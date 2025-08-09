कौन थे रामायण के गिद्धराज जटायु, श्रीराम ने क्यों किया था उनका अंतिम संस्कार और पिंडदान
Advertisement
trendingNow12873812
Hindi Newsधर्म

कौन थे रामायण के गिद्धराज जटायु, श्रीराम ने क्यों किया था उनका अंतिम संस्कार और पिंडदान

Gidhraj Jatayu In Ramayan: रामायण के गिद्धराज जटायु से जुड़े एक अहम प्रसंग ये है कि उसने सीता हरण के दौरान रावण ये युद्ध कर माता सीता को बचाने का प्रयास किया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीराम ने पक्षीराज जटायु का अंतिम संस्कार और पिंडदान क्यों किया था. आइए जानते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 09, 2025, 03:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन थे रामायण के गिद्धराज जटायु, श्रीराम ने क्यों किया था उनका अंतिम संस्कार और पिंडदान

Gidhraj Jatayu In Ramayan: रामायण में गिद्धराज जटायु का नाम आते ही अधिकांश लोग केवल एक ही प्रसंग याद करते हैं- जब लंका के राजा रावण माता सीता का अपहरण कर रहा था, तब जटायु ने वीरतापूर्वक रावण से युद्ध कर सीता जी को बचाने का प्रयास किया. हालांकि जटायु का व्यक्तित्व और उनकी कथा इससे कहीं अधिक विस्तृत है. न केवल रामायण, बल्कि कई अन्य पौराणिक कथाओं में भी उनका उल्लेख मिलता है. आइए, जानते हैं इस दिव्य पक्षीराज के जीवन और उनके अद्भुत योगदान के बारे में.

देवपक्षी अरुण के पुत्र

गिद्धराज जटायु देवपक्षी अरुण के पुत्र थे. अरुण, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भाई थे. ऋषि कश्यप और विनीता के दो पुत्र हुए- गरुड़ और अरुण. जहां गरुड़ भगवान विष्णु की सेवा में चले गए, वहीं अरुण सूर्यदेव के सारथी बने. इसी कारण जटायु भी दिव्य और अद्भुत शक्ति से संपन्न थे.

राजा दशरथ के घनिष्ट मित्र

रामायण के अनुसार, जटायु राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे. वे नासिक के पंचवटी क्षेत्र के वनों में निवास करते थे. आखेट के दौरान उनकी मुलाकात पहली बार राजा दशरथ से हुई थी. वर्षों बाद, जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे, तब जटायु का फिर से परिचय भगवान राम से हुआ.

जटाशंकर में तपस्या

कथाओं में वर्णित है कि मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली तहसील में स्थित जटाशंकर नामक स्थान पर जटायु तपस्या किया करते थे. यह स्थल ऋषि-मुनियों की तपोभूमि माना जाता है. यहां एक पहाड़ी से गिरती जलधारा शिवलिंग पर इस प्रकार गिरती है, मानो भगवान शिव की जटाओं से गंगा बह रही हो.

श्रीराम ने किया था जटायु का अंतिम संस्कार

जब रावण माता सीता को अपहरण कर लंका की ओर ले जा रहा था, तब जटायु ने दंडकारण्य वन में उसका रास्ता रोककर युद्ध किया. अपने साहस और बलिदान से उन्होंने रावण को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में भगवान राम और लक्ष्मण जब सीता की खोज में वहां पहुंचे, तो उन्हें जटायु मृत अवस्था में मिले. उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में राम को सीता हरण का पूरा वर्णन किया और प्राण त्याग दिए. भगवान राम ने उन्हें अपने पिता तुल्य मानकर विधिवत अंतिम संस्कार और पिंडदान किया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

gidhraj jatayu

Trending news

दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
india
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
tribal day
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
Election Commission news
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
gaza war
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
कौन है सलीम पिस्टल? आठवीं फेल ड्राइवर से बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर
Sheikh Salim
कौन है सलीम पिस्टल? आठवीं फेल ड्राइवर से बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर
MAGA का नारा देने वाले ट्रंप के बारे में अकबर ने कह दी ऐसी बात, सीधे दिल में चुभेगी
MJ Akbar
MAGA का नारा देने वाले ट्रंप के बारे में अकबर ने कह दी ऐसी बात, सीधे दिल में चुभेगी
रक्षा उत्पादन में भारत ने लगाई लंबी छलांग, 5 साल में 90 प्रतिशत की वृद्धि
annual defence production
रक्षा उत्पादन में भारत ने लगाई लंबी छलांग, 5 साल में 90 प्रतिशत की वृद्धि
S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बताई Op Sindoor के अंदर की बात
S-400 air defence system
S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बताई Op Sindoor के अंदर की बात
विश्व संस्कृत दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले- संस्कृत है भारत की आत्मा और...
Prime Minister Modi
विश्व संस्कृत दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले- संस्कृत है भारत की आत्मा और...
R.G. Kar Rape-Murder Case: एक साल बाद भी न्याय अधूरा, CBI जांच पर सवाल, डॉक्टरों...
R.G. Kar Rape-Murder Case
R.G. Kar Rape-Murder Case: एक साल बाद भी न्याय अधूरा, CBI जांच पर सवाल, डॉक्टरों...
;