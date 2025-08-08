पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने क्यों लिया था जलती चिता में प्राण त्यागने का संकल्प, बहुत कम लोग जानते हैं ये रहस्य

Mahabharat Interesting Story: महाभारत का युद्ध अनेक भावनात्मक और प्रेरणादायक घटनाओं से भरा हुआ है, लेकिन इनमें सबसे मार्मिक पल वह था जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई. बेहद कम उम्र में, अनेक महारथियों द्वारा एक साथ घेरकर अभिमन्यु की नृशंस हत्या कर दी गई थी. यह घटना कुरुक्षेत्र के मैदान पर न केवल एक नायक की त्रासदी थी, बल्कि एक पिता के क्रोध और प्रतिशोध की भी शुरुआत थी. जब अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला, तो उन्होंने शपथ ली कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाए, तो वे स्वयं अग्नि में कूदकर प्राण त्याग देंगे. अर्जुन की यह प्रतिज्ञा महज एक आवेश नहीं थी, बल्कि धर्म और न्याय के लिए लिया गया कठोर संकल्प था.

जयद्रथ की रक्षा का षड्यंत्र

अर्जुन की इस घोषणा ने पांडव पक्ष में चिंता की लहर फैला दी. सभी को यह भय सताने लगा कि यदि अर्जुन अपने लक्ष्य में असफल रहे, तो उन्हें खोना पड़ेगा. उधर, कौरवों ने अर्जुन की प्रतिज्ञा को गंभीरता से लेते हुए जयद्रथ की सुरक्षा की रणनीति बनाई. उसे सेना की गहराइयों में छिपा दिया गया और चारों ओर शक्तिशाली योद्धाओं का घेरा बना दिया गया, जिससे अर्जुन तक पहुंच ही न सके.

जब श्रीकृष्ण ने रचा मायाजाल

समय तेजी से बीत रहा था और सूर्यास्त निकट आ रहा था. पांडव पक्ष की आशा लगभग समाप्त हो चुकी थी. तभी श्रीकृष्ण ने अपने दिव्य ज्ञान और माया का प्रयोग किया. उन्होंने आकाश में एक मायावी छाया का निर्माण किया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त हो चुका है. यह दृश्य देखकर कौरव शिविर में खुशी की लहर दौड़ गई. जयद्रथ अपने सुरक्षित स्थान से बाहर निकल आया, यह सोचकर कि अब खतरा टल गया है. उसी क्षण श्रीकृष्ण ने अपनी माया को समाप्त किया और सूर्य फिर से प्रकट हो गया.

अर्जुन का प्रतिशोध और जयद्रथ का अंत

श्रीकृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष से एक तीव्र बाण छोड़ा. यह बाण इतनी तीव्र गति से चला कि जयद्रथ का सिर धड़ से अलग होकर उड़ता हुआ दूर जाकर उसके पिता की गोद में जा गिरा.

दरअसल, जयद्रथ के पिता ने उसे वरदान दिया था कि यदि उसके बेटे का सिर धरती पर गिरा, तो उसका वध करने वाले का सिर तुरंत फट जाएगा. श्रीकृष्ण की सलाह और अर्जुन की धनुर्विद्या ने इस श्राप को भी निष्प्रभावी कर दिया.

श्रीकृष्ण की भूमिका

यह पूरी घटना इस बात का प्रमाण है कि केवल वीरता ही नहीं, विवेक और ईश्वर की कृपा भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हैं. अगर श्रीकृष्ण अपनी दिव्य लीला का सहारा न देते, तो अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए आत्मदाह करना पड़ता. अर्जुन ने न केवल अपने पुत्र की हत्या का प्रतिशोध लिया, बल्कि धर्म की रक्षा करते हुए प्रतिज्ञा भी पूरी की.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)