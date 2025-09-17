एकसाथ क्यों की जाती है लक्ष्मी और गणेश की पूजा, जानें इसके पीछे का पौराणिक रहस्य

Laxmi Ganesh Puja Rituals: हिंदू धर्म में लक्ष्मी और गणेश दोनों की पूजा का विशेष महत्व है. दिवाली और अन्य शुभ अवसरों पर अक्सर इन्हें साथ ही पूजा जाता है. बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा अलग-अलग क्यों नहीं की जाती, हमेशा दोनों की पूजा एकसाथ ही क्यों होती है. इसका उत्तर धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं में छिपा है. आइए धर्म शास्त्रों के अनुसार जानते हैं कि आखिर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एकसाथ क्यों की जाती है. साथ ही इन देवी-देवता की पूजा अलग-अलग करने का विधान क्यों नहीं है.

लक्ष्मी जी का स्वरूप और महत्व

माता लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी माना गया है. उनकी कृपा से जीवन में भौतिक सुख-सुविधाएं और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है. हर व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा चाहता है ताकि उसके घर में दरिद्रता न आए और जीवन में समृद्धि बनी रहे. इसलिए लोग धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं.

गणेश जी का स्वरूप और महत्व

गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता और बुद्धि का देवता कहा गया है. किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है. वे सिर्फ विघ्नों को दूर ही नहीं करते, बल्कि बुद्धि, विवेक और संयम का आशीर्वाद भी देते हैं. यही वजह है कि लोग गणपति की विशेष पूजा-अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करते हैं.

लक्ष्मी-गणेश की पूजा एकसाथ क्यों?

केवल लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन और ऐश्वर्य तो मिल सकता है, लेकिन यदि विवेक और संयम न हो तो धन का सही उपयोग नहीं हो पाएगा. इसलिए गणेश जी की पूजा आवश्यक है. गणेश जी बुद्धि और विवेक प्रदान करते हैं जिससे लक्ष्मी का सदुपयोग संभव होता है. इसके अलावा जीवन में धन आने पर कई प्रकार की चुनौतियां और विघ्न भी सामने आते हैं. गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, जो सभी समस्याओं और रुकावटों को दूर कर लक्ष्मी जी की कृपा को स्थायी बनाते हैं.

धन और धर्म का संतुलन

अगर सिर्फ धन हो लेकिन उसमें धर्म और सदाचार न हो तो वह धन नष्ट हो सकता है. गणेश जी धर्म, नीति और सदाचार के प्रतीक हैं. इसलिए लक्ष्मी और गणेश की संयुक्त पूजा से धन के साथ धर्म भी जीवन में बना रहता है.

पौराणिक मान्यता

कहा जाता है कि लक्ष्मी जी को अकेले पूजने से वे चंचल होने के कारण स्थायी रूप से नहीं टिकतीं. जबकि, गणेश जी की पूजा के साथ उनका आशीर्वाद स्थायी हो जाता है. इसीलिए दिवाली और अन्य शुभ कार्यों में लक्ष्मी-गणेश की संयुक्त पूजा की परंपरा प्रचलित है.

