Advertisement
trendingNow12953007
Hindi Newsधर्म

चंद्र देव के प्रेम ने ले ली थी अर्जुन पुत्र अभिमन्‍यु की जान, वरना यूं 16 की उम्र में ना मरता भगवान श्रीकृष्‍ण का भांजा

Abhimanyu Vadh: महाभारत युद्ध का एक बेहद चर्चित और लोकप्रिय योद्धा है अभिमन्‍यु, जिसने महज 16 साल की उम्र में ऐसा पराक्रम दिखाया कि दुनिया आज भी उसका उदाहरण देती थी. लेकिन ऐसी क्‍या वजह थी भगवान श्रीकृष्‍ण अपनी आंखों के सामने 16 साल के भांजे का अन्‍यायपूर्वक वध देखते रहे पर उन्‍होंने कुछ नहीं किया. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चंद्र देव के प्रेम ने ले ली थी अर्जुन पुत्र अभिमन्‍यु की जान, वरना यूं 16 की उम्र में ना मरता भगवान श्रीकृष्‍ण का भांजा

Abhimanyu Mahabharat: ये बात सच है कि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता. महाभारत कथा में ऐसी ढेरों घटनाएं हैं, जो इसका उदाहरण हैं. पांडु पुत्र वीर धनुर्धर अर्जुन और भगवान कृष्‍ण की बहन सुभद्रा के बेटे अभिमन्‍यु वध की कथा भी ऐसी ही है. वो अभिमन्‍यु जिसने मां की कोख में ही चक्रव्‍यूह भेदने की कला सीखी, जब युद्ध में उतरा तो चक्रव्‍यूह भेदा भी लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सका. मात्र 16 साल की उम्र में अभिमन्‍यु का वध हो गया और वो भी अधर्मपूर्वक.  

यह भी पढ़ें: इन मूलांक वाले जोड़ों के बीच रहता है 36 का आंकड़ा, साबित होते हैं सबसे बुरे कपल

स्‍वयं श्रीकृष्‍ण भी नहीं टाल पाए भांजे की मृत्‍यु 

Add Zee News as a Preferred Source

अभिमन्‍यु की मां सुभद्रा, भगवान कृष्‍ण की बहन थीं. महाभारत युद्ध के मैदान में स्‍वयं भगवान श्रीकृष्‍ण मौजूद थे और उसके बाद भी अपने भांजे की मृत्‍यु चाहकर भी नहीं टाल पाए. दरअसल, इसके पीछे उनका स्‍वयं का दिया हुआ एक वचन था, जिसने इतनी कम उम्र में अभिमन्‍यु की जान ले ली. 

यह भी पढ़ें: कुबेर का खजाना लेकर आ रहे 'सूर्य', दिवाली से पहले राजयोग बनाकर देंगे राजगद्दी, 4 राशियों की होगी ऐश!

अभिमन्‍यु के पिता ने ही तय किया था मृत्‍यु का समय 

दरअसल, जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्रीकृष्ण अवतार लेने वाले थे तब सभी देवी-देवताओं ने भगवान की लीला देखने के लिए किसी ना किसी रूप में धरती पर आने का निर्णय लिया. इनमें से कई देवी-देवताओं ने मनुष्‍य बनकर धरती पर जन्‍म लिया तो कुछ ने अपने अंश को या अपनी संतानों को धरती पर भेजा. जैसे- सूर्य पुत्र कर्ण, इंद्र के बेटे अर्जुन. 

तब चंद्र देव ने भी अपने पुत्र 'वर्चा' को पृथ्वी पर भेजने पर मजबूर होना पड़ा. लेकिन चंद्र देव अपने पुत्र को बेहद प्रेम करते थे और उसका वियोग नहीं सह पा रहे थे. तब उन्‍होंने भगवान श्रीकृष्‍ण से वचन लिया कि वे उनके बेटे को 16 साल बाद वापस भेज देंगे. अभिमन्‍यु वही चंद्र देव के पुत्र थे और इसी वचन के कारण 16 साल की उम्र में उनकी मृत्‍यु हुई, जो पहले से तय थी. 

यह भी पढ़ें: दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, पर कभी नहीं मानते अपनी गलती, बिखरकर...

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

mahabharat katha

Trending news

इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?
syrup
इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
us
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
पीएम बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, क्या हा यात्रा का मकसद?
Kier Starmer
पीएम बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, क्या हा यात्रा का मकसद?
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क
SIA
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
Zuben Garg
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान