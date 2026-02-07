Shani Upay: शनिदेव को क्यों प्रिय हैं काले चने? साढ़ेसाती के बुरे प्रभावों को कम करेंगे ये अचूक टोटके

Shani Sade Sati Upay: भारतीय संस्कृति में भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने का एक माध्यम भी है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, काला चना सीधे तौर पर न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित है. मान्यता है कि इसका सही विधि से उपयोग न सिर्फ सेहत को सुधारता है, बल्कि शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्टों को भी दूर कर सकता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या को दूर करने के लिए विशेष सलाह देते हैं. लेकिन उन सब में काले चने का उपाय विशेष प्रभावशाली साबित होता है. शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि अगर सही तरीके से काले का इस्तेमाल किया जाए तो कुंडली से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम होने लगता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि काले चने के किस उपाय से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति मिल सकती है.

क्यों प्रिय है शनि को काला चना?

स्कंद पुराण में शनिदेव की महिमा और उनके प्रभाव का विस्तार से वर्णन है. सूर्य पुत्र शनिदेव को काला रंग और लोहे जैसी कठोर वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं. काला चना अपनी रंगत और प्रकृति में शनि की ऊर्जा को समाहित किए हुए है. जिस प्रकार तांत्रिक विधियों में काले तिल का महत्व है, उसी प्रकार सात्विक पूजा में काले चने को कर्म सुधारक माना गया है. इसका सेवन और दान करने से शनि की कठोर दृष्टि शांत होती है और व्यक्ति में अनुशासन, सहनशीलता और धैर्य जैसे गुणों का विकास होता है.

सेहत के लिए भी खास है काला चना

आयुर्वेद में काले चने को एक सुपरफूड कहा गया है. यह आयरन और प्रोटीन का भंडार है. ज्योतिषीय रूप से, शनि का संबंध शरीर के वात दोष (गैस) और हड्डियों से होता है. काला चना वात को संतुलित करने में सहायक है, जिससे शनि के दुष्प्रभाव जैसे कि जोड़ों का दर्द, अत्यधिक थकान और मानसिक तनाव से राहत मिलती है.

शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए क्या करें

अगर आप शनि की महादशा, साढ़ेसाती या ढैय्या से गुजर रहे हैं, तो काले चने का प्रयोग आपके लिए कवच का काम कर सकता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर रोज संभव न हो, तो हर शनिवार काले चने का सेवन जरूर करें. काले चने को नमक के साथ उबालें. सबसे पहले इसे शनिदेव को अर्पित कर उनका आशीर्वाद लें. चने का सेवन करते समय "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का मानसिक जाप करें. यह आपको शनि-दोष से मुक्ति दिलाएगा. इसे खुद खाने के साथ-साथ परिवार के सदस्यों और जरूरतमंदों में भी बांटें.

