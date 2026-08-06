/पद और पावर वाले भी पड़ जाते हैं फीके, चाणक्य ने बताया किसे मिलता है असली मान-सम्मान

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में कामयाबी, पैसा, समाज में इज्जत और सेहत से जुड़ी बहुत सी काम की बातें बताई हैं. चाणक्य को अपने जमाने का बहुत बड़ा ज्ञानी, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ माना जाता है. जानकारों का कहना है कि उनकी बताई बातें आज के समय में भी उतनी ही सच साबित होती हैं.
जो इंसान उनकी इन बातों को अपनी जिंदगी में उतार लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. चाणक्य ने अपनी एक नीति में बहुत ही आसान तरीके से समझाया है कि समाज में असली इज्जत किसे मिलती है.
चाणक्य नीति के एक प्रसिद्ध श्लोक के जरिए बताया गया है कि दुनिया में अलग-अलग लोगों का कितना सम्मान होता है. चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान बेवकूफ या नासमझ होता है, उसकी पूछ सिर्फ उसके अपने घर-परिवार तक ही रहती है.
वहीं किसी गांव के प्रधान या बड़े आदमी को सिर्फ उसके अपने गांव के लोग ही पहचानते और मानते हैं. ठीक इसी तरह एक राजा या देश के बड़े नेता का रुतबा सिर्फ उसके अपने राज्य या देश की सीमा के भीतर ही चलता है.
लेकिन जब बात किसी सच्चे विद्वान या ज्ञानी इंसान की आती है, तो नियम पूरी तरह बदल जाते हैं. चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास सच्ची विद्या और ज्ञान है, उसकी इज्जत हर जगह होती है.
ज्ञानी इंसान किसी एक गांव, शहर या देश की सीमा में नहीं बंधा होता. उसकी समझदारी और ज्ञान का लोहा हर कोई मानता है. चाहे वह अपने देश में रहे या विदेश चला जाए, लोग उसकी बुद्धिमत्ता देखकर खुद-ब-खुद उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं और उसे सिर-आंखों पर बिठाते हैं.
चाणक्य के मुताबिक जिस इंसान का चरित्र साफ है और जिसके पास सच्चा ज्ञान है, उसे दुनिया के हर कोने में प्यार और सम्मान मिलता है. जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, उन्हें देर-सवेर दूसरों के सामने नीचा देखना ही पड़ता है.
वहीं जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनकी तारीफ हर तरफ होती है. ज्ञानी इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि इतना सब होने के बाद भी उसमें घमंड नहीं आता और वह हमेशा नम्र बना रहता है.
आचार्य चाणक्य का मानना है कि हर इंसान को कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा रुककर सोचना जरूर चाहिए. उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो काम वह करने जा रहा है, वह सही है भी या नहीं.
उस काम का आगे चलकर क्या नतीजा निकलेगा, इससे किसी का फायदा होगा या नुकसान. सही और गलत का अंतर समझना बहुत जरूरी है. जो इंसान समझदार होता है, वह शास्त्रों और अच्छी किताबों से सीख लेकर हमेशा सही रास्ते पर ही आगे बढ़ता है.
चाणक्य की इस बात से हमें साफ सीख मिलती है कि हमें सिर्फ दिखावे या पद-प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागना चाहिए. राजा का पद या पावर तो एक दिन खत्म हो सकती है, लेकिन इंसान का ज्ञान और उसका अच्छा स्वभाव हमेशा उसके साथ रहता है.
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी दिल से इज्जत करें, तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं और स्वभाव में विनम्रता लाएं. जब आपके पास सही समझ होगी, तो दुनिया में आप जहां भी जाएंगे, लोग आपका सम्मान ही करेंगे.