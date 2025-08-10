काल भैरव के दर्शन के बिना क्यों अधूरा है महाकाल का दर्शन, रहस्यों से भरा है उज्जैन की यह परंपरा
Advertisement
trendingNow12874830
Hindi Newsधर्म

काल भैरव के दर्शन के बिना क्यों अधूरा है महाकाल का दर्शन, रहस्यों से भरा है उज्जैन की यह परंपरा

Kaal Bhairav: उज्जैन में प्राचीन परंपरा है कि महाकाल के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन किए जाते हैं, जिसे अत्यंत आवश्यक और शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं कि महाकल से पहले कालभैरव के दर्शन क्यों हैं जरूरी. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 10, 2025, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काल भैरव के दर्शन के बिना क्यों अधूरा है महाकाल का दर्शन, रहस्यों से भरा है उज्जैन की यह परंपरा

Kaal Bhairav: उज्जैन को महादेव की नगरी कहा जाता है, जहां भगवान शिव काल भैरव और महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं. पौराणिक कथा के अनुसार, एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ. तब भगवान शिव ने काल भैरव का रूप धारण कर ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, जिससे उनका अहंकार समाप्त हो गया. इसी घटना के बाद काल भैरव को न्याय और धर्म का प्रतीक माना जाने लगा. वे भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं. काल भैरव को शिव के उग्र स्वरूप के रूप में पूजा जाता है. उज्जैन में प्राचीन परंपरा है कि महाकाल के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन किए जाते हैं, जिसे अत्यंत आवश्यक और शुभ माना जाता है.

महाकाल के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन क्यों

काल भैरव को उज्जैन का कोतवाल और महाकाल मंदिर का द्वारपाल माना जाता है. मान्यता है कि महाकाल के दर्शन से पूर्व काल भैरव से अनुमति लेना अनिवार्य है. वे बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करते हैं, साथ ही मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं. यदि कोई भक्त महाकाल के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन नहीं करता, तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है. काल भैरव को ‘काल के स्वामी’ के रूप में पूजा जाता है, और उनके दर्शन से मृत्यु, भय और अज्ञात बाधाओं से मुक्ति मिलती है. शिव के इस उग्र रूप के दर्शन के बाद ही उनके शांत रूप महाकाल के दर्शन का महत्व पूर्ण होता है. तांत्रिक परंपराओं में भी काल भैरव को तांत्रिक मार्ग का द्वारपाल माना गया है, और उनके आशीर्वाद के बिना शिव की उच्च तांत्रिक अनुभूति अधूरी रह जाती है.

दर्शन और पूजा विधि

श्रद्धालु सबसे पहले महाकाल मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित काल भैरव मंदिर में पहुंचते हैं. यहां काल भैरव को सरसों का तेल, काले तिल, नारियल और प्रतीकात्मक रूप से मदिरा अर्पित की जाती है. इसके बाद भक्त महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Kaal Bhairav

Trending news

शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
kulgam news
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
vande bharat
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
Election Commission
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
;