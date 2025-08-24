ऑफिस में गणपति की कैसी मूर्ति रखना शुभ? इन नियमों की ना करें अनदेखी
ऑफिस में गणपति की कैसी मूर्ति रखना शुभ? इन नियमों की ना करें अनदेखी

Ganesh Chaturthi 2025: गणपति उत्‍सव के दौरान घरों की तरह दफ्तरों में भी गणेश जी की मूर्ति स्‍थापित की जाती है. ऑफिस में गणपति बप्‍पा की मूर्ति बिठाते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:18 AM IST
Ganesha Idol for Office: गणपति बप्‍पा की पूजा का उत्‍सव 27 अगस्‍त से शुरू होने जा रहा है. सार्वजनिक स्‍थानों, मंदिरों, घरों से लेकर दफ्तर और हर गली-कूचे, चौराहे पर गणेश जी की मूर्तियां स्‍थापित होंगी. गणपति बप्‍पा भक्‍तों को धन-समृद्धि का वरदान देते हैं. कार्यस्‍थल पर गणेश जी की मूर्ति स्‍थ‍ापित की जाती है ताकि बप्‍पा की कृपा से कामकाज अच्‍छा चले, कारोबार फले-फूले. ऑफिस में गणपति की मूर्ति रखने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी है. 

यह भी पढ़ें: नोटों के बिस्‍तर पर सोएंगे 5 राशि वाले लोग, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पर कुबेर खोलेंगे खजाना!

ऑफिस में गणेश स्‍थापना के नियम 

भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है. हर शुभ-मांगलिक कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से ही होती है. जीवन में तरक्‍की, समृद्धि, सफलता के लिए भी भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूरी है. जानिए ऑफिस में भगवान गणेश की प्रतिमा को स्‍थापित करने के क्‍या नियम हैं. 

- ऑफिस में पीले, सुनहरे, लाल रंग की गणेश प्रतिमा स्‍थापित करना शुभ होता है. काले या नीले रंग की प्रतिमा ना रखें. ये गलती बड़ी हानि दे सकती है. 

यह भी पढ़ें: इन 5 राशि वालों को गणपति बप्‍पा देते हैं सुख-समृद्धि का विशेष वरदान, ये हैं गणेश जी की प्रिय राशियां

- ऑफिस में गणेश जी की खड़ी हुई प्रतिमा ही स्‍थापित करें. कार्यस्‍थल पर देवता की खड़ी हुई मूर्ति स्‍थापित करने से काम तेजी से चलता है और निरंतर सफलता प्राप्‍त होती रहती है. 

- गणेश जी की प्रतिमा ईशान कोण, उत्‍तर दिशा और पूर्व दिशा में ही स्‍थापित करें. कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके गणेश जी की मूर्ति स्‍थापित ना करें, वरना करियर-व्‍यापार में भारी समस्‍या का सामना करना पड़ सकता है. 

- ऑफिस में गणेश जी की मूर्ति स्‍थापित कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि उसकी दोनों समय पूजा-आरती हो. गणपति बप्‍पा को भोग लगे. 

यह भी पढ़ें: राशि अनुसार लकी रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ, हर काम में मिलती है सफलता, हाथ लगाते ही मिट्टी बनती है सोना!

- जिस स्‍थान पर मूर्ति स्‍थापित कर रहे हों, उस स्‍थान को अच्‍छी तरह साफ रखें. वहां आसपास जूते-चप्‍पल, झाड़ू, डस्‍टबिन जैसी कोई अपवित्र चीज ना रखें, वरना आफत आ जाएगी. 

- शौचालय के पास मूर्ति की स्‍थापित ना करें. ना ही ऐसी जगह पर जहां लोग हर समय आते-जाते रहते हैं. 

- मूर्ति का आकार बहुत बड़ा न हो. वहीं गणेश जी की सूंड बाईं ओर झुकी हुई हो. क्‍योंकि दाहिनी ओर झुकी हुई सूंड वाली मूर्ति के लिए सख्त अनुष्ठान करने पड़ते हैं, जो कि ऑफिस में करना संभव नहीं हो पाता है. 

- गणेश जी की मूर्ति स्‍थापित करने के बाद उसे उसी समय विधिवत पूजा करने के बाद हटाएं, जब मूर्ति विसर्जन करना हो. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

Ganesh Idol

;