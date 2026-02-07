Shani Upay: शनिदेव को क्यों प्रिय हैं काले चने? साढ़ेसाती के बुरे प्रभावों को कम करेंगे ये अचूक टोटके

Advertisement
Kala Chana Sade Sati Upay: काला चना किचन में इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाने वाला खाद्य पदार्थ है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि काले चने का शनि देव से क्या कनेक्शन है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, काले चने का शनि देव के खास कनेक्शन है. ऐसे में इससे जुड़े उपाय शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव को कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं शनि की साढ़ेसाती दूर करने के लिए काले चने के उपाय.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 07, 2026, 05:41 PM IST
Shani Sade Sati Upay: भारतीय संस्कृति में भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने का एक माध्यम भी है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, काला चना सीधे तौर पर न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित है. मान्यता है कि इसका सही विधि से उपयोग न सिर्फ सेहत को सुधारता है, बल्कि शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्टों को भी दूर कर सकता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या को दूर करने के लिए विशेष सलाह देते हैं. लेकिन उन सब में काले चने का उपाय विशेष प्रभावशाली साबित होता है. शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि अगर सही तरीके से काले का इस्तेमाल किया जाए तो कुंडली से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम होने लगता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि काले चने के किस उपाय से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति मिल सकती है.

क्यों प्रिय है शनि को काला चना?

स्कंद पुराण में शनिदेव की महिमा और उनके प्रभाव का विस्तार से वर्णन है. सूर्य पुत्र शनिदेव को काला रंग और लोहे जैसी कठोर वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं. काला चना अपनी रंगत और प्रकृति में शनि की ऊर्जा को समाहित किए हुए है. जिस प्रकार तांत्रिक विधियों में काले तिल का महत्व है, उसी प्रकार सात्विक पूजा में काले चने को कर्म सुधारक माना गया है. इसका सेवन और दान करने से शनि की कठोर दृष्टि शांत होती है और व्यक्ति में अनुशासन, सहनशीलता और धैर्य जैसे गुणों का विकास होता है.

सेहत के लिए भी खास है काला चना

आयुर्वेद में काले चने को एक सुपरफूड कहा गया है. यह आयरन और प्रोटीन का भंडार है. ज्योतिषीय रूप से, शनि का संबंध शरीर के वात दोष (गैस) और हड्डियों से होता है. काला चना वात को संतुलित करने में सहायक है, जिससे शनि के दुष्प्रभाव जैसे कि जोड़ों का दर्द, अत्यधिक थकान और मानसिक तनाव से राहत मिलती है.

यह भी पढ़ें: मंगल-शनि का द्विद्वादश दृष्टि योग 5 राशि वालों के लिए मंगलकारी, चौतरफा लाभ के हैं जबरदस्त योग

शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए क्या करें

अगर आप शनि की महादशा, साढ़ेसाती या ढैय्या से गुजर रहे हैं, तो काले चने का प्रयोग आपके लिए कवच का काम कर सकता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर रोज संभव न हो, तो हर शनिवार काले चने का सेवन जरूर करें. काले चने को नमक के साथ उबालें. सबसे पहले इसे शनिदेव को अर्पित कर उनका आशीर्वाद लें. चने का सेवन करते समय "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का मानसिक जाप करें. यह आपको शनि-दोष से मुक्ति दिलाएगा. इसे खुद खाने के साथ-साथ परिवार के सदस्यों और जरूरतमंदों में भी बांटें. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

