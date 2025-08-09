कौन थे रामायण के गिद्धराज जटायु, श्रीराम ने क्यों किया था उनका अंतिम संस्कार और पिंडदान

Gidhraj Jatayu In Ramayan: रामायण में गिद्धराज जटायु का नाम आते ही अधिकांश लोग केवल एक ही प्रसंग याद करते हैं- जब लंका के राजा रावण माता सीता का अपहरण कर रहा था, तब जटायु ने वीरतापूर्वक रावण से युद्ध कर सीता जी को बचाने का प्रयास किया. हालांकि जटायु का व्यक्तित्व और उनकी कथा इससे कहीं अधिक विस्तृत है. न केवल रामायण, बल्कि कई अन्य पौराणिक कथाओं में भी उनका उल्लेख मिलता है. आइए, जानते हैं इस दिव्य पक्षीराज के जीवन और उनके अद्भुत योगदान के बारे में.

देवपक्षी अरुण के पुत्र

गिद्धराज जटायु देवपक्षी अरुण के पुत्र थे. अरुण, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भाई थे. ऋषि कश्यप और विनीता के दो पुत्र हुए- गरुड़ और अरुण. जहां गरुड़ भगवान विष्णु की सेवा में चले गए, वहीं अरुण सूर्यदेव के सारथी बने. इसी कारण जटायु भी दिव्य और अद्भुत शक्ति से संपन्न थे.

राजा दशरथ के घनिष्ट मित्र

रामायण के अनुसार, जटायु राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे. वे नासिक के पंचवटी क्षेत्र के वनों में निवास करते थे. आखेट के दौरान उनकी मुलाकात पहली बार राजा दशरथ से हुई थी. वर्षों बाद, जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे, तब जटायु का फिर से परिचय भगवान राम से हुआ.

जटाशंकर में तपस्या

कथाओं में वर्णित है कि मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली तहसील में स्थित जटाशंकर नामक स्थान पर जटायु तपस्या किया करते थे. यह स्थल ऋषि-मुनियों की तपोभूमि माना जाता है. यहां एक पहाड़ी से गिरती जलधारा शिवलिंग पर इस प्रकार गिरती है, मानो भगवान शिव की जटाओं से गंगा बह रही हो.

श्रीराम ने किया था जटायु का अंतिम संस्कार

जब रावण माता सीता को अपहरण कर लंका की ओर ले जा रहा था, तब जटायु ने दंडकारण्य वन में उसका रास्ता रोककर युद्ध किया. अपने साहस और बलिदान से उन्होंने रावण को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में भगवान राम और लक्ष्मण जब सीता की खोज में वहां पहुंचे, तो उन्हें जटायु मृत अवस्था में मिले. उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में राम को सीता हरण का पूरा वर्णन किया और प्राण त्याग दिए. भगवान राम ने उन्हें अपने पिता तुल्य मानकर विधिवत अंतिम संस्कार और पिंडदान किया.

