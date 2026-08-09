क्यों गाय को कहा जाता है 'गौ माता'? जानिए वेदों में दर्ज इसके बड़े धार्मिक कारण

हिंदू धर्म में गाय को केवल एक पशु नहीं माना जाता है. उसे गौ माता कहकर पूजा जाता है. प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ऊंचा स्थान रहा है.
मां जैसे अपने बच्चे का पालन पोषण दूध पिलाकर करती है, वैसे ही गाय अपने दूध से पूरे मानव समाज का पोषण करती है. इसी निस्वार्थ भाव और वात्सल्य के कारण हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है.
प्राचीन ऋग्वेद और अथर्ववेद में गाय के महत्व का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है. वेदों में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है. इसका सीधा अर्थ है जिसकी हत्या न की जा सके.
ऋग्वेद के मंत्रों में गाय को समृद्धि का प्रतीक माना गया है. ऋषियों ने गाय को जगत की माता की संज्ञा दी है. वेदों के अनुसार गाय से प्राप्त होने वाली हर चीज पवित्र और कल्याणकारी मानी गई है.
पुराणों की मान्यताओं के अनुसार गाय के शरीर में 33 प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं. पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसकी पूरी जानकारी मिलती है. गाय के सींगों, पीठ, खुर और मुख में अलग-अलग देवताओं का स्थान माना गया है.
पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय कामधेनु गाय प्रकट हुई थी. कामधेनु सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली दिव्य गाय मानी जाती है. इसलिए गौ सेवा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है.
वैज्ञानिक और व्यावहारिक नजरिए से देखें तो गाय का दूध अमृत के समान होता है. नवजात बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक के लिए गाय का दूध बहुत सुपाच्य और पौष्टिक माना जाता है.
एक मां की तरह गाय बिना किसी स्वार्थ के इंसान को सेहतमंद बनाती है. गाय के दूध से बनने वाले दही, मक्खन और घी हमारे दैनिक जीवन और पूजा पाठ में उपयोग होते हैं. इस ममतामयी स्वभाव के कारण उसे परिवार के सदस्य जैसा दर्जा मिला है.
प्राचीन समय से ही भारतीय कृषि व्यवस्था पूरी तरह गाय पर निर्भर रही है. गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते थे जो खेतों में हल चलाने के काम आते थे.
इसके अलावा गाय का गोबर और गोमूत्र जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए बेहतरीन खाद का काम करते हैं. गोबर से बने उपले खाना पकाने और ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते थे. पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी गाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है.
हिंदू धर्म के किसी भी शुभ काम में गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र को मिलाकर पंचगव्य बनाया जाता है. पंचगव्य को शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने वाला माना गया है.
हवन और यज्ञों में गाय के शुद्ध देशी घी की आहुति दी जाती है. शास्त्रों के अनुसार सुबह गाय के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है. यही कारण है कि भारतीय घरों में पहली रोटी हमेशा गौ माता के नाम से निकाली जाती है.
डिस्क्लेमर: यह लेख सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथों, वेदों और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित एक सांस्कृतिक जानकारी है. इसे केवल धार्मिक और आध्यात्मिक जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है.