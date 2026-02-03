Garuda Purana: मरते दम तक नहीं होगा कष्ट, अगर जीवन भर किए ये शुभ काम; साक्षात श्रीहरि थामेंगे आपका हाथ!

Garuda Purana: सनातन धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है. यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो न सिर्फ मृत्यु के बाद के सफर का रास्ता दिखाता है, बल्कि जीवित रहते हुए हमें श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा भी देता है. भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित यह पुराण बताता है कि आत्मा की सद्गति कैसे संभव है. अक्सर लोग मृत्यु के नाम से भयभीत होते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़तीं. ऐसे में आइए जानते हैं वे कौन से पुण्य कार्य हैं, जो व्यक्ति के लिए वैकुंठ के द्वार खोल देते हैं.

पितरों का सम्मान और धार्मिक अनुष्ठान

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों (पितरों) के प्रति आदर का भाव रखता है और विधि-विधान से उनका श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करता है, उस पर पितृ देवों के साथ-साथ श्रीहरि की भी असीम कृपा होती है. इसके अलावा, एकादशी व्रत का पालन करना मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग बताया गया है. जो नियमपूर्वक एकादशी का उपवास रखते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध होती है और वे सीधे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाते हैं.

दीन-दुखियों की सेवा और दान का महत्व

ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में भी वास करते हैं. गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग असहाय, निर्धन और बीमार व्यक्तियों के प्रति दया का भाव रखते हैं और सामर्थ्य अनुसार दान-पुण्य करते हैं, उनके पापों का नाश होता है. दूसरों के आँसू पोंछने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग में सुख की प्राप्ति होती है.

सात्विक जीवन और अतिथि सत्कार

भोजन का हमारे विचारों और भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है. जो लोग मांसाहार और नशीले पदार्थों का त्याग कर सात्विक जीवन जीते हैं, वे जीव-हत्या के भारी पाप से बच जाते हैं. इसके साथ ही, हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव: की परंपरा है. जो लोग द्वार पर आए मेहमान या जरूरतमंद का सम्मान करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और परलोक में भी उन्हें सम्मान मिलता है.

अहंकार का त्याग और विनम्र स्वभाव

धन, पद और शक्ति का घमंड इंसान को अंधा बना देता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, जिस व्यक्ति के पास धन होने के बावजूद अहंकार नहीं होता और वह जमीन से जुड़ा रहता है, उस पर माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं. विनम्रता और सादगी से जीवन जीने वाला व्यक्ति सांसारिक मोह-माया के बंधनों को आसानी से पार कर लेता है और अंत में प्रभु की शरण पाता है.

