पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने क्यों लिया था जलती चिता में प्राण त्यागने का संकल्प, बहुत कम लोग जानते हैं ये रहस्य
Advertisement
trendingNow12872892
Hindi Newsधर्म

पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने क्यों लिया था जलती चिता में प्राण त्यागने का संकल्प, बहुत कम लोग जानते हैं ये रहस्य

Mahabharat Story: जब बात महाभारत की आती है तो उसमें अर्जुन की चर्चा जरूर होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने जलती चिता में प्राण त्यागने का संकल्प क्यों लिया था. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 08, 2025, 08:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने क्यों लिया था जलती चिता में प्राण त्यागने का संकल्प, बहुत कम लोग जानते हैं ये रहस्य

Mahabharat Interesting Story: महाभारत का युद्ध अनेक भावनात्मक और प्रेरणादायक घटनाओं से भरा हुआ है, लेकिन इनमें सबसे मार्मिक पल वह था जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई. बेहद कम उम्र में, अनेक महारथियों द्वारा एक साथ घेरकर अभिमन्यु की नृशंस हत्या कर दी गई थी. यह घटना कुरुक्षेत्र के मैदान पर न केवल एक नायक की त्रासदी थी, बल्कि एक पिता के क्रोध और प्रतिशोध की भी शुरुआत थी. जब अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला, तो उन्होंने शपथ ली कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाए, तो वे स्वयं अग्नि में कूदकर प्राण त्याग देंगे. अर्जुन की यह प्रतिज्ञा महज एक आवेश नहीं थी, बल्कि धर्म और न्याय के लिए लिया गया कठोर संकल्प था. 

जयद्रथ की रक्षा का षड्यंत्र

अर्जुन की इस घोषणा ने पांडव पक्ष में चिंता की लहर फैला दी. सभी को यह भय सताने लगा कि यदि अर्जुन अपने लक्ष्य में असफल रहे, तो उन्हें खोना पड़ेगा. उधर, कौरवों ने अर्जुन की प्रतिज्ञा को गंभीरता से लेते हुए जयद्रथ की सुरक्षा की रणनीति बनाई. उसे सेना की गहराइयों में छिपा दिया गया और चारों ओर शक्तिशाली योद्धाओं का घेरा बना दिया गया, जिससे अर्जुन तक पहुंच ही न सके.

जब श्रीकृष्ण ने रचा मायाजाल

समय तेजी से बीत रहा था और सूर्यास्त निकट आ रहा था. पांडव पक्ष की आशा लगभग समाप्त हो चुकी थी. तभी श्रीकृष्ण ने अपने दिव्य ज्ञान और माया का प्रयोग किया. उन्होंने आकाश में एक मायावी छाया का निर्माण किया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त हो चुका है. यह दृश्य देखकर कौरव शिविर में खुशी की लहर दौड़ गई. जयद्रथ अपने सुरक्षित स्थान से बाहर निकल आया, यह सोचकर कि अब खतरा टल गया है. उसी क्षण श्रीकृष्ण ने अपनी माया को समाप्त किया और सूर्य फिर से प्रकट हो गया.

अर्जुन का प्रतिशोध और जयद्रथ का अंत

श्रीकृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष से एक तीव्र बाण छोड़ा. यह बाण इतनी तीव्र गति से चला कि जयद्रथ का सिर धड़ से अलग होकर उड़ता हुआ दूर जाकर उसके पिता की गोद में जा गिरा.

दरअसल, जयद्रथ के पिता ने उसे वरदान दिया था कि यदि उसके बेटे का सिर धरती पर गिरा, तो उसका वध करने वाले का सिर तुरंत फट जाएगा. श्रीकृष्ण की सलाह और अर्जुन की धनुर्विद्या ने इस श्राप को भी निष्प्रभावी कर दिया.

श्रीकृष्ण की भूमिका 

यह पूरी घटना इस बात का प्रमाण है कि केवल वीरता ही नहीं, विवेक और ईश्वर की कृपा भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हैं. अगर श्रीकृष्ण अपनी दिव्य लीला का सहारा न देते, तो अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए आत्मदाह करना पड़ता. अर्जुन ने न केवल अपने पुत्र की हत्या का प्रतिशोध लिया, बल्कि धर्म की रक्षा करते हुए प्रतिज्ञा भी पूरी की.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

mahabharat interesting story

Trending news

'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
crime
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
Maharashtra news
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
PM मोदी-पुतिन के बीच हुई अहम चर्चा, US टैरिफ के खिलाफ प्लान रेडी? आगे क्या होगा
PM Modi
PM मोदी-पुतिन के बीच हुई अहम चर्चा, US टैरिफ के खिलाफ प्लान रेडी? आगे क्या होगा
अमेरिका से हथियार खरीदने पर सरकार ने नहीं लगाई रोक, मंत्रालय ने दावों को बताया झूठा
india
अमेरिका से हथियार खरीदने पर सरकार ने नहीं लगाई रोक, मंत्रालय ने दावों को बताया झूठा
ट्रंप ने अपनी पत्नी को गोल्फ के मौदान में क्यों दफनाया, कैसे हो रहा लाखों का फायदा?
Donald Trump
ट्रंप ने अपनी पत्नी को गोल्फ के मौदान में क्यों दफनाया, कैसे हो रहा लाखों का फायदा?
गजवा-ए-हिंद की साजिश, शमा की गिरफ्तारी से उठा पर्दा... मुनीर का खातून से कनेक्शन?
Shama Parveen
गजवा-ए-हिंद की साजिश, शमा की गिरफ्तारी से उठा पर्दा... मुनीर का खातून से कनेक्शन?
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
mumbai
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
priyanka gandhi
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
Cabinet decision
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
Jammu and Kashmir
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
;