Ramayan Katha: एक झटके में रावण भी घास के तिनके की तरह हो जाता राख, जानिए क्या है सीता जी और राजा दशरथ से जुड़ी ये कथा!

Maa Sita Ghas Ka Tinka Ki Katha: सीता माता रावण को एक तिनके भर से ललकारा करती थी. आखिर इस तिनके का रहस्य क्या है और इसकी राजा दशरथ से जुड़ी क्या कथा है, आज की इस कड़ी में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 19, 2025, 02:28 PM IST
Ramayan Katha Maa Sita Story: लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर अशोक वाटिका में रखा लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो कभी माता को अपने पापी हाथों से छू भी सके. जब भी अशोक वाटिका में राक्षस रावण का प्रवेश होता वैसे ही माता सीता एक घास का तिनका उठाकर उसे ललकारती थीं. आज की इस कड़ी में जानेंगे कि उस तिनके का माता सीता से क्या चुड़ाव था कि तिनका उठ लेने भर से रावण की हिम्मत नहीं होती थी कि वो माता सीता को हाथ भी लगा पाए. तिनके के उसी रहस्य के बारे में आइए जानें.

माता सीता और तिनके के रहस्य की कथा
कथा है कि रावण जब भी माता सीता के सामने आता था तब माता उसे तिनका उठाकर रोकती थीं. इस तिनके का संबंध राजा दशरथ से शुरू होता है. एक बार की बात है कि अयोध्या के राजभवन में सभी भोजन करने के लिए बैठे. इसी समय माता सीता ने सभी जन को खीर परोसा. खीर परोसते समय ही जोर की हवा चली और एक घास का छोटा सा तिनका राजा दशरथ की खीर में जा गिरा. ऐसा होता देख माता सीता ने सोचा की अब तो राजा दशरथ को खीर परोस दिया गया है, दुविधा ये है कि वो खीर में हाथ डालकर तिनका निकाल नहीं सकती हैं और तिनके वाला खीर खाने भी नहीं दे सकती हैं. ऐसे में सीता जी ने तिनके को दूर से ही अपनी तेज भरी आंखों से एकटक देखा. जिससे तिनका जलकर भस्म हो गया. सीता जी को ऐसा करते हुए राजा दशरथ ने देख लिया. भोजन के कुछ देर बाद उन्होंने अपने कक्ष में माता सीता को बुलवाया और बताया कि पुत्री मैंने तुम्हारा चमत्कार देख लिया है. तुम तो साक्षात जगत जननी स्वरुपा हो. इसके बाद राजा दशरथ जी ने उसी समय माता सीता से एक वचन मांगते हुए कहा कि पुत्री तुम मुझे वचन दो की जिस तरह आज घास के तिनके को तुमने देखा है उसी तरह अपने शत्रु को तुम कभी नहीं देखेंगी. राजा दशरथ के इस वचन को माता सीता ने जीवनभर याद रखा. उन्होंने लंका में रावण जैसे भयानक शत्रु के सामने आने पर अपनी नजर से उसे नहीं देखा और तिनके को बीच में लाती रहीं. अगर ऐसा नहीं होता तो रावण भी घास के तिनके की तरह सीता जी की आंखों की तेज से जलकर भस्म हो जाता.

Padma Shree Shubham

