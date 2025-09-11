Ketu Ratn: कौन पहन सकता है केतु का रत्न लहसुनिया, किसे नहीं करना चाहिए धारण, जानिए

Rahu Ratn Lahsuniya: रत्न शास्त्र में लहसुनिया यानी कैट्स आई को अत्यंत प्रभावशाली रत्न माना गया है. इसकी बनावट बिल्ली की आंखों जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम कैट्स आई पड़ा. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, यह रत्न केतु ग्रह से संबंधित है. इसलिए मान्यता है कि इस रत्न को धारण करने से नकारात्मक ऊर्ज दूर होती है और मन शांत रहता है. हालांकि, इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर समान रूप से नहीं पड़ता, इसलिए इसे पहनने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेना जरूरी है. आइए जानते हैं कि केतु का रत्न लहसुनिया कौन धारण कर सकता है, किसे नहीं धारण करना चाहिए और इस रत्न को धारण करने के नियम क्या हैं.

किन्हें पहनना चाहिए लहसुनिया?

यदि जन्म कुंडली में केतु ग्रह कमजोर हो, तो लहसुनिया धारण करने से लाभ मिलता है. जिनकी कुंडली में केतु पहले, तीसरे, चौथे, पांचवें या दसवें भाव में स्थित हो, उनके लिए यह रत्न शुभ माना जाता है. अगर केतु सूर्य के साथ हो या केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो भी लहसुनिया पहनना लाभकारी साबित होता है. इसके अलावा व्यापार में लगातार नुकसान झेल रहे लोग या मानसिक तनाव से जूझ रहे व्यक्ति भी ज्योतिषीय परामर्श के बाद इसे पहन सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लहसुनिया रत्न के फायदे

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लहसुनिया रत्न धारण करने से केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं. साथ ही, मन से भय और अस्थिरता दूर होती है. रुके हुए कार्यों में प्रगति होने लगती है. आर्थिक और व्यवसायिक कठिनाइयों से राहत मिलती है. इसके अलावा मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त होता है.

यह भी पढ़ें: पन्ना पहनने से संवर जाती है इन 2 राशि वालों की तकदीर, होते हैं ये बड़े फायदे

किन्हें नहीं पहनना चाहिए लहसुनिया?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर जन्म कुंडली में राहु दूसरे, सातवें, आठवें या बारहवें भाव में हो, तो इस रत्न को पहनने की मनाही है. इस रत्न को कभी भी मोती, माणिक (रूबी), पुखराज और हीरे के साथ धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है. इसके अलावा बिना ज्योतिषी की सलाह लिए इसे पहनना खतरनाक हो सकता है. मान्यता है कि ऐसा करने से हृदय और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)