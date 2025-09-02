Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के दौरान घर में भूलकर भी ना बनाएं ये 2 सब्जियां, भूखे पेट लौटेंगे पितर, झेलना पड़ेगा कष्ट
Advertisement
trendingNow12906177
Hindi Newsधर्म

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के दौरान घर में भूलकर भी ना बनाएं ये 2 सब्जियां, भूखे पेट लौटेंगे पितर, झेलना पड़ेगा कष्ट

Pitru Paksha 2025 Food Precautions: मजह कुछ ही दिनों बाद पितृ पक्ष शुरू होने वाला है. पितृ पक्ष में भोजन से जुड़े खास नियम बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में किन सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए.  

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 02, 2025, 03:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के दौरान घर में भूलकर भी ना बनाएं ये 2 सब्जियां, भूखे पेट लौटेंगे पितर, झेलना पड़ेगा कष्ट

Pitru Paksha 2025: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है. इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है. इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन का आयोजन करते हैं. मान्यता है कि इस अवधि में बनाया और ग्रहण किया गया भोजन पितरों तक पहुंचता है. इसलिए पितृ पक्ष में खान-पान के नियमों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक माना गया है. कहते हैं कि पितृ पक्ष में पितर धरती पर अपने वंशजों के घर पधारते हैं और उनके द्वारा दिया अर्पित किए गए अन्न को ग्रहण करते हैं. पूर्वज जब अपने वंशजों का अन्न ग्रहण करके तृप्त होते हैं, तो वे परिवार को खुशहाली और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में किन सब्जियों को नहीं बनाना चाहिए और पितृ पक्ष में भोजन से जुड़े खास नियम क्या हैं.

पितृ पक्ष में किन सब्जियों का सेवन न करें

पितृ पक्ष में भोजन को शुद्ध और सात्त्विक बनाने का निर्देश दिया गया है. इसलिए कुछ सब्जियों और खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए. इस दौरान बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इसे अशुद्ध और तामसिक माना जाता है. इसके साथ ही, पितृ पक्ष के दौरान लहसुन और प्याज का सेवन करने से भी परहेज करना चाहिए. ये तामसिक प्रवृत्ति के खाद्य पदार्थ हैं, जिनका सेवन करना श्राद्ध पक्ष में निषेध है. पितृ पक्ष में करेले का सेवन भी वर्जित है. कहा जाता है कि पितृ पक्ष में करेला के सेवन से अशुभ फल प्राप्त होता है. शास्त्रों के अनुसार, पितृ पक्ष में भिंडी और मसालेदार सब्जी के सेवन से भी बचना चाहिए. श्राद्ध पक्ष में मांसाहार भोजन से भी दूर रहना चाहिए. इस दौरान मांस-मछली और अंडे का सेवन निषेध है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पितृ पक्ष के दौरान इन रूपों में पितर आएंगे आपके घर, इनकी अनदेखी से लग सकता है पितृ दोष

पितृ पक्ष में भोजन से जुड़ी सावधानियां

पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) में भोजन सात्त्विक और ताजे अनाज से बनाया जाना चाहिए. इस दौरान कांसे या तांबे के बर्तनों में खाना बनाना और परोसना शुभ माना जाता है. पितृ पक्ष में भोजन बनाने से पहले स्थान और बर्तनों की शुद्धि अवश्य करनी चाहिए. इस दौरान भोजन में लहसुन, प्याज और गरिष्ठ (देर से पचने वाले) मसालों का प्रयोग न करें. ध्यान रहे- पितृ पक्ष में बासी भोजन पूरी तरह वर्जित है. श्राद्ध का तैयार करने के बाद सबसे पहले पितरों को अर्पित करें और उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें. ऐसा करे से पितृ पक्ष में पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे पूरा परिवार समृद्ध और खुशहाल रहता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

pitru paksha 2025

Trending news

'खाली कराई जाएं मुंबई की सड़कें', मराठा आंदोलनकारियों के हुड़दंग से भड़के HC का आदेश
Maratha Reservation Movement
'खाली कराई जाएं मुंबई की सड़कें', मराठा आंदोलनकारियों के हुड़दंग से भड़के HC का आदेश
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
K Kavitha
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
Pawan Khera
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
PM Modi
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
Rahul Mamkootathil harassment case
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
;