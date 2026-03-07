Advertisement
आदि मूकाम्बिका देवी मंदिर से जुड़ी क्या है रोचक कथा, जहां आदि शंकराचार्य ने किया देवी की प्रतिमा को स्‍थापित

Who Is Mookambika Devi: मूकाम्बिका देवी दक्षिण भारत की एक पूजनीय शक्ति स्वरूपा देवी हैं जिनसे जुड़ी रोचक कथा खूब सुनी सुनाई जाती है. दक्षिण भारत में स्थित आदि मूकाम्बिका देवी मंदिर की शंकराचार्य ने ही स्थापना की. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 07, 2026, 08:49 AM IST
Mookambika Devi Mandir

Mookambika Devi Ki Katha: कर्नाटक राज्य के कोल्लूर में एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है मूकाम्बिका देवी मंदिर जिससे कर्नाटक से लेकर केरल तक के भक्तों की गहरी आस्था है. बताया जाता है कि मंदिर करीब 1200 साल पुराना है जिसे लेकर ऐसी मान्‍यताएं हैं कि मंदिर को बनाने का विचार आदि शंकराचार्य का था और उन्होंने ही देवी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया था. मंदिर में स्थापित मूकाम्बिका देवी के प्रति भक्तों की गहरी श्रद्धा है क्योंकि देवी मां शक्‍ति, सरस्वती और महालक्ष्‍मी का स्वरूप मानी जाती हैं. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि मूकाम्बिका देवी कौन हैं और आदि शंकराचार्य से माता का क्या जुड़ाव है.

माता की उपासना
आदि पराशक्ति स्वरूपा मूकाम्बिका देवी को लेकर मान्यता है कि माता ज्ञान की देवी सरस्वती, धन-समृद्धि की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी पार्वती का संयुक्त रूप हैं. छात्रों के बीच माता की उपासना करना विशेष माना जाता है. वहीं नवरात्रि में भी माता की आराधना का विशेष महत्व है. मान्यता है कि माता अपने भक्तों को ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं.

मूकाम्बिका देवी से जुड़ी कथा
पौराणिक कथा है कि एक बार जब महर्षि कोल तपस्‍या में लीन थे तब उसी समयवधि में राक्षस कौमासुर भी शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था ताकि वरदान पा सकें. राक्षस की कुत्सित इच्‍छाएं पूरी न हो सके इसके लिए देवी सरस्वती ने उसे गूंगा यानी मूक बना दिया जिससे वह मूकासुर कहलाया. जिसके कारण वह शिव जी से कुछ भी मांग न सका. इस बात से क्रोधिक होकर राक्षस ने तपस्या में लीन कोल महर्षि को परेशान करने लगा. राक्षस से बचने के लिए कोल महर्षि और देवताओं ने शक्ति स्वरूपा देवी मूकाम्बिका की स्‍तुति की. फिर क्या था देवी मूकाम्बिका ने प्रकट होकर महर्षि की रक्षा की. फिर उन्हीं कोल महर्षि की प्रार्थना और आराधना पर माता मूकाम्बिका वहीं उसी जगह पर विराजमान हो गईं और भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गईं.

मूकाम्बिका देवी के मंदिर की स्थापना कैसे हुई
मूकाम्बिका देवी के मंदिर की स्थापना की कथा ये है कि आदि शंकराचार्य ने ही देवी को वहां स्‍थापित किया. कथा है कि कुदाजद्री पहाड़ियों पर आदि शंकराचार्य ने घोर तपस्‍या की जिससे प्रसन्न होकर देवी मां उनके सामने प्रकट हुईं और इच्‍छित वर मांगने के लिए कहा. जिस पर आदि शंकराचार्य ने इच्छा जताई कि मां मूकाम्बिका मैं आपको इच्‍छित स्‍थान पर स्थापित करना चाहता हूं ताकि आपकी पूजा उपासना कर सकें. देवी ने मान तो लिया लेकिन साथ में ये भी कहा कि वे शंकराचार्य के पीछे चलेंगी और तब तक वे पीछे न देखें जब तक वो वे तय स्‍थान न पहुंच जाएं. देवी की बात मानकर शंकराचार्य चलने लगें. शंकराचार्य की परीक्षा लेते हुए देवी अचानक रुक गईं और जब उनके पैरों की आवाज नहीं सुनाई दी तो शंकराचार्य अचानक पीछे पलट गए फिर क्या था माता वहीं रुक गईं और शंकराचार्य को उन्हें वहीं स्थापित करना पड़ा.

