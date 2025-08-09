राजा जनक ने बिहार में कहां चलाया था सोने का हल? जिसमें निकले घड़े से जन्मी मां सीता, अब बनेगा दिव्य धाम
Advertisement
trendingNow12873114
Hindi Newsधर्म

राजा जनक ने बिहार में कहां चलाया था सोने का हल? जिसमें निकले घड़े से जन्मी मां सीता, अब बनेगा दिव्य धाम

Mother Sita Temple News: प्राचीनकाल में जब जनकपुर में सूखा पड़ा था, तब मुनियों की सलाह पर राजा जनक ने खेतों में सोने का हल चलाया था. उस खुदाई में निकले घड़े से मां जानकी का जन्म हुआ था. यह घटना बिहार में कहां हुई थी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 09, 2025, 04:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजा जनक ने बिहार में कहां चलाया था सोने का हल? जिसमें निकले घड़े से जन्मी मां सीता, अब बनेगा दिव्य धाम

Which is Famous Temple of Mother Sita: अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के डेढ़ साल बाद माता सीता के मंदिर का शिलान्यास हुआ. जैसे राम मंदिर का निर्माण भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में हुआ, वैसे ही सीता मंदिर का शिलान्यास भी उनकी जन्मभूमि बिहार के मिथिलांचल में हुआ. सीता की वो जन्मस्थली है पुनौरा धाम, जो बिहार के सीतामढ़ी जिले में पड़ता है. 

आज की स्पेशल रिपोर्ट इस मंदिर के एक अनछुए प्रसंग को लेकर है. वो प्रसंग, जो माता सीता के इस मंदिर को अयोध्या के श्रीराम मंदिर से जोड़ती है. पुनौरा धाम में देवी सीता का भव्य मंदिर पहले से भी है, लेकिन क्यों खास होने वाला है, सीता जी को समर्पित ये मंदिर, समझिए हमारी रिपोर्ट के पहले चैप्टर से.

अयोध्या और पुनौरा धाम का पवित्र सूत्र

पुनौरा धाम की पावन धरती और भव्य मंदिर का शिलान्यास. खाका एक ऐसे मंदिर का साक्षात, जो धरती पर देवी सीता जी के प्रकट होने का सबसे प्रमाणिक और दिव्य मिसाल होगी. जैसे अयोध्या में भगवान श्रीराम का सबसे बड़ा मंदिर, वैसे ही देवी सीता जी की जन्मस्थली पर तैयारी, क्योंकि अयोध्या से पुनौरा धाम का योग पौराणिक है, जैसे सिया और राम की अद्भुत जोड़ी.

ये संयोग नहीं, कि पुनौरा धाम में जब गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानकी माता मंदिर के शिलान्यास के लिए पहुंचे, तो वहां एक स्क्रीन पर अयोध्या में पीएम मोदी के पूजन अर्चन की तस्वीरें भी दिखाई गईं. ये प्रतीक ही अयोध्या और पुनौरा धाम को एक सूत्र में बांधता है. धर्म और संस्कृति में सबसे व्यापक एक ऐसा सूत्रमंत्र है सियाराम, जो सहज ही जुबान पर आता है.

मंदिर को जनकपुर से आए फूलों से सजाया गया

अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर बनने के बाद से ही ये चाहत जनमानस में व्याप्त थी. श्रीराम मंदिर जैसा भव्य स्थान, तो श्रीराम की प्रियतमा देवी सीता के लिए भी बनना चाहिए. मूसलाधार बारिश के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने मंदिर की पहली ईंट रखी, जो भगवान श्रीराम की जनस्थली अयोध्या के हनुमान गढ़ी से मंगाई गई थी.

मंदिर को जनकपुर से आए फूलों से सजाया गया है, जहां देवी सीता का पालन पोषण हुआ. भूमिपूजन के लिए 21 तीर्थों की मिट्टी, 11 नदियों का जल मंगवाया गया था. पुनौरा धाम में जानकी मंदिर के शिलान्यास के जनमानस की वही भावना ऐसे पूरी होती दिख रही, कि सब लोग हर्षोल्लास से भरे हैं.

कितना भव्य होगा जानकी मंदिर?

पुनौरा धाम में देवी जानकी मंदिर कैसा होगा, कितना विशाल और भव्य होगा, इसका पूरा प्रोटोटाइप तैयार है. फिलहाल तो इसकी डिटेल आपको बताते चलते हैं. पुनौरा धाम में ये मंदिर 50 एकड़ में फैला होगा. इस मंदिर का शुरुआती निर्माण बजट 882 करोड़ रु. है. जिस बलुआ पत्थर से श्रीराम मंदिर बना है, उसी से निर्माण होगा. मंदिर के लिए बलुआ पत्थर राजस्थान से मंगवाए जा रहे हैं. मंदिर की उंचाई 156 फीट होगी, जो श्रीराम मंदिर से 5 फीट कम है. 

इस डिटेल से साफ है, कि एक ही निर्माण सामग्र और भव्यता के पैमाने पर सनातन के ये दो प्रतीक चिन्ह होंगे. अयोध्या में श्रीराम मंदिर और पुनौरा धाम में देवी जानकी का मंदिर. बिहार की धरती पर इतना विशाल ये पहला हिंदू मंदिर होगा. जेडीयू सांसद संजय झा ने बताया कि बिहार सरकार ने 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि जानकी मंदिर बनाने के लिए और उसके जमीन अधिग्रहण के लिए दी है. 

पौराणिक मान्यताओं वाला स्थान है पुनौरा धाम

पुनौरा धाम में पहले से ही सीता जी का पारंपरिक मंदिर है, जिसमें भगवान श्रीराम के साथ लक्ष्मण की मूर्ति भी विराजमान है. दरअसल, पुनौर धाम और आस पास का पूरा क्षेत्र ये पूरा देवी सीता से जुड़ी गाथाओं का क्षेत्र है...यहां देवी सीता का मतलब आदिशक्ति का स्वरूप.

पुनौरा धाम पौराणिक मान्यताओं वाला स्थान है, जिसका जिक्र रामायण से पहले के पुराणों में भी हैं. इसके मुताबिक राम और सीता की कहानी लिखने वाले महर्षि बाल्मकि के रामायण लिखने का उद्येश्यही था देवी सीता का चरित्र. बाल्मीकि देवी सीता को शत्रुनाशक प्रचंड शक्ति बताते हैं, तो उनकी तर्ज पर अवधी में त्रेतायुग की राम कहानी लिखने वाले तुलसीदास जी सीता का वंदन आदिशक्ति के रूप में करते हैं. 

कहां पर मां सीता का पुनौरा धाम?

सीता जी का जन्म जिस पुनौरा धाम में माना जाता है, उसे त्रेतायुग में पुण्यारण्य के नाम से जाना जाता था. ये मिथिला के राजा जनक के राज्य का वो हिस्सा था, जो बंजर था. सूखा था. लेकिन इसी मिट्टी से सीता के जन्म के बाद पूरी आबो हवा बदल गई. 

मिथिलांचल की प्राचीन धरती, आज की सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के इस मंदिर में, जो मूर्तियां हैं देवी सीता की, उनके शक्ति स्वरूपा अवतार की, वो अपने आप में कई रहस्य छिपाए हुए हैं. इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं, उस कुंड में, जो आज सरोवर के रूप में विराजमान है. मान्यता है, कि इसी जगह से देवी सीता का अवतरण धरती पर कन्या रूप में हुआ था.

पुनौर धाम के इस सीता कुंड के बारे में ये मान्यता है, कि पहले यहां बंजर जमीन थी. रामायण की कथा तो ये बताती है, कि राजा जनक के काल में जब बरसों तक सूखा पड़ा, तब प्रजा ने खुद राजा से ही हल जोतने का आग्रह किया. 

जन्म के बाद मां सीता की छठी कहां मनाई गई?

हमारे सनानत के वैदिक ग्रंथों में संकट काल में दो ही मोचक बताए गए हैं, ऋषि या कृषि. जब मिथिला राज्य में सूखे का कोई समाधान नहीं निकला, तो प्रजा और परंपरा के मुताबिक खुद राजा ही हल लेकर सूखी जमीन को जोतने निकले. जब मथिला में आकाल पड़ा, तो जनक ने हल चलाया, इसी कुंड से सीता प्रकट हुई. इस जन्मभूमि के बाद एक और मंदिर है, जहां सीता जी का छठी मनाया गया था. जनकपुर ले गए, तब ये मिथिला था इंडिया नेपाल नहीं.

पुनौरा धाम के इन दो धर्माचार्यों ने जो डिटेल बताई, उसे आज की पीढ़ी कम ही जानती है. इसलिए हम इस रिपोर्ट के जरिए बताना चाहेंगे कि राजा जनक जिस मिथिलांचल के राजा हुआ करते थे, वो पूर्वी भारत का एक बड़ा राज्य हुआ करता था.

मंदिर निर्माण से लोगों में खुशी की लहर

राजा जनक इस राज्य के समर्पित राजा हुआ करते थे. पुनौरा धाम की धरती से देवी सीता के प्रकट होने के बाद वो उनकी सबसे प्यारी पुत्री बनी. उनके जनकपुर के राजमहल में जाने के बाद पूरे साम्राज्य में की समृद्धि ऐसे हुई, कि ये वैदिक युग के मशहूर राज्यों में से एक बन गया.

पुनौरा धाम मंदिर का जिक्र वैदिक ग्रंथो में ही मिलता है. इसी वर्णन से यहां सीता जी के जन्मकुंड को निर्धारित किया गया और यहां मंदिर की स्थापना की गई. अब यहां देवी जानकी को समर्पित दुनिया के सबसे भव्य मंदिर के साथ सनातन के आधुनिक संस्करण की रौनक लौटेगी. स्थानीय लोगों में इसी बात से खुशी की लहर है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
देविंदर कुमार

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

mother SitaPunaura Dham

Trending news

आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
Rahul Gandhi
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
;