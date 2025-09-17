एकसाथ क्यों की जाती है लक्ष्मी और गणेश की पूजा, जानें इसके पीछे का पौराणिक रहस्य
Advertisement
trendingNow12926267
Hindi Newsधर्म

एकसाथ क्यों की जाती है लक्ष्मी और गणेश की पूजा, जानें इसके पीछे का पौराणिक रहस्य

Laxmi Ganesh Puja: दिवाली या अन्य शुभ अवसरों पर अक्सर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा एकसाथ की जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है. आइए जानते हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 17, 2025, 09:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एकसाथ क्यों की जाती है लक्ष्मी और गणेश की पूजा, जानें इसके पीछे का पौराणिक रहस्य

Laxmi Ganesh Puja Rituals: हिंदू धर्म में लक्ष्मी और गणेश दोनों की पूजा का विशेष महत्व है. दिवाली और अन्य शुभ अवसरों पर अक्सर इन्हें साथ ही पूजा जाता है. बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा अलग-अलग क्यों नहीं की जाती, हमेशा दोनों की पूजा एकसाथ ही क्यों होती है. इसका उत्तर धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं में छिपा है. आइए धर्म शास्त्रों के अनुसार जानते हैं कि आखिर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एकसाथ क्यों की जाती है. साथ ही इन देवी-देवता की पूजा अलग-अलग करने का विधान क्यों नहीं है. 

लक्ष्मी जी का स्वरूप और महत्व

माता लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी माना गया है. उनकी कृपा से जीवन में भौतिक सुख-सुविधाएं और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है. हर व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा चाहता है ताकि उसके घर में दरिद्रता न आए और जीवन में समृद्धि बनी रहे. इसलिए लोग धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

गणेश जी का स्वरूप और महत्व

गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता और बुद्धि का देवता कहा गया है. किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है. वे सिर्फ विघ्नों को दूर ही नहीं करते, बल्कि बुद्धि, विवेक और संयम का आशीर्वाद भी देते हैं. यही वजह है कि लोग गणपति की विशेष पूजा-अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करते हैं. 

लक्ष्मी-गणेश की पूजा एकसाथ क्यों?

केवल लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन और ऐश्वर्य तो मिल सकता है, लेकिन यदि विवेक और संयम न हो तो धन का सही उपयोग नहीं हो पाएगा. इसलिए गणेश जी की पूजा आवश्यक है. गणेश जी बुद्धि और विवेक प्रदान करते हैं जिससे लक्ष्मी का सदुपयोग संभव होता है. इसके अलावा जीवन में धन आने पर कई प्रकार की चुनौतियां और विघ्न भी सामने आते हैं. गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, जो सभी समस्याओं और रुकावटों को दूर कर लक्ष्मी जी की कृपा को स्थायी बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: अक्षय तृतीया के दिन क्यों हुई महाभारत की रचना, गणेश जी को क्यों लिखना पड़ा ये ग्रंथ

धन और धर्म का संतुलन

अगर सिर्फ धन हो लेकिन उसमें धर्म और सदाचार न हो तो वह धन नष्ट हो सकता है. गणेश जी धर्म, नीति और सदाचार के प्रतीक हैं. इसलिए लक्ष्मी और गणेश की संयुक्त पूजा से धन के साथ धर्म भी जीवन में बना रहता है.

पौराणिक मान्यता

कहा जाता है कि लक्ष्मी जी को अकेले पूजने से वे चंचल होने के कारण स्थायी रूप से नहीं टिकतीं. जबकि, गणेश जी की पूजा के साथ उनका आशीर्वाद स्थायी हो जाता है. इसीलिए दिवाली और अन्य शुभ कार्यों में लक्ष्मी-गणेश की संयुक्त पूजा की परंपरा प्रचलित है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Lakshmi and Ganesha

Trending news

पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
weather update
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
Hilsa fish
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
Punjab Flood
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
Vijayapura
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
;