Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के दौरान घर में भूलकर भी ना बनाएं ये 2 सब्जियां, भूखे पेट लौटेंगे पितर, झेलना पड़ेगा कष्ट

Pitru Paksha 2025: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है. इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है. इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन का आयोजन करते हैं. मान्यता है कि इस अवधि में बनाया और ग्रहण किया गया भोजन पितरों तक पहुंचता है. इसलिए पितृ पक्ष में खान-पान के नियमों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक माना गया है. कहते हैं कि पितृ पक्ष में पितर धरती पर अपने वंशजों के घर पधारते हैं और उनके द्वारा दिया अर्पित किए गए अन्न को ग्रहण करते हैं. पूर्वज जब अपने वंशजों का अन्न ग्रहण करके तृप्त होते हैं, तो वे परिवार को खुशहाली और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में किन सब्जियों को नहीं बनाना चाहिए और पितृ पक्ष में भोजन से जुड़े खास नियम क्या हैं.

पितृ पक्ष में किन सब्जियों का सेवन न करें

पितृ पक्ष में भोजन को शुद्ध और सात्त्विक बनाने का निर्देश दिया गया है. इसलिए कुछ सब्जियों और खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए. इस दौरान बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इसे अशुद्ध और तामसिक माना जाता है. इसके साथ ही, पितृ पक्ष के दौरान लहसुन और प्याज का सेवन करने से भी परहेज करना चाहिए. ये तामसिक प्रवृत्ति के खाद्य पदार्थ हैं, जिनका सेवन करना श्राद्ध पक्ष में निषेध है. पितृ पक्ष में करेले का सेवन भी वर्जित है. कहा जाता है कि पितृ पक्ष में करेला के सेवन से अशुभ फल प्राप्त होता है. शास्त्रों के अनुसार, पितृ पक्ष में भिंडी और मसालेदार सब्जी के सेवन से भी बचना चाहिए. श्राद्ध पक्ष में मांसाहार भोजन से भी दूर रहना चाहिए. इस दौरान मांस-मछली और अंडे का सेवन निषेध है.

पितृ पक्ष में भोजन से जुड़ी सावधानियां

पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) में भोजन सात्त्विक और ताजे अनाज से बनाया जाना चाहिए. इस दौरान कांसे या तांबे के बर्तनों में खाना बनाना और परोसना शुभ माना जाता है. पितृ पक्ष में भोजन बनाने से पहले स्थान और बर्तनों की शुद्धि अवश्य करनी चाहिए. इस दौरान भोजन में लहसुन, प्याज और गरिष्ठ (देर से पचने वाले) मसालों का प्रयोग न करें. ध्यान रहे- पितृ पक्ष में बासी भोजन पूरी तरह वर्जित है. श्राद्ध का तैयार करने के बाद सबसे पहले पितरों को अर्पित करें और उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें. ऐसा करे से पितृ पक्ष में पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे पूरा परिवार समृद्ध और खुशहाल रहता है.

