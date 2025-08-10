काल भैरव के दर्शन के बिना क्यों अधूरा है महाकाल का दर्शन, रहस्यों से भरा है उज्जैन की यह परंपरा

Kaal Bhairav: उज्जैन को महादेव की नगरी कहा जाता है, जहां भगवान शिव काल भैरव और महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं. पौराणिक कथा के अनुसार, एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ. तब भगवान शिव ने काल भैरव का रूप धारण कर ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, जिससे उनका अहंकार समाप्त हो गया. इसी घटना के बाद काल भैरव को न्याय और धर्म का प्रतीक माना जाने लगा. वे भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं. काल भैरव को शिव के उग्र स्वरूप के रूप में पूजा जाता है. उज्जैन में प्राचीन परंपरा है कि महाकाल के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन किए जाते हैं, जिसे अत्यंत आवश्यक और शुभ माना जाता है.

महाकाल के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन क्यों

काल भैरव को उज्जैन का कोतवाल और महाकाल मंदिर का द्वारपाल माना जाता है. मान्यता है कि महाकाल के दर्शन से पूर्व काल भैरव से अनुमति लेना अनिवार्य है. वे बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करते हैं, साथ ही मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं. यदि कोई भक्त महाकाल के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन नहीं करता, तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है. काल भैरव को ‘काल के स्वामी’ के रूप में पूजा जाता है, और उनके दर्शन से मृत्यु, भय और अज्ञात बाधाओं से मुक्ति मिलती है. शिव के इस उग्र रूप के दर्शन के बाद ही उनके शांत रूप महाकाल के दर्शन का महत्व पूर्ण होता है. तांत्रिक परंपराओं में भी काल भैरव को तांत्रिक मार्ग का द्वारपाल माना गया है, और उनके आशीर्वाद के बिना शिव की उच्च तांत्रिक अनुभूति अधूरी रह जाती है.

दर्शन और पूजा विधि

श्रद्धालु सबसे पहले महाकाल मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित काल भैरव मंदिर में पहुंचते हैं. यहां काल भैरव को सरसों का तेल, काले तिल, नारियल और प्रतीकात्मक रूप से मदिरा अर्पित की जाती है. इसके बाद भक्त महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)