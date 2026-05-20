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भारत का वो गांव, जहां इंसानों को कर देते हैं गायब, कहलाता है देश का 'ब्लैक मैजिक कैपिटल'

Black Magic Capital of India: असम का मायोंग गांव अपने प्राचीन तंत्र-मंत्र, हस्तलिखित तांत्रिक ग्रंथों और इंसानों को सम्मोहित करने वाली लोककथाओं के कारण 'भारत की ब्लैक मैजिक कैपिटल' के रूप में जाना जाता है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 20, 2026, 12:03 PM IST
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भारत का वो गांव, जहां इंसानों को कर देते हैं गायब, कहलाता है देश का 'ब्लैक मैजिक कैपिटल'

Black Magic Capital of India: असम का मायोंग गांव भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है. इसे देश की ब्लैक मैजिक कैपिटल भी कहा जाता है. ये गांव असम के मोरीगांव जिले में स्थित है. गुवाहाटी से इसकी दूरी करीब 40 किलोमीटर है. ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा यह गांव लंबे समय से तंत्र-मंत्र और काला जादू की कहानियों के लिए मशहूर है. यहां आने वाले लोग आज भी गांव से जुड़ी रहस्यमयी बातों को सुनकर हैरान रह जाते हैं. कई लोगों का दावा है कि पुराने समय में यहां तांत्रिक विद्या का खूब इस्तेमाल होता था. यही वजह है कि मायोंग का नाम पूरे देश में अलग पहचान रखता है.

तांत्रिक मंत्रों से लोगों को कर देते थे गायब

मायोंग गांव कितना पुराना है, इसे लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं. इतिहासकारों के अनुसार इस इलाके का जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों और लोककथाओं में मिलता है. माना जाता है कि यहां सदियों पहले तांत्रिक साधना की जाती थी. कुछ कहानियों में दावा किया जाता है कि यहां के तांत्रिक मंत्रों से लोगों को गायब तक कर देते थे. हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है. गांव में आज भी कई पुराने हस्तलिखित ग्रंथ और तांत्रिक पांडुलिपियां मौजूद हैं. इन्हीं वजहों से मायोंग को रहस्यमयी गांव माना जाता है.

मंत्रों से लोगों को करते हैं सम्मोहित

इस गांव से जुड़ी कई डरावनी और चौंकाने वाली कहानियां सुनने को मिलती हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले यहां के तांत्रिक जानवरों को वश में करने और बीमारियों को ठीक करने का दावा करते थे. कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यहां मंत्रों के जरिए लोगों को सम्मोहित किया जाता था. हालांकि आज के समय में गांव पहले जैसा नहीं रहा. अब यहां ज्यादातर लोग सामान्य जीवन जीते हैं. फिर भी गांव की पहचान आज भी तंत्र विद्या और रहस्यमयी कथाओं से जुड़ी हुई है. यही कारण है कि देश-विदेश से पर्यटक यहां पहुंचते हैं.

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म्यूजियम में रखी गई हैं तांत्रिक ग्रंथ और हथियार

मायोंग में एक छोटा म्यूजियम भी बनाया गया है. यहां पुराने तांत्रिक ग्रंथ, हथियार और कई ऐतिहासिक चीजें रखी गई हैं. पर्यटक यहां आकर गांव के इतिहास और रहस्यों के बारे में जानकारी लेते हैं. गांव के आसपास कई प्राचीन मंदिर और गुफाएं भी मौजूद हैं. खासकर पोबितोरा वाइल्डलाइफ सेंचुरी के पास होने की वजह से यहां प्राकृतिक सुंदरता भी देखने को मिलती है. कई लोग जंगल सफारी के साथ मायोंग गांव घूमने भी जाते हैं. यहां का माहौल आज भी लोगों को रहस्य और रोमांच का एहसास कराता है.

कैसे जा सकते हैं इस रहस्यमयी गांव

अगर यहां जाने की बात करें तो मायोंग पहुंचना काफी आसान है. सबसे नजदीकी बड़ा शहर गुवाहाटी है. गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से टैक्सी या बस के जरिए गांव पहुंचा जा सकता है. सड़क मार्ग से सफर में करीब डेढ़ से दो घंटे का समय लगता है. असम घूमने आने वाले लोग मायोंग को अपनी ट्रिप में जरूर शामिल करते हैं. यहां आने वाले पर्यटक रहस्यमयी कहानियों, प्राचीन मान्यताओं और प्राकृतिक खूबसूरती का अनोखा संगम देखने को पाते हैं.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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