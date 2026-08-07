/जिस बालक की उम्र थी सिर्फ 8 साल, वह कैसे बना महादेव का वाहन? जानिए नंदी महाराज की अनोखी कथा

भगवान शिव के मंदिरों में प्रवेश करते ही सबसे पहले नंदी महाराज के दर्शन होते हैं. हर शिव भक्त उनके कान में अपनी मनोकामना बोलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण ऋषि के घर जन्मे नंदी आखिर भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय सवारी कैसे बने.
नंदी की ये कहानी केवल पौराणिक कहानी नहीं है. बल्कि ये भक्तों के अटूट भक्ति, विश्वास और तपस्या की एक मिशाल है. जिससे ये समझ आता है कि सच्ची श्रद्धा से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है.
कथा के मुताबिक शिलाद ने अपने पितरों को खुश करने और एक संतान पाने के लिए सालों तक कठीन तपस्या की. जिसके बाद उनके तपस्या से खुश होकर देवराज इंद्र प्रकट हुए.
जब शिलाद मुनि ने ऐसा पुत्र मांगा जो कभी न मरे, तो इंद्र ने हाथ जोड़ लिए. उन्होंने कहा कि जन्म और मृत्यु तो सृष्टि का नियम है. ऐसा वरदान केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं. इसके बाद मुनि शिलाद ने भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या शुरू कर दी.
महर्षि शिलाद की निश्छल भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए. उन्होंने मुनि शिलाद को स्वयं उनके घर पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया. इसके बाद जब मुनि शिलाद खेत में हल जोत रहे थे, तो उन्हें एक दिव्य बालक मिला.
इस बालक का नाम नंदी रखा गया. नंदी बचपन से ही बेहद तेजस्वी और बुद्धिमान थे. वे अपने पिता से वेदों और शास्त्रों की शिक्षा लेने लगे. मुनि शिलाद अपने प्यारे बेटे को देखकर बहुत खुश होते थे.
एक दिन मुनि शिलाद के आश्रम में दो दिव्य ऋषि मित्रा और वरुण आए. नंदी ने दोनों ऋषियों की बहुत सेवा की. ऋषियों ने नंदी को हर विद्या में निपुण पाया, लेकिन जब उनकी आयु देखने की बारी आई तो वे उदास हो गए.
ऋषियों ने महर्षि शिलाद को अकेले में बताया कि नंदी की उम्र बहुत कम है. वे केवल आठ वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेंगे. यह सुनकर मुनि शिलाद जोर-जोर से रोने लगे. अपने पिता को रोता देख नंदी ने उनसे रोने का कारण पूछा.
जब पिता ने नंदी को उनकी अल्पायु का सच बताया, तो नंदी जरा भी नहीं डरे. नंदी ने मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहा कि जिस पुत्र को खुद भगवान शिव ने दिया हो, उसकी रक्षा भी शिवजी ही करेंगे.
इसके बाद केवल सात साल की उम्र में नंदी भुवन नदी के तट पर चले गए. वहां उन्होंने भगवान शिव का ध्यान लगाते हुए कठोर तपस्या शुरू कर दी. वे दिन-रात शिव मंत्रों का जाप करने लगे. उनकी निष्ठा देखकर पूरी सृष्टि चकित रह गई.
नंदी की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए. शिवजी ने नंदी को गले से लगा लिया और कहा कि जो मेरा भक्त है, उसे मृत्यु छू भी नहीं सकती.
इसके बाद शिवजी ने अपने गले की जटाओं से एक माला निकालकर नंदी के गले में पहना दी. भगवान शिव ने नंदी को अजर-अमर होने का वरदान दिया. महादेव ने अपनी जटाओं के पवित्र जल से नंदी का अभिषेक कर उन्हें दिव्य रूप प्रदान किया. नंदी महाराज को बैल का मुख प्राप्त हुआ और वे हमेशा-हमेशा के लिए भगवान शिव के मुख्य वाहन और अंगरक्षक बन गए.
डिस्क्लेमर: यह लेख हिंदू पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक कथाओं और शास्त्रों में वर्णित प्रसंगों पर आधारित है. इसे एक सांस्कृतिक और ज्ञानवर्धक जानकारी के रूप में समझें.