/जब राक्षस का वध करने के लिए गणेश जी ने लिया स्त्री रूप, जानिए कौन हैं देवी विनायकी?

हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करने का नियम है. बप्पा को बुद्धि, सुख और समृद्धि देने वाला माना जाता है.
आपने भगवान गणेश के कई रूपों के बारे में सुना और देखा होगा. लेकिन आज हम उनके जिस स्वरूप के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं. दरअसल आज हम आपको भगवान गणेश के स्त्री रूप के बारे में बताएंगे.
इस अनोखे रूप को देवी विनायकी के नाम से जाना जाता है. आइए जानते हैं कि देवी विनायकी कौन हैं और देश में कहां-कहां इनकी मूर्तियां मौजूद हैं.
भगवान गणेश के इस स्त्री रूप को अलग-अलग जगहों पर कई नामों से पुकारा जाता है. इन्हें विनायकी, गणेशानी, गणेश्वरी और गजाननी भी कहा जाता है.
दिखने में इनका चेहरा बिल्कुल भगवान गणेश जैसा ही हाथी का होता है, लेकिन शरीर स्त्री का होता है.
धार्मिक मान्यताओं में इन्हें मां दुर्गा की शक्ति और गणेश जी का मिला-जुला रूप माना जाता है. भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों में इनकी बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां देखने को मिलती हैं.
देवी विनायकी की मूर्तियां भारत के अलग-अलग हिस्सों में पाई जाती हैं. राजस्थान के खेड़ में देवी विनायकी की एक बेहद पुरानी मूर्ति स्थापित है.
इसके अलावा ओडिशा के हीरापुर में बने 64 योगिनी मंदिर में भी इनकी प्रतिमा देखने को मिलती है. दक्षिण भारत के तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास थानुमालयन मंदिर है.
इस 1300 साल पुराने प्राचीन मंदिर में भी देवी विनायकी की एक बहुत ही सुंदर नक्काशीदार मूर्ति मौजूद है.
देवी विनायकी के प्रकट होने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी है. कथा के अनुसार अंधक नाम का एक शक्तिशाली राक्षस मां पार्वती को अपना बनाना चाहता था.
माता की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस पर त्रिशूल से वार किया. लेकिन अंधक को एक वरदान मिला हुआ था. उसके शरीर से खून की जितनी भी बूंदें जमीन पर गिरती थीं, उनसे नए-नए राक्षस पैदा हो जाते थे. इससे देवताओं की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई.
राक्षस के खून को जमीन पर गिरने से रोकने के लिए सभी देवी-देवताओं ने अपनी-अपनी शक्तियों का आह्वान किया. उस समय अनेक शक्तियां प्रकट हुईं.
इसी दौरान भगवान गणेश ने भी अपने अंदर की मातृ शक्ति यानी स्त्री रूप को प्रकट किया. गणेश जी के इसी रूप को देवी विनायकी कहा गया. देवी विनायकी ने अंधक के खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं दी और इस तरह उस पापी दानव का अंत हुआ.
देवी विनायकी की प्रतिमा देखने में बेहद खास और अद्भुत लगती है. हाथी का मुख और स्त्री का शरीर इस स्वरूप को अन्य सभी देवियों से अलग बनाता है.
ये अनोखा रूप भारत की प्राचीन शाक्त परंपरा और धार्मिक विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है. आज भी कई तंत्र साधक और भक्त देवी विनायकी की खास पूजा-अर्चना करते हैं.
डिस्क्लोमर (Disclaimer): यह लेख पौराणिक धर्मग्रंथों, लोक मान्यताओं और विभिन्न प्राचीन मंदिर इतिहास पर आधारित एक विवरणात्मक रिपोर्ट है. इसका उद्देश्य पाठकों तक भारतीय संस्कृति और धार्मिक इतिहास से जुड़ी जानकारी पहुंचाना है.