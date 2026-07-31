/आखिर क्यों लंकापति रावण ने कर दी थी अपनी ही बहन शूर्पणखा के पति की हत्या?

रामायण की सबसे फेमस पात्रों में से एक शूर्पणखा को अक्सर लोग सिर्फ भगवान राम और लक्ष्मण से जुड़े प्रसंग के लिए याद रखते हैं. लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि शूर्पणखा शादीशुदा थी.
उसके पति का नाम विद्युतजिह्वा था और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके सगे भाई रावण ने की थी. रामायण की पूरी कहानी में ये घटना एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होती है.
शूर्पणखा लंकापति रावण की सगी बहन थी. शूर्पणखा शब्द का मतलब होता है सूप की तरह चौड़े और तीखे नाखूनों वाली औरत, वाल्मीकि रामायण में शूर्पणखा को बहुत ही उग्र, निडर और अपनी मर्जी से जीने वाली स्त्री बताया गया है.
अलग अलग देशों और भाषाओं की रामायण में उसका नाम थोड़ा बदलकर मिलता है. तमिल में उसे सूर्पनगै कहते हैं. वहीं थाईलैंड और इंडोनेशिया की लोककथाओं में भी उसका जिक्र अलग अलग रूपों में मिलता है.
शूर्पणखा ने कालकेय दानव वंश के राजकुमार विद्युतजिह्वा से छुपकर शादी कर ली थी. विद्युतजिह्वा बहुत ही बलवान और मायावी शक्तियों का मालिक था.
उन दिनों दानव और राक्षस एक दूसरे के बड़े दुश्मन माने जाते थे. रावण राक्षसों का राजा था. इसलिए अपनी बहन का दुश्मन कुल के राजकुमार से शादी करना रावण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ.
जब रावण को अपनी बहन की इस गुप्त शादी की खबर मिली, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने इसे अपने परिवार का अपमान समझा.
उसे लगा कि विद्युतजिह्वा उसके कुल के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है. गुस्से में अंधे होकर रावण ने अपनी ही बहन के पति पर हमला कर दिया और युद्ध में उसकी जान ले ली.
कुछ पौराणिक कथाओं में तो यहां तक कहा जाता है कि रावण अपनी बहन शूर्पणखा को भी मार देना चाहता था. लेकिन रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसे समझाया.
इसके साथ ही कुंभकर्ण और विभीषण ने भी बीच बचाव किया. तब जाकर रावण का गुस्सा शांत हुआ और शूर्पणखा की जान बच सकी.
पति के मारे जाने के बाद शूर्पणखा का पूरा जीवन तबाही के मोड़ पर आ खड़ा हुआ. वो बेहद दुखी और अपमानित महसूस कर रही थी.
मंदोदरी के कहने पर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला. इसके बाद रावण के कहने पर वह दंडकारण्य के जंगलों में अपने रिश्तेदार राक्षस खर और दूषण के साथ रहने लगी.
जंगलों में रहने के दौरान ही पंचवटी में शूर्पणखा की मुलाकात भगवान राम और लक्ष्मण से हुई. उसने राम और लक्ष्मण के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों ने ठुकरा दिया.
इससे बौखलाकर उसने माता सीता पर हमला करने की कोशिश की. तब लक्ष्मण ने गुस्से में आकर शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए. यही घटना आगे चलकर रावण के अंत और लंका दहन का सबसे बड़ा कारण बनी.