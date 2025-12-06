Saptarshi Ke Bare Me: वो सप्तऋषि जिन पर ब्रह्माण्ड में संतुलन बनाए रखने का है दायित्व, क्या आप इनके बारे में जानते हैं

Saptarshi Ke Bare Me: प्राचीन काल से ही सात ऋषियों यानी सप्तऋषि के बारे बात की जाती रही है. इन सात ऋषियों को लेकर ऐसी मान्यता है कि ये सभी सप्तऋषि वैदिक धर्म का संरक्षक हैं और इन पर पूरे ब्रह्माणड का दायित्व है. ये ऋषि मानव जाति का कल्याण करते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं. मान्यता है कि सप्तऋषि आज भी अपनी दायित्व को निभा रहे हैं. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि ये सात ऋषि कौन से हैं. शास्त्रों के अनुसार सप्तऋषि के नामों को बताने वाले श्लोक में सप्तऋषि के नाम बताए गए हैं. पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से इन सभी ऋषियों की उत्पत्ति हुई है. उनको ज्ञान, विज्ञान से लेकर धर्म-ज्योतिष और योग में उच्चतम स्तर पर थे.

सप्तऋषि का श्लोक

।।सप्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षय:।

कण्डर्षिश्च, श्रुतर्षिश्च, राजर्षिश्च क्रमावश:।।

ये नाम हैं-

ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र

कश्यप, भारद्वाज

अत्रि, जमदग्नि

गौतम, ऋषि।

कौन थे ये सात ऋषि

ऋषि वशिष्ठ

ऋषि वशिष्ठ रघुकुल के कुलगुरु हुए यानी राजा दशरथ के गुरु, श्रीराम और उनके भाइयों के गुरु हुए, उन्हें शुरुआती शिक्षा दी. एक प्रसंग आता है कि कामधेनु गाय को पाने के लिए ऋषि वशिष्ठ से राज रहते हुए ऋषि विश्वामित्र ने भयंकर युद्ध किया, इसमें ऋषि वशिष्ठ विजयी हो गए.

ऋषि विश्वामित्र

ऋषि विश्वामित्र पहले तो एक राजा थे लेकिन फिर ज्ञान प्राप्ति कर ऋषि हुए और फिर उनके मुख में गायत्री मंत्र प्रकट हुआ. ऋषि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को शरीर के साथ ही स्वर्ग दर्शन करवाया.

ऋषि कश्यप

ब्रह्माजी के मानस पुत्र मरीची पुत्र ऋषि कश्यप एक बड़े विद्वान थे और मान्यताएं हैं कि कश्यप ऋषि के वंशज ही आगे चलकर सृष्टि को आगे बढ़ाया. कश्‍यप ऋषि की दिति, अदिति और कदरू इनकी मुख्य और प्रसिद्ध पत्नी थीं. ऋषि कश्यप से ही अलग अगल जीवों की उत्पत्ति हुई है.

ऋषि भारद्वाज

सप्तऋषियों में से एक ऋषि भारद्वाज एक महान ऋषि थे जिन्होंने आयुर्वेद के साथ ही कई और ग्रंथों को रचा. गुरु द्रोण ऋषि भारद्वाज के ही पुत्र थे जो एक अद्भुत योद्धा थे.

ऋषि अत्रि

ब्रह्मा के सतयुग के 10 पुत्रों में से एक अत्रि ऋषि देवी अनुसूया की पत्नी थी. देश में कृषि विकास से लेकर विज्ञान में ऋषि अत्रि का विशेष योगदान रहा. प्राचीन भारत में उन्हें बहुत बड़ा वैज्ञानिक मान गया है.

ऋषि जमदग्नि

ऋषि जमदग्नि सप्तऋषि हैं जिनके पुत्र भगवान परशुराम हैं. ऋषि जमदग्नि को लेकर मान्यता है कि उनके आश्रम में मनोवांछित फल देने वाली गाय हुआ करती थी जिसे बलपूर्वक उठाकर अपने साथ कार्तवीर्य लेकर गया. इस बारे में भगवान परशुराम जी को जब सूचना मिली तो उन्होंने कार्तवीर्य का वध किया और ऋषि के पास कामधेनु गाय लौटा आया.

ऋषि गौतम

गौतम ऋषि सप्तऋषि में से एक हैं जिनकी पत्नी देवी अहिल्या थीं. श्राप के कारण ही देवी अहिल्या पत्थर हो गई जिनकी मुक्ति भगवान श्रीराम की कृपा से हुई. वो गौतम ऋषि ही थे जिन्होंने अपने तपोबल से मां गंगा को ब्रह्मगिरी के पर्वत पर ले आए.

