Copper Pot Daan: दान के लिए कितना सही है तांबे का लोटा, जानिए इससे जुड़े खास नियम और फायदे

Why Copper Pot or Lota Donate: एकादशी व्रत के उद्यापन के बाद लोटे का दान करने की परंपरा है. अधिकांश लोग एकादशी व्रत-उद्यापन के बाद पीतल या तांबे के लोटे का दान करते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर पीतल के लोटे के अलावा तांबे के लोटे का दान करना कितना सही है और इससे जुड़े खास नियम फायदे क्या हैं.
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Tambe ka Lota: सनातन धर्म में दान को पुण्य अर्जित करने वाला काम माना गया है. कहा जाता है कि दान करने से धन-संपत्ति में वृद्धि होती है. इसी कारण अक्सर पूर्णिमा, अमावस्या जैसी खास तिथियों और विशेष पर्व-त्योहर पर दान करने की परंपरा है. शास्त्रों में दान से जुड़े खास नियम बताए गए हैं. मान्यता है कि सही विधि से दान करने पर भाग्योदय भी होता है. दान के लिए धातु के चयन का भी विशेष महत्व है. शुभ अवसरों या धार्मिक अनुष्ठान की समाप्ति के बाद पीतल या तांबे के बर्तनों का दान किया जाता है. एकादशी व्रत के उद्यापन के बाद भी लोटा दान करने की परंपरा है. हालांकि, एकादशी व्रत उद्यापन के बाद विशेष रूप से पीतल के लोटे का दान किया जाता है. लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर दान के लिए तांबे का लोटा कितना सही है. साथ ही, इससे संबंधित विशेष नियम कौन-कौन से हैं और इसके फायदे क्या हैं.
सनातन धर्म में तांबा को शुद्ध धातु माना गया है. यही वजह है कि अधिकांश धार्मिक अनुष्ठानों में तांबे के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है. ऐसे में जब कभी भी तांबे का लोटा दान करें तो उससे पहले उसकी शुद्धता की जांच जरूर कर लें. क्योंकि, आजकल बाजारों में मिलावटी या नकली ताबे का लोटा भी देखने को मिलता है. इसके अलावा इसे दान करने से पहले जल या गंगाजल से शुद्ध कर लें.
तांबे के लोटे को किसी सूर्य मंदिर में भी दान किया जा सकता है. इस संबंध में मान्यता है कि जो कोई सूर्य देव का स्मरण करते हुए मंदिर में इस लोटे का दान करता है, उसे सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. इसके अलावा शिव और विष्णु जी के मंदिर में भी इस लोटा को दान कर सकते हैं.
कुंडली के पितृ दोष और घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी तांबे का लोटा दान किया जाता है. इसके लिए खास नियम यह है कि इसे मंदिर में या फिर ब्राह्मण को दान स्वरूप देना चाहिए.
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तांबे का लोटा दान करने से कुंडली का सूर्य मजबूत होता है. साथ ही नौकरी व्यापार में स्थिति अच्छी होती है. इसके अलावा अगर नौकरी से जुड़ा कोई काम अटका पड़ा है, तो वह भी बन जाता है. अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है या फिजूलखर्ची पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में भी तांबे के लोटे का दान करने से लाभ होता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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