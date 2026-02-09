हिंदू धर्म में हर देवी-देवता को समर्पित चालीसा, पाठ, स्‍तोत्र आदि हैं. उन सभी को पढ़ने के फायदे और नियम बताए गए हैं. आज हम प्रमुख चालीसा, स्‍तोत्र और पाठ के फायदे जानते हैं. ताकि समस्‍या से संबंधित पाठ करके उसका निदान पा सकें.

समस्‍या निवारण के लिए चालीसा-स्‍तोत्र पाठ

दुर्गा सप्‍तशती - बीमारियों और अनजाने भय से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा सप्‍तशती का पाठ करें.

विष्णुसहस्‍त्रनाम का पाठ - विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भगवान विष्णु के 1,000 नामों का स्मरण है. यह पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है. तनाव दूर होता है. पाप नष्‍ट होते हैं. सुख-समृद्धि मिलती है. कुंडली में बृहस्पति या बुध के दोषों को कम करने के लिए भी यह पाठ करना चाहिए. जीवन में सफलता मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है.

कनकधारा स्‍तोत्र पाठ - कनकधारा स्‍तोत्र मां लक्ष्‍मी को समर्पित है और यह पाठ करने वाला व्‍यक्ति कभी श्रीहीन, धनहीन नहीं रहता है. ऐसे व्‍यक्ति के जीवन में लक्ष्‍मी जी की कृपा से हमेशा धन बढ़ता ही जाता है.

सुंदरकांड का पाठ - संकट, विवादों, कोर्ट कचहरी के मामलों से निजात पाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए. जीवन में सकारात्‍मकता बढ़ती है.

गोपाल सहस्‍त्रनाम का पाठ - संतान प्राप्ति के लिए गोपाल सहस्‍त्रनाम का पाठ करना बहुत लाभ देता है. रोजाना सच्‍चे मन से यह पाठ करें और सकारात्‍मक रहें.

गणेश अथर्वशीर्ष - गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से जीवन की तमाम विघ्‍न-बाधाओं का नाश होता है. धन-समृद्धि बढ़ती है. पारिवारिक क्‍लेश खत्‍म होता है.

आदित्य हदय स्‍तोत्र - आदित्य हदय स्‍तोत्र का पाठ करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्‍त होती है. सूर्य देव जीवन और ऊर्जा के स्‍त्रोत हैं. आदित्य हदय स्‍तोत्र का रोज सुबह नियमपूर्वक पाठ करने से पॉजिटिविटी और आत्‍मविश्‍वास बढ़ता है. कामों में सफलता मिलती है. करियर में तरक्‍की होती है.

शिवाष्टकम - शिवाष्‍टकम का पाठ करने वाला व्‍यक्ति हमेशा खुश, और सकारात्‍मक रहता है. उसे मानसिक शांति मिलती है.

