के असंतोष का प्रतीक माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि यह संकेत है कि पूर्वज संतुष्ट नहीं हैं और तर्पण या श्राद्ध की आवश्यकता है.

परिवार में लगातार कलह और अशांति

जब घर में मामूली बातों को लेकर विवाद बढ़ने लगें, परिवार के सदस्यों में तालमेल कम होने लगे या वातावरण हमेशा तनावपूर्ण रहे, तो यह पितरों की नाराजगी का संकेत माना जाता है. शांति का अभाव अक्सर आध्यात्मिक असंतुलन का प्रतीक भी होता है.

दुर्घटनाओं और रोगों का बढ़ना

यदि घर के किसी न किसी सदस्य को बार-बार दुर्घटना, चोट या बीमारी का सामना करना पड़े, तो इसे भी पितरों के अप्रसन्न होने का परिणाम माना जाता है. विशेष रूप से अचानक उत्पन्न होने वाली गंभीर परिस्थितियां पितृ दोष से जुड़ी मानी गई हैं.

यह भी पढ़ें: ये 4 गलतियां बना देती हैं व्यक्ति को निर्धन, समय रहते बदलें अपनी आदतें

कार्यों में विफलता और रुकावटें

किसी भी कार्य को आरंभ करने पर उसका अधूरा रह जाना, बार-बार बाधाएं आना और निरंतर असफलता मिलना भी पितरों की नाराजगी का संकेत है. ऐसी परिस्थितियां दर्शाती हैं कि कर्मों में बाधा लग रही है और पूर्वज तृप्त नहीं हैं.

आर्थिक नुकसान और धन हानि

पितरों के नाराज होने पर व्यक्ति को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. व्यवसाय में नुकसान, धन का अचानक खर्च होना, आर्थिक संकट से घिर जाना, ये सभी संकेत बताते हैं कि पितरों की कृपा कम हो रही है.

मांगलिक कार्यों में समस्याएं

यदि विवाह, उपनयन या अन्य मांगलिक कार्यक्रम में बार-बार रुकावटें आएं या पूर्वजों की पूजा न करके उनके प्रति उपेक्षा दिखे, तो पितरों का असंतोष बढ़ सकता है. ऐसी स्थितियां परिवार के शुभ कार्यों पर प्रभाव डालती हैं.

कैसे दूर करें  पितरों की नाराजगी ?

इन संकेतों के माध्यम से पितर यह दर्शाते हैं कि उन्हें तृप्त करने की आवश्यकता है. श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पंचबलि कर्म और नियमित स्मरण के माध्यम से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है. जब पितर प्रसन्न होते हैं, तो परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Pitru Dosh

Trending news

दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई
Delhi
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई
'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', कल्याण बनर्जी का बयान
Today Latest Hindi News
'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', कल्याण बनर्जी का बयान
दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
Jammu Kashmir
दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
Bhavnagar Murder
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
India Sri Lanka Ties
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
Bihar Chunav Results
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
Delhi blast
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
Delhi blast
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
Bihar Election 2025 Analysis
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
bengaluru news
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...