धर्म

Gemstones to Get Success: रत्न शास्त्र के अनुसार, आर्थिक समस्याओं और धन की कमी को दूर करने के लिए कुछ विशेष रत्नों का धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है. कहा जाता है कि इन रत्नों को पहनने से धन की कमी नहीं रहती और जीवन में सुख-समृद्धि एवं सौभाग्य बढ़ता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 22, 2025, 06:44 PM IST
Gem Astrology: धन, पद और प्रमोशन का योग बढ़ाएंगे ये रत्न, नौकरीपेशा वालों के लिए वरदान!

Gem Astrology: रत्न शास्त्र के अनुसार जीवन में सुख-समृद्धि, खुशहाली और भाग्यवर्धन के लिए कुछ विशेष रत्नों को धारण करना अत्यंत लाभकारी माना गया है. ऐसा कहा जाता है कि इन रत्नों को पहनने से न सिर्फ आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों-जैसे स्वास्थ्य, प्रेम, करियर और वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं. इन रत्नों को पहनने से ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, साथ ही निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है. यदि आप अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता और सफलता चाहते हैं, तो रत्नों का चयन सावधानीपूर्वक करना जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सफलता के लिए कौन सा रत्न पहनना शुभ माना गया है. 

सिट्रीन (Citrine)

धन-संपत्ति से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सिट्रीन रत्न बहुत प्रभावशाली माना जाता है. इस रत्न को पहनने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, धन में वृद्धि के योग बनते हैं और आर्थिक परिस्थितियों में सुधार होता है.

पाइराइट (Pyrite)

यदि आपका लक्ष्य नौकरी या व्यवसाय में उन्नति है, तो पाइराइट रत्न धारण करना लाभकारी है. इसे फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है. ऐसा माना जाता है कि यह रत्न कठिन परिश्रम का दोगुना परिणाम देता है, कार्यक्षेत्र में बाधाओं को दूर करता है और धन-संपत्ति से जुड़ी समस्याओं को कम करता है.

ग्रीन जेड (Green Jade)

आर्थिक मामलों में भाग्य चमकाने और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने के लिए ग्रीन जेड रत्न लाभकारी है. इसे पहनने से जीवन में सुख-सौभाग्य बढ़ता है, आर्थिक स्थिरता आती है और व्यवसायिक निर्णय अधिक सफल होते हैं.

यह भी पढ़ें: शादी में आ रही हैं अड़चनें, तो ये रत्न कर लें धारण, जल्द बनेगा विवाह का योग

गारनेट (Garnet)

धन और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के लिए गारनेट रत्न बेहद लाभकारी माना गया है. इसे पहनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, निवेश और व्यापार में लाभ मिलता है और जीवन में समृद्धि के अवसर बढ़ते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

