Pitra Dosh: पितृदोष का संकेत देती हैं ये घटनाएं, जानें कैसे पहचानें और क्या करें उपाय

Pitra Dosh: हिन्दू धर्म में पितरों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी पूर्वजों की आत्माएं सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती हैं और अपने वंशजों के आचरण, जीवनशैली और कर्मों पर दृष्टि रखती हैं. जब इन आत्माओं को तर्पण, श्राद्ध या स्मरण के माध्यम से उचित संतुष्टि नहीं मिलती, या उनकी कुछ अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं, तब वे अप्रसन्न हो सकती हैं. यही स्थिति पितरों की नाराजगी कहलाती है. इसका प्रभाव व्यक्ति और परिवार दोनों पर देखा जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं पितरों की नाराजगी के खास संकेत.

वंश वृद्धि में रुकावट

पितरों के नाराज होने का प्रमुख संकेत वंश में वृद्धि का रुक जाना माना जाता है. परिवार में संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, संतानहीनता की समस्या उत्पन्न होती है या अगली पीढ़ी का क्रम धीमा पड़ने लगता है. यह पितृ दोष का प्रत्यक्ष संकेत माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

घर में पीपल का अचानक उग आना

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि घर के आंगन, दीवार या किसी कोने में बिना कारण पीपल का पौधा उग आए, तो इसे पितरों के असंतोष का प्रतीक माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि यह संकेत है कि पूर्वज संतुष्ट नहीं हैं और तर्पण या श्राद्ध की आवश्यकता है.

परिवार में लगातार कलह और अशांति

जब घर में मामूली बातों को लेकर विवाद बढ़ने लगें, परिवार के सदस्यों में तालमेल कम होने लगे या वातावरण हमेशा तनावपूर्ण रहे, तो यह पितरों की नाराजगी का संकेत माना जाता है. शांति का अभाव अक्सर आध्यात्मिक असंतुलन का प्रतीक भी होता है.

दुर्घटनाओं और रोगों का बढ़ना

यदि घर के किसी न किसी सदस्य को बार-बार दुर्घटना, चोट या बीमारी का सामना करना पड़े, तो इसे भी पितरों के अप्रसन्न होने का परिणाम माना जाता है. विशेष रूप से अचानक उत्पन्न होने वाली गंभीर परिस्थितियां पितृ दोष से जुड़ी मानी गई हैं.

यह भी पढ़ें: ये 4 गलतियां बना देती हैं व्यक्ति को निर्धन, समय रहते बदलें अपनी आदतें

कार्यों में विफलता और रुकावटें

किसी भी कार्य को आरंभ करने पर उसका अधूरा रह जाना, बार-बार बाधाएं आना और निरंतर असफलता मिलना भी पितरों की नाराजगी का संकेत है. ऐसी परिस्थितियां दर्शाती हैं कि कर्मों में बाधा लग रही है और पूर्वज तृप्त नहीं हैं.

आर्थिक नुकसान और धन हानि

पितरों के नाराज होने पर व्यक्ति को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. व्यवसाय में नुकसान, धन का अचानक खर्च होना, आर्थिक संकट से घिर जाना, ये सभी संकेत बताते हैं कि पितरों की कृपा कम हो रही है.

मांगलिक कार्यों में समस्याएं

यदि विवाह, उपनयन या अन्य मांगलिक कार्यक्रम में बार-बार रुकावटें आएं या पूर्वजों की पूजा न करके उनके प्रति उपेक्षा दिखे, तो पितरों का असंतोष बढ़ सकता है. ऐसी स्थितियां परिवार के शुभ कार्यों पर प्रभाव डालती हैं.

कैसे दूर करें पितरों की नाराजगी ?

इन संकेतों के माध्यम से पितर यह दर्शाते हैं कि उन्हें तृप्त करने की आवश्यकता है. श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पंचबलि कर्म और नियमित स्मरण के माध्यम से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है. जब पितर प्रसन्न होते हैं, तो परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)