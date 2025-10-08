Abhimanyu Mahabharat: ये बात सच है कि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता. महाभारत कथा में ऐसी ढेरों घटनाएं हैं, जो इसका उदाहरण हैं. पांडु पुत्र वीर धनुर्धर अर्जुन और भगवान कृष्‍ण की बहन सुभद्रा के बेटे अभिमन्‍यु वध की कथा भी ऐसी ही है. वो अभिमन्‍यु जिसने मां की कोख में ही चक्रव्‍यूह भेदने की कला सीखी, जब युद्ध में उतरा तो चक्रव्‍यूह भेदा भी लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सका. मात्र 16 साल की उम्र में अभिमन्‍यु का वध हो गया और वो भी अधर्मपूर्वक.

यह भी पढ़ें: इन मूलांक वाले जोड़ों के बीच रहता है 36 का आंकड़ा, साबित होते हैं सबसे बुरे कपल

स्‍वयं श्रीकृष्‍ण भी नहीं टाल पाए भांजे की मृत्‍यु

Add Zee News as a Preferred Source

अभिमन्‍यु की मां सुभद्रा, भगवान कृष्‍ण की बहन थीं. महाभारत युद्ध के मैदान में स्‍वयं भगवान श्रीकृष्‍ण मौजूद थे और उसके बाद भी अपने भांजे की मृत्‍यु चाहकर भी नहीं टाल पाए. दरअसल, इसके पीछे उनका स्‍वयं का दिया हुआ एक वचन था, जिसने इतनी कम उम्र में अभिमन्‍यु की जान ले ली.

यह भी पढ़ें: कुबेर का खजाना लेकर आ रहे 'सूर्य', दिवाली से पहले राजयोग बनाकर देंगे राजगद्दी, 4 राशियों की होगी ऐश!

अभिमन्‍यु के पिता ने ही तय किया था मृत्‍यु का समय

दरअसल, जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्रीकृष्ण अवतार लेने वाले थे तब सभी देवी-देवताओं ने भगवान की लीला देखने के लिए किसी ना किसी रूप में धरती पर आने का निर्णय लिया. इनमें से कई देवी-देवताओं ने मनुष्‍य बनकर धरती पर जन्‍म लिया तो कुछ ने अपने अंश को या अपनी संतानों को धरती पर भेजा. जैसे- सूर्य पुत्र कर्ण, इंद्र के बेटे अर्जुन.

तब चंद्र देव ने भी अपने पुत्र 'वर्चा' को पृथ्वी पर भेजने पर मजबूर होना पड़ा. लेकिन चंद्र देव अपने पुत्र को बेहद प्रेम करते थे और उसका वियोग नहीं सह पा रहे थे. तब उन्‍होंने भगवान श्रीकृष्‍ण से वचन लिया कि वे उनके बेटे को 16 साल बाद वापस भेज देंगे. अभिमन्‍यु वही चंद्र देव के पुत्र थे और इसी वचन के कारण 16 साल की उम्र में उनकी मृत्‍यु हुई, जो पहले से तय थी.

यह भी पढ़ें: दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, पर कभी नहीं मानते अपनी गलती, बिखरकर...

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)