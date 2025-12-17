Advertisement
Kamdev Secrets: फूलों की मार और प्रेम का प्रहार, क्या है कामदेव के उन 5 रहस्यमयी बाणों का सच?

Kamdev Secrets: फूलों की मार और प्रेम का प्रहार, क्या है कामदेव के उन 5 रहस्यमयी बाणों का सच?

Secrets About Kamdev: कामदेव सिर्फ वासना के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे उस ऊर्जा के वाहक हैं जिसके बिना संसार नीरस और गतिहीन हो जाएगा. वसंत ऋतु का आगमन, कोयल की कूक और फूलों की खुशबू ये सभी कामदेव की उपस्थिति के सूचक हैं. आइए जानते हैं कामदेव के 5 बाणों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 17, 2025, 01:58 PM IST
Kamdev Secrets: फूलों की मार और प्रेम का प्रहार, क्या है कामदेव के उन 5 रहस्यमयी बाणों का सच?

Kamdev Secrets Story: हिन्दू धर्म और दर्शन शास्त्रों में कामदेव महज एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, सृजन की ऊर्जा और आकर्षण के देवता हैं. जिस तरह पाश्चात्य संस्कृति में 'क्यूपिड' और यूनानी परंपरा में 'इरोस' को प्रेम का देवता माना जाता है, उसी तरह सनातन परंपरा में वही स्थान कामदेव का है. वे संसार में प्रेम, रति (सुख) और काम (इच्छा) के संचारक हैं. शास्त्र-पुराणों में रामदेव के 5 रहस्यमयी वाणों की चर्चा की गई है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर काम के देवता के वो 5 वाण कौन-कौन से हैं और उनका क्या महत्व है. आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बार में.

कामदेव का स्वरूप और प्रतीकवाद

पौराणिक ग्रंथों में कामदेव को एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक युवा के रूप में चित्रित किया गया है. उनके अस्त्र-शस्त्र उनकी प्रकृति को बखूबी दर्शाते हैं. उनका धनुष गन्ने का बना होता है, जो प्रेम की मिठास का प्रतीक है. उनके बाण कोमल पुष्पों से बने होते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि प्रेम का प्रहार शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक होता है. विभिन्न शास्त्रों में तोता या हाथी को उनका वाहन बताया गया है. उनकी पत्नी देवी रति हैं, जो स्वयं सौंदर्य और अनुराग की साक्षात मूर्ति मानी जाती हैं.

उत्पत्ति और दार्शनिक महत्व

हिन्दू धर्म के चार पुरुषार्थों- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में 'काम' को जीवन के आधारभूत स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया है. कामदेव इसी 'काम' (इच्छा और सृजन) के देवता हैं. उनकी उत्पत्ति को लेकर मत एक नहीं हैं. कुछ ग्रंथों के अनुसार, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार और जीवों में प्रजनन की प्रवृत्ति जगाने के लिए कामदेव को प्रकट किया. भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार, वे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पुत्र हैं. द्वापर युग में श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को कामदेव का ही अवतार माना गया है.

महादेव का क्रोध और 'अनंग' रूप

कामदेव से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान शिव से संबंधित है. जब तारकासुर के वध हेतु शिव-पार्वती का मिलन अनिवार्य था, तब कामदेव ने तपस्या में लीन शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास किया. क्रोधित होकर शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया. देह रहित होने के कारण वे 'अनंग' कहलाए. इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि प्रेम और इच्छा शरीर तक सीमित नहीं है, वह अदृश्य होकर समस्त सृष्टि में व्याप्त है.

प्रेम के पांच अस्त्र, कामदेव के पुष्प-बाण

उम्मादन (कमल)- यह बाण हृदय में मोह और प्रारंभिक आकर्षण की भावना जगाता है. यह प्रेम की पहली किरण के समान है.

शोषण (अशोक)- यह बाण मन में किसी को पाने की तीव्र ललक और तड़प पैदा करता है.

जृम्भन (आम्र मंजरी)- इस बाण के प्रभाव से व्यक्ति दूसरे के प्रति पूरी तरह मोहित हो जाता है और लगाव महसूस करने लगता है.

स्तम्भन (चमेली)- यह बाण व्यक्ति को भावनाओं के वशीभूत कर देता है, जहां तर्क और बुद्धि पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ मिलन की व्याकुलता शेष रहती है.

मारण (नीलोत्पल)- यह अंतिम अवस्था है, जो प्रेमी को विरह या मिलन की पराकाष्ठा पर पहुंचा देती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

