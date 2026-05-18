हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल 2026 में 13 महीने पड़ रहे हैं. यह 13 वां अतिरिक्‍त महीना अधिकमास, पुरुषोत्‍तम मास और मलमास कहलाता है. हर 3 साल में आने वाले इस अतिरिक्‍त महीने के पीछे साइंस है जो पृथ्‍वी और चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि से जुड़ा हुआ है.

गैप को खत्‍म करने आता है अधिकमास

पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और लगभग 6 घंटे में पूरा करती है. जिसे सौर वर्ष कहते हैं. वहीं हिंदू पंचांग चंद्रमा की कलाओं पर आधारित होता है. इसमें 12 महीने होते हैं और एक वर्ष कुल 354 दिनों का होता है. इसे चंद्र वर्ष कहते हैं.

इस तरह हर साल सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच करीब 11 दिनों का अंतर आ जाता है. हर 3 साल में 33 दिनों के इस अंतर को पाटने के लिए ही अधिकमास आता है. चूंकि ये 12 महीने के अलावा 13वां अतिरिक्‍त महीना होता है इसलिए अधिकमास कहते हैं.

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साल 2026 में अधिकमास

साल 2026 में अधिकमास आया है, जो कि 17 मई से प्रारंभ हुआ है और 15 जून तक चलेगा. इस महीने के देवता भगवान विष्‍णु हैं, लिहाजा इस महीने में उनकी पूजा-आराधना करने, दान-पुण्‍य करने का बड़ा महत्‍व है. इस महीने में कई खास व्रत-त्‍योहार पड़ रहें, जानें पूरी लिस्‍ट.

17 मई 2026 रविवार- अधिकमास शुरू

19 मई 2026 मंगलवार - बड़ा मंगल

20 मई 2026 बुधवार- वरदा चतुर्थी

21 मई 2026 गुरुवार- अधिक स्कन्द षष्ठी, गुरु पुष्य नक्षत्र

23 मई 2026 शनिवार- अधिक मासिक दुर्गाष्टमी

25 मई 2026 सोमवार- गंगा दशहरा

26 मई 2026 मंगलवार - बड़ा मंगल

27 मई 2026 बुधवार- अधिक रामलक्ष्मण द्वादशी और पद्मिनी एकादशी

28 मई 2026 बृहस्पतिवार- गुरु प्रदोष व्रत

31 मई 2026 शनिवार-अधिकमास पूर्णिमा व्रत

3 जून 2026, बुधवार - विभुवन संकष्टी चतुर्थी

6 जून 2026, शनिवार - मृत्यु पंचक

8 जून 2026, सोमवार - अधिक कालाष्टमी

11 जून 2026, गुरुवार - परम एकादशी

12 जून 2026, शुक्रवार - शुक्र प्रदोष व्रत

13 जून 2026, शनिवार - अधिक मासिक शिवरात्रि

15 जून 2026 - ज्येष्ठ अधिकमास अमावस्या, मिथुन संक्रांति, अधिकमास समाप्त

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)