Pauranik Katha: लक्ष्मी-नारायण के 'अश्व' अवतार की अनसुनी संतान, जानिए एकवीर के जन्म का रहस्य

Ekavira Pauranik Katha: हिंदू पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को जगत के पालनहार के रूप में पूजा जाता है. आमतौर पर हमें इनके संतानों के बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन देवी भागवत पुराण के कुछ अंशों में उनके एक पुत्र का उल्लेख मिलता है, जिसे 'एकवीर' के नाम से जाना जाता है. पौराणिक ग्रंथों में एकवीर से जुड़ी कथा बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी है. आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु के पुत्र एकवीर का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, मां लक्ष्मी को घोड़ी का रूप क्यों धारण करना पड़ा औक एकवीर से जीवन से जुड़ी दिलचस्प और रहस्यमयी कथा क्या है.

क्यों माता लक्ष्मी को बनना पड़ा घोड़ी?

इस अद्भुत कथा का आधार एक श्राप है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, एक बार किसी कारणवश भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर 'अश्वनी' (घोड़ी) बनने का श्राप दे दिया था. श्राप के प्रभाव से माता लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण कर तमसा और यमुना नदी के संगम पर चली गईं. वहां उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की. उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि शीघ्र ही भगवान विष्णु अश्व रूप में उनके पास आएंगे और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जिसके बाद वे अपने वास्तविक स्वरूप में लौट सकेंगी.

भगवान विष्णु का अश्व अवतार और पुत्र का जन्म

शिवजी के संदेश के बाद, भगवान श्री हरि विष्णु ने 'हय' (घोड़ा) का रूप धारण किया और उसी स्थान पर पहुंचे जहां लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थीं. दोनों के मिलन से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसे 'हैहय' नाम दिया गया. चूंकि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को अपने दिव्य स्वरूपों में वापस वैकुंठ लौटना था, इसलिए उन्होंने उस बालक को वहीं वन में छोड़ दिया और अंतर्ध्यान हो ग.

राजा हरीवर्मा और बालक 'एकवीर'

उसी समय, राजा हरीवर्मा नामक एक प्रतापी राजा संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे. उनकी इच्छा थी कि उन्हें विष्णु के समान ही प्रतापी पुत्र प्राप्त हो. श्री हरि ने राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि नदी के किनारे एक दिव्य बालक उनका इंतजार कर रहा है. राजा हरीवर्मा उस बालक को अपने महल ले आए और उसका नाम 'एकवीर' रखा. आगे चलकर एकवीर एक महान योद्धा और धर्मपरायण राजा बने. उन्होंने राजा रैभ्य की पुत्री यशोमती से विवाह किया और हैहय वंश की नींव रखी.

साहस और धर्म का प्रतीक

वैदिक साहित्य में एकवीर का वर्णन बहुत विस्तार से नहीं मिलता, लेकिन उनका नाम वीरता और अडिग साहस का प्रतीक माना जाता है. वे इस बात का प्रमाण हैं कि ईश्वर की लीलाएं अत्यंत गूढ़ होती हैं और वे धर्म की स्थापना के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं.

