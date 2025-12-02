Advertisement
कौन हैं दंडक्रम पारायण करने वाले 19 साल के देवव्रत महेश रेखे, 200 साल बाद कठिन परीक्षा में उतीर्ण हो रचा इतिहास!

Who Is Devavrat Mahesh Rekhe: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने वेदमूर्ति महेश रेखे का जिक्र किया. आइए जानें वेदमूर्ति महेश रेखे कौन हैं और अचानक उनकी चर्चा क्यों होने लगी.

 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 02, 2025, 04:35 PM IST
Who is Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe
Who is Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe

Kaun Hain Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe​: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे की तारीफ की है और उनका अभिनंदन किया है. जिससे एकाएक ही 19 साल के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे को लेकर लोग खूब चर्चा कर रहे हैं. खास करके महादेव की काशी में वेदमूर्ति देवव्रत की खूब चर्चाएं हैं. आइए इस कड़ी में विस्तार पूर्वक जानें कि वेदमूर्ति देवव्रत महेश कौन हैं जिनकी तारीफ पीएम मोदी ने की है. साथ ही ये भी जानेंगे कि दंडक्रम पारायण क्या है जिसे एक कठिन परीक्षा के रूप में जाना जाता है.

पीएम मोदी का पोस्ट
पीएम मोदी ने आज यानी  मंगलवार 2 दिसंबर 2025 को  वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे के बारे में पोस्च किया. इस पोस्ट में लिखा गया कि वेदमूर्ति देवव्रत देवव्रत महेश रेखे ने जो किया उसको आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी. भारतीय संस्कृति से प्यार करने वाला हर व्यक्ति को उन पर गर्व है कि उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनी शाखा के 2000 मंत्रों के दंडक्रम पारायण को 50 दिनों में ही बिना किसी रुकावट के पूर्ण किया. इसमें कई वैदिक श्लोक के साथ ही पवित्र शब्द बिना किसी दोष के पढ़े गए. हमारी गुरु परंपरा के वे सबसे अच्छे उदाहरण हैं. 
ट्वीट देखें-

2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण
दरअसल, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनी शाखा के 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण कुछ दिनों से चल रहा था जिसको वेदमूर्ति महेश रेखे ने बिना रुके 50 दिन में पूर्ण किया. इतना ही नहीं वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने सबसे कम समय में यानी महज 50 दिन में दंडक्रम का पारायण पूर्ण किया. इसके अलावा उनका पारायण का पाठ दोषरहित पूर्ण हुआ जिसके साथ ही उनका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है.

वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे कौन हैं
महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के निवासी वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे के पिता का नाम वेदब्रह्मश्री महेश चंद्रकांत रेखे हैं. जहां तक वेदमूर्ति महेश रेखे की पहचान की बात करें तो वे सांगवेदविद्यालय वाराणसी के बटुक हैं. ध्यान दें कि दंडक्रम पारायण को एक बहुत कठिन परीक्षा के रूप में जानां जाता है. जिसके लिए रेखे नियमित रूप से 4 घंटे अभ्यास किया करते थे. जानकारी है कि वे हर दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक अभ्यास करते थे. 

200 साल बाद पारायण
दुनिया में केवल दो दंडक्रम का पारायण हुआ. एक तो नासिक में वेदमूर्ति नारायण शास्त्री देव ने 200 साल पहले दंडक्रम पारायण किया था और आज के समय में काशी में दंडक्रम पारायण वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे द्वारा किया गया. उन्होंने 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक काशी में  दंडक्रम पारायण किया. यह  दंडक्रम पारायण वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय, रामघाट, काशी में हुआ और पूर्णाहुति बीते शनिवार को हुई. एक सोने का कंगन और 101116 रुपये की धन राशि सम्मान स्वरूप वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे को दिया गया. यह सम्मान शृंगेरी शंकराचार्य के आशीर्वाद स्वरूप रेखे को दिया गया है.

क्या है दंडक्रम पारायण
शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनि शाखा के करीब 2000 मंत्रों को दंडक्रम पारायण कहते है जो एक परीक्षा है. वेद पाठ करने के 8 प्रकार मे से एक है दंडक्रम पारायण है जो सबसे कठिन माना गया है. इन मंत्रों को कंठस्थ किया जाता है और फिर इसे सुनाया जाता है. दंडक्रम को उसके जटिल स्वर-स्वरूप और कठिन ध्वन्यात्मक क्रमपरिवर्तन के कारण उसे वैदिक पाठ का मुकुट माना गया है. इसमें पदों को पाठ विशिष्ट शैली में एक साथ उल्टा और सीधा करने का विधान है. किया जाता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
