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Hindi Newsधर्मGaruda Purana: क्यों गंगा की लहरों में ही विसर्जित की जाती हैं अस्थियां? जानें गरुड़ पुराण का ये रहस्य!

Garuda Purana: क्यों गंगा की लहरों में ही विसर्जित की जाती हैं अस्थियां? जानें गरुड़ पुराण का ये रहस्य!

Garuda Purana Asthi Visarjan Importance: हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे टाला नहीं जा सकता. सनतन धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दाह-संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर अस्थियों को गंगा नदी में ही क्यों विसर्जित किया जाता है. अगर नहीं, तो आइए जानते हैं इस बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 25, 2026, 04:50 PM IST
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Garuda Purana: क्यों गंगा की लहरों में ही विसर्जित की जाती हैं अस्थियां? जानें गरुड़ पुराण का ये रहस्य!

Garuda Purana: सनातन धर्म की परंपरा में मृत्यु को अटल सत्य माना गया है. कहा जाता है इस धरती पर जिस किसी का जन्म हुआ है, उसका अंत निश्चित है. धर्म शास्त्रों के मुताबिक, किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को नया जीवन मिलता है, यानी मौत के बार आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है. आमतौर पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है. अंतिम संस्कार के बाद मृतक की हड्डियों को गंगा नदीं में विसर्जित कर दिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में ही क्यों किया जाता है. ऐसे में अगर आप भी अब तक इस बात से अनजान हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में ही क्यों किया जाता है.

अग्नि तत्व में मिल जाता है शरीर

धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक मान्यता के अनुसार, इंसान का शरीर कुल मिलाकर 5 तत्वों से बना होता है. इन पांच तत्वों में पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश शामिल हैं. ऐसे में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके शरीर को अग्नि तत्व को समर्पित कर दिया जाता है. अग्नि के प्रभाव से शरीर के कुछ अंग भस्म हो जाते हैं और जो अस्थियां बच जाती हैं, वही पार्थिव शरीर का अंतिम अंश होती है. शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, दाह संस्कार के तीसरे दिन इन अस्थियों को इकट्ठा कर लिया जाता है और 10 दिनों के अंदर उसे गंगा नदी में प्रवाहित करना जरूरी माना जाता है. 

गंगा नदी में क्यों विसर्जित करते हैं अस्थियां

इस संबंध में पौराणिक ग्रंथों में एक कथा आती है कि भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए वर्षों तक तपस्या की थी. उस तपस्या के परिणामस्वरूप मां गंगा धरती पर अवतरित हुईं. शास्त्रों में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है. यही वजह है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को गंगा के पवित्र जल में प्रवाहित कर दिया जाता है. मान्यता है कि मृतक की अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित कर देने से संबंधित आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है. यही वजह है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है.

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गरुड़ पुराण में क्या है अस्थि विसर्जन का महत्व

गरुड़ पुराण के अनुसार, जब तक मृतक की अस्थियां गंगा के पवित्र जल में रहती हैं, तब तक उस आत्मा को देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती रहती है और उसके संचित पाप कर्मों का भी नाश होता है. शास्त्रों की मानें तो अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करने से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है. इसके अलावा इन आत्माओं को देवलोक में स्थान मिलता है.

यह भी पढ़ें: सौभाग्य का अंत और बुद्धि का विनाश! गरुड़ पुराण के अनुसार भूलकर भी न अपनाएं ये आदतें

मोक्ष और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति

सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार, किसी भी आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है. कहते हैं कि जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, तो उसे जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है. चूंकि, शास्त्रों में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है. इसलिए मान्यता है कि गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित करने से मृतक की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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