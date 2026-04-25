Chandrahas: वह दिव्य तलवार जिसने रावण को बनाया अजेय, जानें इसकी प्राप्ति का रहस्य

Chandrahas: रामायण और महाभारत में जितने भी योद्धा हुए, उनके पास कोई ना कोई दिव्य अस्त्र और शस्त्र मौजूद थे. जब बात रावण जैसे प्रकांड विद्वान और शक्तिशाली योद्धा की हो, तो उसके अस्त्रों की चर्चा और भी रोमांचक हो जाती है. रावण की असीमित शक्ति का सबसे बड़ा आधार उसकी वह तलवार थी, जिसने त्रिलोक में डर का माहौल कायम कर दिया था. पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस तलवार को चंद्रहास के नाम से जाना जाता है. आइए जानते हैं, चंद्रमा सी चमक वाली इस दिव्य तलवार का रहस्य और इसकी प्राप्ति की पौराणिक कथा.

चंद्रहास की विलक्षण शक्तियां और विशेषताएं

चंद्रहास का अर्थ होता है- चंद्रमा की मुस्कान जैसी चमकने-दमकने वाली. कहा जाता है कि यह तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का पुंज थी. इस तलवार को न तो कोई तोड़ सकता था और न ही कोई युद्ध में इसका सामना कर सकता था. रामायण काल में ऐसी मान्यता थी कि जब तक यह तलवार रावण के हाथ में रहती, कोई भी शत्रु उसे पराजित नहीं कर सकता था. हालांकि, इस तलवार की एक जरूरी शर्त थी कि इसका उपयोग सिर्फ धर्म और रक्षा के लिए होना चाहिए. अगर इसको चलाने वाला अधर्म के रास्ते पर चलकर निर्दोषों पर प्रहार करता, तो यह तलवारअपने आप ही अपने स्वामी का साथ छोड़ देती थी.

कैसे मिली रावण को चंद्रहास

कहते हैं कि भगवान शिव की अटूट भक्ति के परिणामस्वरूप रावण को यह शस्त्र प्राप्त हुआ था. पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार रावण ने अपनी शक्ति के अहंकार में आकर भगवान शिव के निवास स्थान, कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया. महादेव ने मंद मुस्कान के साथ अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया. ऐसे में कष्ट से व्याकुल रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्तोत्र की रचना की. वर्षों तक कठोर तपस्या की और शिव के प्रति निष्ठा की पराकाष्ठा दिखाते हुए अपना सिर काटकर शिवजी को अर्पित करने लगा. उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे अपनी अजेय तलवार चंद्रहास वरदान स्वरूप प्रदान की.

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जटायु प्रसंग और शक्ति का दुरुपयोग

रामायण में चंद्रहास का सबसे प्रमुख उल्लेख सीता हरण के समय मिलता है. जब गिद्धराज जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए रावण की राह में अवरोध उत्पन्न किया और भीषण युद्ध किया, तब रावण ने इसी दिव्य चंद्रहास तलवार से जटायु के पंख काट दिए थे.

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शक्ति का पतन और शिव के पास वापसी

रावण के बढ़ते अहंकार और अन्याय ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वह खुद को ईश्वर से ऊपर समझने लगा. कभी-कभी वह इस तलवार का उपयोग अपने पुत्र मेघनाद को भी करने देता था. शास्त्रों के अनुसार, चूंकि यह तलवार शिव के आशीर्वाद और मर्यादा से बंधी थी, इसलिए जब रावण के पाप का घड़ा भर गया, तो यह दिव्य अस्त्र वापस महादेव के पास लौट गया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)