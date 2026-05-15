ईरान में मौजूद है 130 साल पुराना 'भगवान विष्णु' का मंदिर, बंदर अब्बास के इस प्राचीन देवालय का वो सच, जिसे जानकर...

Hindu Temple in Iran: ईरान के बंदर अब्बास में स्थित 130 साल पुराना हिंदू मंदिर भारत और ईरान के पुराने व्यापारिक संबंधों का एक अद्भुत प्रमाण है. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से बताएंगे.
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Hindu Temple in Iran: ईरान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद बंदर अब्बास शहर अपने बंदरगाह और पुराने व्यापारिक इतिहास के लिए जाना जाता है. इसी शहर में एक बेहद खास और ऐतिहासिक हिंदू मंदिर भी मौजूद है. यह मंदिर ईरान में भारतीय संस्कृति की सबसे अनोखी निशानियों में गिना जाता है. समुद्र के किनारे बना यह मंदिर आज भी लोगों को भारत और ईरान के पुराने रिश्तों की याद दिलाता है. दूर से देखने पर इसकी बनावट किसी भारतीय मंदिर जैसी लगती है. यही वजह है कि यहां आने वाले पर्यटक इसे देखकर हैरान रह जाते हैं. इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर कई दशक पहले भारतीय व्यापारियों की आस्था का बड़ा केंद्र हुआ करता था.
इस मंदिर का निर्माण साल 1892 में कराया गया था. कहा जाता है कि उस समय भारत के कई व्यापारी व्यापार के सिलसिले में ईरान आया करते थे. इनमें से कई लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी काम करते थे. बंदर अब्बास उस दौर में समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र माना जाता था. भारतीय व्यापारी यहां लंबे समय तक रहते थे. इसी कारण उन्होंने अपने धार्मिक स्थल के रूप में इस मंदिर को बनवाया. यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित बताया जाता है. मंदिर की दीवारों और गुंबदों में भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है.
इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी वास्तुकला है. इसमें भारतीय और ईरानी डिजाइन का अनोखा मेल देखने को मिलता है. मंदिर का गोल गुंबद फारसी शैली से प्रभावित माना जाता है. वहीं अंदर की सजावट भारतीय मंदिरों जैसी दिखाई देती है. पुराने समय में यहां रंगीन चित्र और धार्मिक आकृतियां बनी हुई थीं. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था. यहां भारतीय व्यापारी आपस में व्यापार और समुद्री यात्राओं से जुड़ी बातें भी किया करते थे. यही वजह है कि इसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थल माना जाता है. कई लोग इसे भारत और ईरान के सांस्कृतिक संबंधों का सबसे बड़ा प्रमाण भी कहते हैं.
करीब 130 साल से ज्यादा पुराना यह मंदिर आज भी अच्छी हालत में सुरक्षित रखा गया है. अब इसे संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया गया है. यहां आने वाले लोगों को पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती हैं. स्थानीय लोग इस मंदिर को दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक मानते हैं. हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और इतिहास प्रेमी यहां पहुंचते हैं. मंदिर का शांत वातावरण लोगों को काफी आकर्षित करता है. खासकर शाम के समय इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है.
अगर आप इस ऐतिहासिक मंदिर को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले ईरान जाना होगा. भारत से तेहरान के लिए आसानी से फ्लाइट मिल जाती है. इसके बाद तेहरान से बंदर अब्बास के लिए घरेलू विमान और ट्रेन की सुविधा मौजूद है. शहर पहुंचने के बाद टैक्सी या लोकल वाहन से मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है. इस दौरान मौसम ठंडा और आरामदायक रहता है. समुद्र के किनारे होने की वजह से यहां का नजारा भी बेहद सुंदर दिखाई देता है.
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