Gen-Z जातक मूलांक से जानें कौन सा रत्न आपके लिए है वरदान, पहनते ही संवर जाएगी तकदीर

Ank Jyotish: अंक ज्योतिष में जिस प्रकार 12 राशियों का संबंध अलग-अलग ग्रहों से माना गया है, उसी तरह 1 से 9 तक के मूलांक भी नौ ग्रहों से जुड़े होते हैं.जन्म कुंडली में जब ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति को तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में मूलांक के अनुसार विशेष रत्न धारण करने से नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मकता, सुख-समृद्धि और सफलता का आगमन होता है. मान्यता है कि इन रत्नों की ऊर्जा व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करती है और कठिनाइयों को दूर करती है. आइए जानते हैं कि Gen-Z जातकों को उनके मूलांक के हिसाब से कौन सा रत्न पहनना शुभ रहेगा.

मूलांक 1

अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है. ऐसे लोगों के लिए सोने की अंगूठी में माणिक्य (Ruby) धारण करना बेहद शुभ माना गया है.

मूलांक 2

अंक ज्योतिष शास्त्र की मानें तो 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले लोग मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं. इनके लिए चांदी की अंगूठी में मोती (Pearl) पहनना अत्यंत लाभकारी होता है.

मूलांक 3

अंक ज्योतिष के मुताबिक 3, 12, 21 या 30 को जन्मे जातक मूलांक 3 वाले माने जाते हैं. इन लोगों को सोने की अंगूठी में पुखराज (Yellow Sapphire) धारण करने की सलाह दी जाती है.

मूलांक 4

अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि जन्म तिथि 4, 13, 22 या 31 है तो मूलांक 4 बनता है. ऐसे जातकों के लिए नीलम (Blue Sapphire) पहनना शुभफलदायी होता है.

मूलांक 5

अंक शास्त्र के मुताबिक जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 5 होता है. इस अंक के लोगों को सोने की अंगूठी में पन्ना (Emerald) धारण करना चाहिए.

मूलांक 6

अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 6, 15 और 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. जानकार बताते हैं कि इनके लिए हीरा (Diamond) धारण करना अत्यंत लाभकारी माना गया है.

मूलांक 7

जिनका जन्म 7, 16 या 25 को हुआ है, उनका मूलांक 7 होता है. ऐसे लोग सौभाग्य की वृद्धि के लिए लहसुनिया (Cat’s Eye) पहन सकते हैं.

मूलांक 8

8, 17 और 26 को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. इनके लिए नीलम (Blue Sapphire) धारण करना शुभ फल प्रदान करने वाला होता है.

मूलांक 9

9, 18 और 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातक मूलांक 9 वाले होते हैं. इनके लिए सोने की अंगूठी में मूंगा (Red Coral) पहनना विशेष रूप से शुभ माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)