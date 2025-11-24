Advertisement
Garuda Purana: जन्म से भाग्यशाली होते हैं ये लोग, पूर्व जन्म के पुण्य से पाते हैं वैभव और सम्मान

Garuda Purana: हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु, पाप-पुण्य जैसे कर्म, स्वर्ग और नरक के साथ ही पुनर्जन्म आदि के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 24, 2025, 02:15 PM IST
Garuda Purana: जन्म से भाग्यशाली होते हैं ये लोग, पूर्व जन्म के पुण्य से पाते हैं वैभव और सम्मान

Garuda Purana: हिंदू दर्शन और गरुड़ पुराण के अनुसार, आत्मा अमर होती है और शरीर केवल उसका एक अस्थायी माध्यम है. जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उसके जीवन भर किए गए कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा किस लोक में जाएगी- स्वर्ग, नरक या पितृलोक. अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग होता है, जबकि बुरे कर्म आत्मा को नरक के कष्टों की ओर ले जाते हैं. हालांकि यह यात्रा स्थायी नहीं होती. निश्चित समय पूरा होने पर आत्मा पुनः जन्म धारण करती है और फिर एक नए शरीर के साथ पृथ्वी पर आती है. लेकिन क्या आत्मा जन्म से पहले कहां थी, इसका पता लगाया जा सकता है? आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं, जो जन्म से ही भाग्यशाली माने जाते हैं. 

दिव्य लोक से आई आत्मा

आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजन्म या मृत्यु के बाद किस लोक में रहा, यह याद नहीं रखता. लेकिन धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि जिन आत्माओं ने जन्म लेने से पहले स्वर्ग का सुख भोगा होता है, उनके भीतर कुछ विशेष गुण दिखाई देते हैं. इन्हीं गुणों के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि वह आत्मा दिव्य लोक से आई है.

स्वर्ग से धरती पर जन्म लेने वाली आत्मा की पहचान

आचार्य चाणक्य ने अपने एक श्लोक में इन आत्माओं के लक्षणों का उल्लेख किया है. "स्वर्गवासि जन के सदा, चार चिह्न लखि येहि, देव विप्र पूजा मधुर, वाक्य दान करि देहि." इस श्लोक के अनुसार, स्वर्ग से लौटकर धरती पर जन्म लेने वाली आत्माओं में चार प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं. दया और करुणा का भाव.

ये लोग दूसरों की पीड़ा देखकर उदास हो जाते हैं और स्वयं से पहले दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं. गरीबों, पशुओं और असहाय व्यक्तियों की मदद करना इनके स्वभाव का हिस्सा होता है. ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर का अंश माना जाता है.

निस्वार्थ दान की भावना

इनमें दान करने की अद्भुत प्रवृत्ति होती है. ये लोग बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सहायता करते हैं. इन्हें संतोष तभी मिलता है जब कोई और उनके कारण खुश होता है.

यह भी पढ़ें: गरुड़ पुराण के अनुसार इन 4 लोगों से रखें दूरी, वरना जीवन में कभी नहीं मिलेगा सुख

 मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार

ऐसे लोगों की बोली मीठी होती है और व्यवहार अत्यंत सरल व सौम्य होता है. ये हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं और किसी को अपमानित या आहत नहीं करते. इन्हें देखकर लगता है मानो कोई सज्जन आत्मा मानव रूप में उतरी हो.

आकर्षक दांत और तेजस्वी व्यक्तित्व

धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि जिन लोगों के दांत सुंदर, चमकदार और सुसंगठित होते हैं, वे पूर्वजन्म में पुण्य कर्म करने वाले होते हैं. उनके चेहरे पर एक प्राकृतिक तेज होता है, जो भीतर की पवित्रता को दर्शाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

