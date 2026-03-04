Holi Bhai Dooj Kab hai 2026: होली के अगले दिन भाई दूज पर्व मनाया जाता है. इस दिन बहन अपने भाई का तिलक करके लंबी उम्र की प्रार्थना करती है. यह परंपरा सदियों पुरानी है, जिसके पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा वजह है.
Holi Bhratri dwitiya 2026 Date: इस साल मार्च को होला मनाने के बाद अगले दिन 5 मार्च 2026, गुरुवार को भाई दूज पर्व मनाया जाएगा. भाई दूज पर्व हर साल चैत्र कृष्ण द्वितीया के दिन मनाया जाता है. इस साल यह तिथि 5 मार्च को पड़ रही है. पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण द्वितीया तिथि की शुरुआत 4 मार्च 2026 को 4 बजकर 48 मिनट से होगी और अगले दिन 5 मार्च 2026 को 5 बजकर 3 मिनट पर समापन होगा.
इस दौरान 5 मार्च 2026 को दूज तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त (अभिजित मुहूर्त) दोपहर 12 बजकर 09 से दोपहर 12 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. जानिए भाई दूज पर्व क्यों मनाया जाता है और इसे मनाने की परंपरा कब से चली आ रही है.
भाई-बहन के अटूट प्रेम को समर्पित भाई दूज का पर्व साल में 3 बार मनाया जाता है- पहला दीपावली के बाद, दूसरा होली के तुरंत बाद और तीसरा रक्षाबंधन के बाद. यानी कि हिंदू धर्म के तीनों महापर्व के बाद भाई-दूज का पवित्र त्योहार मनाया जाता है. जिसमें बहन भाई का तिलक करके उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं. मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की अकाल मृत्यु होने का खतरा टलता है. इसके पीछे एक पौराणिक कथा है.
एक बार यमराज कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन अपनी बहन यमुना के घर गए. तब बहन यमुना ने भाई की खूब आवभगत की और बड़े प्रेम से भोजन बनाकर खिलाया. तब इससे प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भी भाई द्वितीया तिथि के दिन अपनी बहन के घर जाकर उससे तिलक लगवाकर आशीर्वाद लेगा और उसके हाथों से बना भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा. वैसे तो यह कथा कार्तिक मास की यम द्वितीया तिथि के लिए है. लेकिन होली और रक्षाबंधन पर्व के बाद भी भाई दूज मनाने की परंपरा तभी से चली आ रही है.
भाई दूज के दिन भाई और बहन दोनों सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नए या साफ कपड़े पहनें. फिर बहनें पूजा की तैयारी करें. घर के ईशान कोण या पूजा स्थान पर आटा या चावल के घोल से एक छोटा चौक बनाएं. चौक पर लकड़ी का पटा रखकर भाई को बिठाएं. ध्यान रहे कि भाई का मुख उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा की ओर हो. फिर भाई के माथे पर कुमकुम, अक्षत और चंदन का तिलक लगाएं. उसकी आरती करें, मिठाई खिलाएं. भाई को प्रेम से भोजन कराएं. वहीं भाई, बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लें, उन्हें भेंट दें और उनकी रक्षा करने का वचन दें.
