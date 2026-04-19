Mahabharata Facts: आखिर क्यों महाबली भीम और गांडीवधारी अर्जुन को छोड़, धृष्टद्युम्न को मिली पांडवों की कमान?

Mahabharata Facts: महाभारत के विशाल युद्ध में जब पांडवों की सात अक्षौहिणी सेना रणभूमि में उतरी, तो एक प्रश्न लोगों को वकई चकित कहता है. दरअसल, जब सेना में गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम और अपराजेय सात्यकि जैसे महारथी मौजूद थे, तो सेनापति का दायित्व पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न को क्यों दिया गया? कहा जाता है कि इस निर्णय के पीछे सिर्फ सैन्य कौशल नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीतिक सोच छिपी थी. ऐसे में आइए जानते हैं कि, महाभारत में वर्णित इस प्रसिद्ध कथा के बारे में.

कौन थे धृष्टद्युम्न?

धृष्टद्युम्न पांचाल नरेश राजा द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भाई थे. उनका जन्म साधारण नहीं था. वे यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे. उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य और नियति गुरु द्रोणाचार्य का अंत करना था, जो पांडव सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी.

अर्जुन-भीम के स्थान पर क्यों हुआ धृष्टद्युम्न का चयन

पांडव, खासतौर पर अर्जुन और भीम, अपने गुरुओं और पारिवारिक बुजुर्गों के प्रति अत्यंत भावुक थे. भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य उनके पूजनीय थे. युद्ध के आरंभ में अर्जुन का मोह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है. पांडवों के मन में अपने परिजनों के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर था, वह युद्ध की कठोरता में बाधा बन सकता था. कृष्ण और पांडव जानते थे कि कौरव सेना के प्रधान सेनापतियों (भीष्म और द्रोण) का सामना करने के लिए एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, जिसका हृदय भावनाओं से नहीं बल्कि सिर्फ विजय के लक्ष्य से प्रेरित हो.

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धृष्टद्युम्न क्यों चुने गए पांडवों के सेनापति?

सेनापति चुनने के पीछे द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच की वर्षों पुरानी शत्रुता एक बड़ा कारण थी. द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य छीनकर उन्हें अपमानित किया था. धृष्टद्युम्न उसी अपमान का प्रतिशोध लेने के संकल्प के साथ जन्मे थे. इसके अलावा अपनी

बहन द्रौपदी के चीरहरण का प्रतिशोध भी उनके मन में धधक रहा था. कौरव पक्ष के प्रति उनके मन में कोई मोह या दया शेष नहीं थी, जो उन्हें एक निर्मम और सटीक रणनीतिकार बनाती थी.

एक दुखद अंत

युद्ध के अठारहवें दिन की समाप्ति के बाद, जब पांडव शिविर में विजय की निश्चिंतता थी, तब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए सोते समय धृष्टद्युम्न की छल से हत्या कर दी. यह महाभारत के सबसे दुखद और विवादास्पद प्रसंगों में से एक माना जाता है.

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क्यों प्रचलित नहीं हुए ये नाम?

द्रुपद, शिखंडी और धृष्टद्युम्न जैसे पात्र अत्यंत प्रभावशाली और धर्म के पक्ष में लड़ने वाले थे. इसके बावजूद, आधुनिक युग में लोग इन नामों को अपने बच्चों के लिए कम ही चुनते हैं. इसका कारण संभवतः इन पात्रों के साथ जुड़े हुए संघर्षपूर्ण जीवन और उनके अंत की त्रासदियां हैं. समाज अक्सर उन नामों को अधिक अपनाता है जो शांति या पूर्णता का प्रतीक हों, भले ही ये पात्र अपने आप में महान नायक रहे हों.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)