जब यमदूत बनकर वानर सेना के सामने प्रकट हुआ 'संपाती', एक छोटी सी चर्चा ने कैसे टाला हनुमान जी पर आया संकट?

Ramayana Sampati Story: रामायण की गाथा सिर्फ मनुष्यों और देवताओं के शौर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पक्षीराज जटायु और उनके भाई संपाती का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है. इन दोनों भाइयों के त्याग और अटूट साहस ने प्रभु श्री राम को धर्म की विजय की ओर अग्रसर करने में बड़ी सहायता की. लेकिन क्या आनते हैं कि रामायण में सपाती कौन थे और उन्होंने हनुमानजी जैसे योद्धा को खाने के प्रयास क्यों किया था. आइए जानते हैं रामायण में वर्णित संपाती से जुड़ी कथा के बारे में.

जटायु का बलिदान और रावण से युद्ध

रामायण के अरण्य कांड के अनुसार, जब रावण छल से माता सीता का अपहरण कर लंका ले जा रहा था, तब विशालकाय पक्षी जटायु ने उनकी रक्षा के लिए रावण को ललकारा. हालांकि जटायु वृद्ध थे, फिर भी उन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा से भीषण युद्ध किया. आखिरकार रावण ने अपनी तलवार से जटायु का एक पंख काट दिया, जिससे वे घायल होकर भूमि पर गिर पड़े.

जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में वहां पहुंचे, तब मरणासन्न जटायु ने ही उन्हें सूचित किया कि माता सीता का हरण रावण ने किया है और वह उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है. यह सूचना देने के पश्चात जटायु ने श्री राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए.

जटायु के बड़े भाई संपाती की कथा

बहुत कम लोग जानते हैं कि जटायु के एक बड़े भाई भी थे, जिनका नाम संपाती था. ये दोनों सूर्यदेव के सारथी अरुण के पुत्र थे. एक पौराणिक कथा के अनुसार, युवावस्था में दोनों भाइयों ने अपनी शक्ति के अहंकार में सूर्य की ओर उड़ान भरने की होड़ लगाई.

जैसे-जैसे वे सूर्य के समीप पहुंचे, ताप बढ़ता गया। जब छोटा भाई जटायु झुलसने लगा, तो संपाती ने अपने विशाल पंख जटायु के ऊपर फैला दिए ताकि उसकी रक्षा हो सके. इस प्रक्रिया में जटायु तो बच गए, लेकिन संपाती के पंख पूरी तरह जल गए और वे समुद्र तट पर गिर पड़े. बिना पंखों के संपाती वहीं रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे.

हनुमान जी से भेंट और सीता माता का पता

सीता जी की खोज में जब हनुमान जी, जामवंत, अंगद और अन्य वानर दक्षिण दिशा के तट पर पहुंचे, तो वहां उनकी भेंट संपाती से हुई. कई दिनों से भूखे संपाती ने जब वानर सेना को देखा, तो उन्हें अपना आहार बनाने का विचार किया. तभी जामवंत ने संपाती को जटायु की मृत्यु का समाचार सुनाया और प्रभु राम के उद्देश्य के बारे में बताया. अपने छोटे भाई के बलिदान की गाथा सुनकर संपाती का हृदय भर आया. उन्होंने वानर दल की सहायता करने का निश्चय किया. संपाती की दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण थी. पंख न होने के बावजूद, उन्होंने तट पर खड़े होकर अपनी दिव्य दृष्टि से समुद्र के उस पार लंका में अशोक वाटिका के नीचे बैठी माता सीता को देख लिया.

संपाती का मार्गदर्शन

संपाती ने ही हनुमान जी को मार्ग दिखाया और स्पष्ट किया कि माता सीता लंका के सुरक्षित घेरे में हैं. उन्होंने वानरों को बताया कि यदि वे समुद्र पार कर लें, तो वे माता सीता तक पहुंच सकते हैं. संपाती से मिली इसी सटीक सूचना के आधार पर हनुमान जी ने समुद्र लांघने का साहस किया, जिसके बाद रावण के विनाश की नींव पड़ी.

