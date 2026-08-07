भूटान के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? देखें पूरी डिटेल

हिमालय की पहाड़ियों में बसा भूटान बहुत ही शांत और सुंदर देश है. इसे द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहते हैं. यहां के लोगों का रहन-सहन और सोच दुनिया से काफी अलग है.
यहां के लोग रोज की जिंदगी में पूजा-पाठ और भक्ति को बहुत मानते हैं. वैसे तो यहां बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा माना जाता है, लेकिन इनके देवी-देवता और पूजा करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है. चलिए जानते हैं कि भूटान के लोग किसकी पूजा करते हैं.
भूटान में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म के वज्रयान रास्ते पर चलते हैं. इसी वजह से यहां भगवान बुद्ध को सबसे बड़ा माना जाता है. लोग बुद्ध को अपना सच्चा गुरु मानते हैं.
आप भूटान के किसी भी गांव या शहर में चले जाएं, आपको हर घर और दुकान में भगवान बुद्ध की मूरत मिल जाएगी. लोग रोज सुबह-शाम उनके आगे दीया जलाते हैं और घर की सुख-शांति के लिए हाथ जोड़ते हैं.
भगवान बुद्ध के बाद भूटान में लोग जिन्हें सबसे ज्यादा मानते हैं, वे हैं गुरु रिम्पोछे. लोग इन्हें 'पद्मासंभव' भी कहते हैं. स्थानीय लोग तो इन्हें दूसरा बुद्ध ही मानते हैं.
माना जाता है कि 8वीं सदी में गुरु रिम्पोछे ही तिब्बत से भूटान बौद्ध धर्म लेकर आए थे. भूटान का मशहूर 'टाइगर्स नेस्ट' मंदिर भी इन्हीं से जुड़ा है. लोगों का मानना है कि गुरु रिम्पोछे ने भूटान को पुरानी बीमारियों और बुरी ताकतों से बचाया था.
बौद्ध धर्म के अलावा भूटान के लोग अपने इलाके के देवी-देवताओं को भी पूजते हैं. इन्हें ये लोग 'जिमदाक' यानी रक्षक देवता कहते हैं. भूटानियों का मानना है कि हर पहाड़, नदी, जंगल और घाटी का अपना एक रखवाला देवता होता है.
लोगों को लगता है कि अगर इन देवताओं को खुश न रखा जाए तो मौसम खराब हो सकता है या कोई आफत आ सकती है. इसलिए किसी भी मुसीबत से बचने के लिए लोग इनकी पूजा जरूर करते हैं.
आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान में बौद्धों के साथ-साथ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं. खासकर देश के दक्षिणी हिस्से में नेपाली मूल के लोग रहते हैं, जो हिंदू रीति-रिवाज मानते हैं.
इसी वजह से भूटान में भगवान शिव, माता दुर्गा, विष्णु जी और गणेश जी की पूजा भी खूब होती है. भूटान सरकार ने वहां कई सुंदर मंदिर भी बनवाए हैं. वहां शिवरात्रि और नवरात्र जैसे त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं.
भूटान में पूजा करने का स्टाइल भी बड़ा अलग है. यहां लोग मंदिरों में जाकर हाथ से प्रार्थना चक्र घुमाते हैं. माना जाता है कि इसे घुमाने से मंत्र पढ़ने जितना ही पुण्य मिलता है.
इसके अलावा लोग पहाड़ों और पुलों पर रंग-बिरंगे झंडे बांधते हैं, जिन पर मंत्र लिखे होते हैं. जब हवा चलती है और ये झंडे फहराते हैं, तो माना जाता है कि हवा के साथ मंत्रों की शांति पूरे इलाके में फैल रही है.
डिस्क्लेमर: यह लेख भूटान की धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक इतिहास और जनसामान्य की आस्था पर आधारित है. इसे एक ज्ञानवर्धक और प्रामाणिक जानकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है.